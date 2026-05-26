Phát hiện 58 con rùa sống buộc quanh hai chân một người phụ nữ ở cửa hải quan

Nhân viên hải quan không chỉ phát hiện phần vạt váy dưới của người phụ nữ rung lắc dữ dội một cách bất thường mà còn ngửi thấy một mùi hôi tanh nồng nặc.

Các chiêu trò buôn lậu qua biên giới luôn diễn biến muôn hình vạn trạng, nhưng việc buộc hàng chục con bò sát sống trên người thực sự khiến nhiều người phải rùng mình. Mới đây, Hải quan Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc trong lúc tiến hành kiểm tra nhập cảnh đã chặn một người phụ nữ kỳ lạ và phát giác vụ việc.

Vụ buôn lậu động vật sống kỳ dị này xảy ra vào ngày 2/5. Hôm đó, người phụ nữ này đã chọn đi vào "Luồng không khai báo" vốn là luồng dành cho hành khách không có vật dụng cần khai báo để chuẩn bị nhập cảnh, đồng thời cố tình mặc một chiếc váy dài có dáng rộng rãi hòng che mắt lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, khi đi bộ qua khu vực kiểm tra của hải quan, dù sắc mặt của đối tượng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vạt váy dài lại xuất hiện sự lắc lư theo nhịp và có độ trĩu nặng vô cùng bất thường theo từng bước đi. Ngoài ra, dưới lớp váy còn thấp thoáng hằn lên hình thù lồi lõm của vật thể lạ, ngay lập tức làm dấy lên sự cảnh giác của các nhân viên hải quan tại hiện trường.

Khi các nhân viên hải quan tiến lên phía trước và ra hiệu cho người phụ nữ dừng lại để phối hợp kiểm tra, bầu không khí xung quanh liền nồng nặc mùi tanh hôi của động vật hoang dã. Tiến hành khám xét sau đó, cơ quan chức năng phát hiện bên trong chiếc váy dài, người phụ nữ này mặc một chiếc quần legging bó sát màu đen. Ở xung quanh khu vực hai bên đùi và vùng bẹn của đối tượng bị buộc chằng chịt tổng cộng 58 con rùa cạn đang không ngừng giãy giụa, bò trườn.

Sau khi thu giữ lô động vật sống này, cơ quan kiểm dịch động thực vật biên giới đã ngay lập tức mời cơ quan giám định chủng loại chuyên nghiệp đến để xác nhận chi tiết về giống. Kết quả báo cáo cho thấy, trong số 58 con rùa sống này bao gồm 43 con "Rùa cạn Hermann" và 15 con "Rùa chân đỏ". Cả hai giống rùa cạn này đều đã được chính thức đưa vào danh mục bảo tồn thuộc Phụ lục của Công ước về thương mại quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Hơn nữa, chúng không hề có bất kỳ ghi chép phân bố tự nhiên nào tại Trung Quốc, hoàn toàn thuộc nhóm loài ngoại lai bị nghiêm cấm nhập khẩu khi chưa được phép.

Hải quan Thâm Quyến đưa ra cảnh báo nghiêm khắc rằng, theo các công ước quốc tế và quy định pháp luật hiện hành tại địa phương, trừ khi các bên liên quan có được giấy chứng nhận xuất nhập khẩu động thực vật hoang dã chính thức do quốc gia cấp từ trước, còn lại bất kể là phục vụ cho mục đích thương mại, cá nhân tự mang theo hay thông qua hình thức gửi bưu kiện, tất cả đều bị nghiêm cấm mang các loài động vật sống thuộc diện quản lý nguy cấp và các sản phẩm từ chúng vào trong biên giới.

Do số lượng rùa cạn lần này quá lớn lại liên quan đến loài ngoại lai thuộc diện bảo tồn, hành vi với tính chất nghiêm trọng này đã có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu và tội hủy hoại cân bằng sinh thái. Hiện tại, toàn bộ vụ án đã được bàn giao chính thức cho bộ phận chống buôn lậu của hải quan để triển khai điều tra hình sự chuyên sâu. Người phụ nữ liên quan đến vụ việc sẽ phải đối mặt với mức án phạt và trách nhiệm hình sự nghiêm khắc.

Về phần 58 con rùa cạn tội nghiệp, hiện chúng đã được cơ quan chức năng chuyển giao toàn bộ theo quy định pháp luật cho tổ chức cứu hộ và tiếp nhận động vật hoang dã chuyên nghiệp để tiến hành nuôi dưỡng, chăm sóc hợp lý.

