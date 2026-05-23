Phát động Cuộc thi Khởi nghiệp trẻ 2026: Doanh nhân nhiều thế hệ bàn chuyện lập nghiệp

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững đang trở thành xu thế tất yếu của thời đại, tinh thần khởi nghiệp của người trẻ cũng ngày càng được quan tâm hơn bao giờ hết. Không chỉ cần kiến thức chuyên môn, thế hệ sinh viên hôm nay còn đứng trước yêu cầu phải có tư duy đổi mới, khả năng thích ứng và bản lĩnh để biến ý tưởng thành những giá trị thực tiễn.

Tối ngày 19/5/2026, BSC - Câu lạc bộ Kỹ năng Kinh doanh Học viện Tài chính đã tổ chức thành công Lễ phát động Cuộc thi Khởi Nghiệp Trẻ 2026 cùng tọa đàm “Thăng trầm trong kinh doanh khởi nghiệp - Góc nhìn từ các thế hệ doanh nhân” tại Hội trường 700, Học viện Tài chính cơ sở 58 Lê Văn Hiến, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Sự kiện chính thức khởi động mùa thứ 10 của cuộc thi với chủ đề “Chuyển đổi kép kiến tạo kỷ nguyên đa chiều”, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của sân chơi khởi nghiệp dành cho thế hệ trẻ.

Về phía Học viện Tài chính, buổi lễ có sự tham dự của NGƯT.PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Tài chính Doanh nghiệp; TS. Phạm Minh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính, Bí thư LCĐ Khoa Tài chính Doanh nghiệp; đồng chí Trần An Khanh - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính.

Chương trình cũng có sự góp mặt của các đại diện đơn vị đối tác gồm ông Phạm Anh Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BestB Group và anh Nguyễn Chí Kiên - Trưởng ban vận hành HUB Network Hà Nội.

Về phía BSC - CLB Kỹ năng Kinh doanh Học viện Tài chính có anh Nguyễn Việt Dũng - Chủ nhiệm CLB, Trưởng Ban tổ chức; chị Phạm Thị Mai Phương - Phó Chủ nhiệm CLB, Phó Trưởng Ban tổ chức; chị Nguyễn Mai Thùy - Phó Chủ nhiệm CLB, Phó Trưởng Ban tổ chức và chị Nguyễn Khánh Ly - Phó Chủ nhiệm CLB, Phó Trưởng Ban tổ chức.

Tiếp nối hành trình lan tỏa tinh thần đổi mới và khát vọng khởi nghiệp cho thế hệ trẻ, Cuộc thi Khởi Nghiệp Trẻ 2026 quay trở lại với chủ đề “Chuyển đổi kép kiến tạo kỷ nguyên đa chiều”. Không chỉ kế thừa dấu ấn từ những mùa thi trước, cuộc thi năm nay còn hướng tới việc thúc đẩy tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và tinh thần tiên phong của người trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển bền vững đang trở thành xu hướng toàn cầu.

Với mong muốn xây dựng một sân chơi học thuật chuyên nghiệp dành cho sinh viên đam mê kinh doanh và khởi nghiệp, BSC kỳ vọng Khởi Nghiệp Trẻ 2026 sẽ trở thành nơi kết nối những ý tưởng tiềm năng với doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư. Qua đó, cuộc thi mở ra cơ hội hiện thực hóa các dự án sáng tạo và mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi học thuật, Khởi Nghiệp Trẻ 2026 còn được xem là hành trình truyền cảm hứng để các bạn trẻ thử sức, vượt qua giới hạn bản thân và từng bước khẳng định bản lĩnh trên con đường theo đuổi khát vọng startup.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, anh Nguyễn Việt Dũng - Chủ nhiệm CLB Kỹ năng Kinh doanh Học viện Tài chính, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Khởi Nghiệp Trẻ 2026 cho biết: “Bước vào năm 2026, thế giới đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ mang tính lịch sử của nền kinh tế tri thức và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đất nước Việt Nam đang đứng trước ‘Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc’, mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ không chỉ sở hữu kiến thức chuyên môn vững vàng cùng tư duy truyền thông mà còn phải có tư duy mang tính đột phá, khả năng thích ứng với môi trường cạnh tranh khốc liệt và cống hiến mãnh liệt”.

Anh cũng nhấn mạnh rằng dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính và LCĐ Khoa Tài chính Doanh nghiệp, CLB Kỹ năng Kinh doanh Học viện Tài chính tiếp tục giữ vai trò tiên phong khi tổ chức Cuộc thi Khởi Nghiệp Trẻ 2026 với chủ đề “Chuyển đổi kép kiến tạo kỷ nguyên đa chiều”.

