Phát hiện chính xác 94% ca ung thư qua phương pháp chó đánh hơi

Theo các nhà khoa học, mũi của chó nhạy hơn hàng nghìn lần so với mũi con người, với hơn 300 triệu cơ quan cảm nhận mùi hương so với số lượng 5 đến 6 triệu của con người. Khu vực não liên quan đến khứu giác của loài chó cũng lớn hơn 40 lần so với con người. Mức độ nhạy bén của khứu giác loài chó được ví như một "siêu năng lực" đã được con người khai thác để phát hiện ma túy, ngà voi, vũ khí, người mất tích và thi thể người...