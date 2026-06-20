Phát hiện 2 chiếc nhẫn vàng trước cửa siêu thị, công an mời một người đàn ông lên xác minh

Ngày 18/6, Công an tỉnh Phủ Thọ cho biết, Công an phường Việt Trì đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và trao trả tài sản bị đánh rơi cho công dân.

Trước đó, vào ngày 9/6, Công an phường Việt Trì tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thanh Loan (sinh năm 1992, trú tại khu Tân Xuân, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về việc khoảng 17 giờ cùng ngày, khi đi mua sắm tại siêu thị Winmart Tân An thuộc phường Việt Trì, chị phát hiện một hộp màu đỏ nằm ở lòng đường trước cửa siêu thị.

Kiểm tra bên trong, chị thấy có 2 nhẫn tròn màu vàng, mặt trong in chìm chữ và số "Tiến Anh", "1 chỉ", "99TA99", kèm tem giấy ghi "Nhẫn tròn Tiến Anh 24K".

Ngay sau đó, chị Loan đã chủ động mang toàn bộ tài sản đến Công an phường Việt Trì giao nộp, đề nghị hỗ trợ tìm người đánh rơi để trao trả.

Sau khi tiếp nhận tài sản, Công an phường Việt Trì đã khẩn trương tiến hành xác minh, rà soát các nguồn thông tin.

Đến ngày 10/6, lực lượng Công an xác định chủ sở hữu số tài sản trên là anh Đinh Hữu Thọ (sinh năm 1999, trú tại Khu 12 Kim Đức, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ).

Làm việc với cơ quan Công an, anh Thọ cho biết khoảng 16 giờ 45 phút ngày 9/6, anh đến Hiệu vàng Tiến Anh mua 2 nhẫn tròn màu vàng loại 1 chỉ và cất chung trong một hộp màu đỏ. Sau đó, anh đến siêu thị Winmart gần đó mua sắm thì sơ suất làm rơi hộp nhẫn mà không hay biết.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, Công an phường Việt Trì đã tiến hành trao trả nguyên vẹn tài sản cho anh Đinh Hữu Thọ. Nhận lại tài sản, anh Thọ bày tỏ niềm vui, xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Nguyễn Thanh Loan cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Việt Trì đã tận tình hỗ trợ, nhanh chóng giúp anh tìm lại tài sản bị thất lạc.

Hành động trung thực, trách nhiệm của chị Nguyễn Thanh Loan là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng; đồng thời thể hiện tinh thần "nhặt được của rơi, trả người đánh mất", rất đáng được biểu dương và nhân rộng.

Việc nhanh chóng xác minh, trao trả tài sản của Công an phường Việt Trì tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ người dân của lực lượng Công an cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân khi làm rơi hoặc nhặt được tài sản cần chủ động thông báo, liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xác minh, tìm chủ sở hữu, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và nghĩa tình.