Theo anh Nguyễn Việt Dũng, đây không chỉ là một cuộc thi học thuật mà còn là sân chơi khởi nghiệp dành cho những người trẻ khao khát khẳng định bản thân trong lĩnh vực Kinh tế - Tài chính và Công nghệ. Sau gần một thập kỷ tổ chức, Khởi Nghiệp Trẻ đang dần trở thành diễn đàn tri thức kết nối những ý tưởng sáng tạo với chuyên gia đầu ngành và các quỹ đầu tư uy tín.

Ngay sau phần phát biểu khai mạc là nghi thức bấm nút phát động Cuộc thi Khởi Nghiệp Trẻ 2026 của các vị đại biểu, chính thức mở màn mùa thứ 10 của hành trình bứt phá đầy bản lĩnh và sáng tạo. Khoảnh khắc này không chỉ đánh dấu sự khởi động của cuộc thi mà còn lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám biến khát vọng khởi nghiệp thành hiện thực của thế hệ trẻ.

Tiếp đó, TS. Phạm Minh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính, Bí thư LCĐ Khoa Tài chính Doanh nghiệp đã gửi lời đánh giá cao tới Ban tổ chức chương trình: “Chúng tôi đánh giá cao tinh thần năng động, sự sáng tạo và tính chuyên nghiệp của CLB Kỹ năng Kinh doanh HVTC trong việc tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp Trẻ 2026 cùng buổi tọa đàm ngày hôm nay. Đây không chỉ là một sân chơi học thuật uy tín, mà còn là không gian kết nối thế hệ, nơi tri thức và kinh nghiệm được trao truyền, giúp các bạn sinh viên rèn luyện tư duy quản trị rủi ro, khả năng thích ứng và bản lĩnh vững vàng trước mọi biến động của nền kinh tế”.

Ông Phạm Anh Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BestB Group, đơn vị đồng hành cùng cuộc thi dưới vai trò Đối tác chiến lược cũng chia sẻ: “BESTB luôn tin rằng những dự án ghi dấu ấn tại các cuộc thi trong môi trường đại học ngày hôm nay hoàn toàn có thể trở thành sáng kiến mang giá trị cho cộng đồng và xã hội trong tương lai”.

Nối tiếp Lễ phát động là tọa đàm “Thăng trầm trong kinh doanh khởi nghiệp - Góc nhìn từ các thế hệ doanh nhân” với sự tham gia của ba diễn giả gồm anh Trịnh Đăng Quân - Cofounder, CEO LED 111 Vietnam; chị Đặng Thị Ánh Tuyết - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MedCAT và anh Vương Bảo Sơn - Phó Chủ tịch HUB Network.

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã mang tới nhiều chia sẻ chân thực về hành trình khởi nghiệp, từ áp lực tài chính, bài toán vận hành doanh nghiệp cho đến những thách thức trong việc thích nghi với sự thay đổi liên tục của công nghệ và thị trường.

Những câu chuyện thực tế phía sau quá trình xây dựng doanh nghiệp không chỉ giúp sinh viên có cái nhìn rõ nét hơn về startup mà còn truyền tải tinh thần dám thử, dám thay đổi và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Đặc biệt, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, các diễn giả cũng mang đến nhiều góc nhìn đáng chú ý về khả năng thích ứng, tư duy đổi mới và vai trò của người trẻ trong thời đại công nghệ. Bên cạnh đó, những lời khuyên về trải nghiệm thực tế, xây dựng bản lĩnh trước rủi ro và không ngừng học hỏi cũng để lại nhiều dấu ấn với sinh viên tham dự chương trình.

Khép lại buổi tọa đàm, những chia sẻ giàu tính thực tiễn từ các diễn giả đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ tự tin bước ra khỏi vùng an toàn và theo đuổi hành trình phát triển của riêng mình.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, Khởi Nghiệp Trẻ không chỉ là một cuộc thi học thuật về lĩnh vực startup mà còn trở thành môi trường thực tiễn giúp sinh viên trên toàn quốc phát huy tư duy sáng tạo, bản lĩnh tiên phong và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Cuộc thi cũng dần trở thành cầu nối giữa những ý tưởng tiềm năng với doanh nghiệp, chuyên gia và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Bước sang mùa thứ 10 với chủ đề “Chuyển đổi kép - Kiến tạo kỷ nguyên đa chiều”, Khởi Nghiệp Trẻ 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang tới nhiều ý tưởng đột phá, những dự án giàu tiềm năng cùng các màn tranh tài chuyên nghiệp, qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp và khát vọng bứt phá của sinh viên trên toàn quốc.

