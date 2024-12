Phát hiện "bí mật khủng" giấu trong chuồng gà tại nhà Nguyễn Hoàng Lo

Theo thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, ngày 2/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Đức Hòa phối hợp Công an xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa tiến hành kiểm tra lưu trú tại căn nhà cho thuê thuộc ấp Đức Ngãi 2, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, do Nguyên Hoàng Lo (SN 1991), thường trú tại khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, thuê ở để chăn nuôi gia cầm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại nhà bếp và khu vực chuồng gà có 24 bao tải màu đỏ, kiểm tra bên trong chứa các hộp hình chữ nhật, có nhãn bằng tiếng nước ngoài nghi là pháo nổ.

Qua quá trình làm việc, đối tượng Nguyễn Hoàng Lo khai nhận các bao màu đỏ bên trong chứa pháo nổ, có tổng khối lượng là 1.046,5 kg.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Lo về tội "Tàng trữ hàng cấm" và tiếp tục củng cố, thu thập tài liệu, truy xét làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phạm Đức Chinh - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trao quyết định thưởng nóng 15 triệu đồng cho Công an huyện Đức Hòa.

Chiều ngày 2/12/2024, tại Công an huyện Đức Hòa, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố quyết định khen thưởng 15 triệu đồng cho Công an huyện Đức Hòa về thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Đức Chinh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đức Hòa trong công tác tấn công tội phạm, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.