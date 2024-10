Phát hiện 1 sao nam Vbiz được kết nạp vào hội bạn Trấn Thành, vừa gia nhập đã dính ồn ào

Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Sam, Ali Hoàng Dương, Quang Trung, Anh Đức, Anh Phạm, Uyển Ân, Quỳnh Lý, NS Ngọc Giàu, Khả Như... đều là những thành viên thân cận trong hội bạn của Trấn Thành và Hari Won. Ngoài những nhân vật cố định thì nhóm cũng thường xuyên "kết nạp" nhân tố mới. Dạo này, ngoài Hoa hậu Kỳ Duyên tham gia hội chạy bộ thì cư dân mạng còn phát hiện thêm có 1 sao Việt cũng xuất hiện bên cạnh đôi vợ chồng sao hạng A này. Không ai xa lạ, Phạm Đình Thái Ngân được cho là thành viên mới của nhóm bạn quyền lực nhất nhì Vbiz này.

Bằng chứng rõ nhất là Phạm Đình Thái ngân góp mặt trong chuyến đi du lịch Thái Lan cùng Hari Won, Trấn Thành, Uyển Ân, Ali Hoàng Dương. Trên trang cá nhân, Hari Won cũng chia sẻ nhiều khung ảnh thân thiết của 5 người, Phạm Đình Thái Ngân thực hiện đúng yêu cầu dresscode của nhóm bạn. Cư dân mạng cho rằng Thái Ngân kết nạp sau khi tham gia chương trình cho Trấn Thành làm MC, đồng thời nam ca sĩ cũng là bạn bè thân thiết của Ali Hoàng Dương - thành viên "cứng" của nhóm này.

Phạm Đình Thái Ngân lần đầu xuất hiện trong chuyến du lịch cùng những người bạn thân thiết của Trấn Thành - Hari Won

Anh còn diện đồ đúng với quy định của các thành viên trong nhóm

Thái Ngân phối hợp pha trò cùng em gái Trấn Thành, Ali Hoàng Dương

Tuy nhiên, mới vừa vào hội không bao lâu, Phạm Đình Thái Ngân đã vướng nghi vấn trục trặc với Ali Hoàng Dương vì không tương tác thân thiết như trước. Giữa ồn ào, Ali Hoàng Dương đăng ảnh bên Thái Ngân để lên tiếng: "Tính mình yêu bạn bè lắm, đừng đồn mình nghỉ chơi nha". Ngoài ra, trong nhóm chat riêng, Ali Hoàng Dương cũng đăng khoảnh khắc thân thiết bên Thái Ngân để chứng minh mối quan hệ cả hai không căng thẳng như lời đồn.

Thái Ngân vừa vào nhóm, Ali Hoàng Dương đã phải lên tiếng đính chính tin đồn nghỉ chơi

Phạm Đình Thái Ngân sinh năm 1993, từng tham gia nhiều cuộc thi như Tiếng Ca Học Đường, Vietnam Idol, The Voice Vietnam, The X - Factor 2014 ... nhưng không có thành tích nổi bật. Nam ca sĩ từng gây bất ngờ khi đảm nhận vai trò lồng tiếng cho nhân vật Ngạn do Trần Nghĩa thủ vai trong phim điện ảnh Mắt Biếc . Phạm Đình Thái Ngân và Trương Thảo Nhi từng là mascot Cá Ngựa Đôi ở The Masked Singer nhưng cũng bị loại sớm. Gần đây, Phạm Đình Thái Ngân góp mặt trong cuộc thi thực tế quy tụ 30 anh trai, có Trấn Thành làm MC và dừng chân sau tập 5 của chương trình.

Phạm Đình Thái Ngân vừa tham gia một chương trình cho Trấn Thành làm MC

Cũng như bao nhóm bạn khác, để duy trì được đội nhóm thì các thành viên cũng đặt ra nhũng quy tắc chung. Theo đó, trong các chuyến đi chơi hay du lịch cùng nhau, Trấn Thành đề ra quy định các thành viên phải mặc đúng dresscode. Tuy nhiên, ít ai biết rằng để có những khoảnh khắc xinh đẹp thì Trấn Thành đã cất công đặt ra điều lệ, đó là ai trong nhóm mặc sai dresscode sẽ bị phạt. "Tui thấy tui cứng rắn và khắc nghiệt là đúng! Mặc sai phạt 10 triệu mà! Đâu ai dám trật! Vậy đi cho có hình đẹp!", nam MC từng tự hào và thích thú chia sẻ.

Bên cạnh đó, trong lần dính ồn ào "riêng tư" ở rạp phim, Hari Won đã để lộ thêm quy tắc trong nhóm bạn. Đó là Trấn Thành sẽ là người chủ động liên hệ đặt phòng riêng khi cả nhóm muốn đi xem phim vì họ không muốn làm ảnh hưởng đến người ngoài. Hari Won còn tiết lộ cô sẽ là người đứng ra thanh toán mỗi khi cả nhóm đi cùng nhau. Và sau đó sẽ đích thân thu tiền mỗi thành viên sau khi kết thúc buổi đi chơi.

Ngoài ra, hội bạn Trấn Thành đều thống nhất về cách sống, hành xử giữa những thành viên với nhau. Cụ thể, Ali Hoàng Dương từng tiết lộ: "Quy tắc duy nhất mà chúng tôi đặt ra là phải biết điều và sống tử tế. Biết điều chính là nếu thấy điểm xấu của bạn, phải nói trong nhóm để giải quyết mọi chuyện ngay lập tức. Không được biến điểm thiếu sót của bạn bè thành 'câu chuyện làm quà' với người khác".

Hội bạn của vợ chồng Trấn Thành quy tụ toàn nghệ sĩ đình đám Vbiz