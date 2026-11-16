Phát hiện 49 khối bê tông, mỗi khối nặng 3.700 tấn được đánh chìm xuống biển, mở đường cho siêu dự án 3.500 tỷ đồng, dài 2,5 km

Cấu kiện bê tông đầu tiên nặng khoảng 3.700 tấn đã được hạ xuống biển, đánh dấu bước tiến quan trọng của dự án có giá trị hợp đồng gần 540 triệu zloty.

Ba Lan đang triển khai xây dựng hệ thống đê chắn sóng dài gần 2,5 km tại cảng Gdynia, sử dụng 49 cấu kiện bê tông cốt thép khổng lồ. Ngày 20/7/2026, Cơ quan Hàng hải Gdynia của Ba Lan công bố việc đưa cấu kiện bê tông cốt thép đầu tiên ra biển để xây dựng hệ thống đê chắn sóng bảo vệ cảng Gdynia trên biển Baltic.

Theo thông tin từ cơ quan này, cấu kiện đầu tiên dài gần 50 m, rộng hơn 13 m và cao khoảng 12 m, tương đương tòa nhà 4 tầng. Để chế tạo khối bê tông, nhà thầu sử dụng 1.465 m³ bê tông cùng 185,8 tấn thép cốt, đưa tổng trọng lượng cấu kiện lên khoảng 3.700 tấn.

Đáng chú ý, những cấu kiện khổng lồ này không được đúc hoàn toàn trên đất liền. Nhà thầu sử dụng một hệ thống sà lan nổi chuyên dụng tại khu vực cầu cảng Bułgarskie và Puckie, kết hợp công nghệ ván khuôn trượt để chế tạo trực tiếp trên mặt nước.

Theo Cơ quan Hàng hải Gdynia, quá trình đúc một cấu kiện kéo dài khoảng 7 ngày, với hoạt động đổ bê tông diễn ra liên tục suốt 24 giờ mỗi ngày. Kết cấu bê tông được nâng dần với tốc độ khoảng 10–15 cm mỗi giờ, giúp rút ngắn thời gian thi công gần một nửa so với phương pháp truyền thống.

Sau khi hoàn thành, cấu kiện được cho nổi và sử dụng tàu lai dắt vận chuyển đến vị trí đã chuẩn bị sẵn ngoài vịnh Gdańsk. Tại đây, khối bê tông được hạ xuống nền móng dưới nước, trở thành một phần của hệ thống đê chắn sóng bảo vệ khu vực cảng mới.

Theo thiết kế được cơ quan quản lý công bố, dự án sử dụng tổng cộng 49 cấu kiện bê tông cốt thép để xây dựng bốn tuyến đê chắn sóng độc lập, có chiều dài lần lượt 250 m, 800 m, 850 m và 500 m. Tổng chiều dài công trình đạt khoảng 2,4 km.

Một số cấu kiện được thiết kế thêm các khoang đặc biệt nhằm giảm năng lượng sóng, hạn chế sóng phản xạ vào khu vực cảng. Hệ thống đê chắn sóng cũng được tính toán để chịu được những điều kiện thời tiết cực đoan, bao gồm các đợt sóng lớn có chu kỳ lặp lại thống kê 100 năm.

Về nguồn vốn, ngày 2/10/2024, Cơ quan Hàng hải Gdynia và Ban quản lý cảng Gdynia đã ký hợp đồng thiết kế, thi công hệ thống đê chắn sóng với liên danh gồm Budimex, Roverpol và Rover Maritime.

Theo báo cáo chính thức của Budimex, giá trị hợp đồng là 438,7 triệu zloty chưa bao gồm thuế. Nếu tính cả thuế giá trị gia tăng, hợp đồng đạt khoảng 539,6 triệu zloty (tương đương 3.500 tỷ đồng).

Ngoài việc chế tạo và hạ đặt các khối bê tông, dự án còn bao gồm nạo vét khoảng 300.000 m³ vật liệu đáy biển, thi công 25.000 m³ vật liệu nền móng và bổ sung khoảng 30.000 m³ đá bảo vệ kết cấu. Các tuyến đê chắn sóng hiện hữu cũng sẽ được gia cố để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải.

Dự án được cấp phép xây dựng vào tháng 5/2026 và bắt đầu triển khai các hạng mục chính trên biển từ giữa năm. Theo kế hoạch công bố khi ký hợp đồng, hệ thống đê chắn sóng dự kiến hoàn thành trong quý II/2028.

Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo ra vùng nước được bảo vệ trước tác động của sóng biển, phục vụ kế hoạch xây dựng cảng ngoài Gdynia. Dự án mở rộng cảng được kỳ vọng hình thành khoảng 150 ha không gian phát triển mới, trong đó giai đoạn đầu hướng tới một bến container có công suất tối thiểu 2,5 triệu TEU mỗi năm.

Theo cơ quan quản lý cảng, hệ thống đê chắn sóng còn giúp Gdynia tăng khả năng tiếp nhận những tàu biển cỡ lớn hoạt động trên biển Baltic, đồng thời cải thiện an toàn hàng hải và năng lực vận tải biển của Ba Lan.

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