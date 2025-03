Pháo: "Người chuyên đi trap người khác mà tự hào kể lể là rất yếu đuối về mặt tâm hồn"

Sau khi ra mắt ca khúc Sự nghiệp chướng có nhiều chi tiết ẩn ý được cho là nói tới ViruSs, rapper Pháo đang là cái tên được cư dân mạng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Những chia sẻ cũ của nữ rapper sinh năm 2003 trong quá khứ cũng được quan tâm hơn cả.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện của Pháo và Only C vào tháng 7/2024 trong podcast Yêu là lên mây bất ngờ được netizen lan truyền chóng mặt. Tại đây, nữ rapper gen Z chia sẻ quan điểm trong tình cảm của bản thân với đàn anh Only C. Đối với Pháo, cô mong muốn sẽ được bạn trai quan tâm, coi là người đặc biệt nhất trong cuộc sống.

"Khi em bước vào mối quan hệ nào đó, em mong muốn được là người đặc biệt, đặc biệt hơn bạn bè, các thứ khác. Lúc anh ta tán tôi anh ta như thất nghiệp, còn lúc có được tôi rồi anh ta như một tổng thống. Mong muốn của bọn em không phải bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ có bọn em thôi. Mà vẫn ủng hộ các anh em làm việc, nhưng ngoài những lúc công việc, gia đình ra thì hãy để em là người đặc biệt nhất. Em phải to hơn cái game mà anh ấy chơi chứ hoặc có thể cùng chơi game với nhau", cô cho hay.

Rapper Pháo từng tham gia podcast của Only C vào tháng 7/2024

Cô bày tỏ mong muốn được là người đặc biệt trong cuộc sống của bạn trai

Chia sẻ của nữ rapper sinh năm 2003 trong podcast bất ngờ được chia sẻ mạnh trở lại

Về tình huống nếu phát hiện ra bạn trai có những mối quan hệ ngoài luồng, tình một đêm, Pháo cho biết sẽ ngay lập tức quyết định để cho nửa kia đi với những cô gái khác. Nữ rapper chia sẻ thêm: "Khi có người yêu rồi thì vòng tròn bạn bè của bạn nên có sự chắt lọc nếu bạn thật sự coi người đó là người yêu. Người yêu là người để yêu và người được yêu. Bạn không thể nào như cách mà bạn đang độc thân.

Những người không coi trọng tình yêu thì ít khi nào cảm nhận được tình yêu thật sự như nào. Những bạn mà chuyên đi trap người khác mà tự hào đi kể lể với mọi người rằng ê nay đã abcxyz với từng ấy cô là những người rất yếu đuối về mặt tâm hồn. Họ không thể sống 1 mình, luôn cần có người bên cạnh, phải kiếm niềm vui trên người khác. Tôi luôn cảm thấy những người này vô cùng yếu đuối".

Pháo cho biết những trap boy hay đi kể lể chuyện tình cảm như một chiến tích là những người yếu đuối về mặt tâm hồn

Đồn đoán về mối quan hệ của ViruSs và Pháo dấy lên từ story giữa đêm 20/3 của nữ rapper. Cô viết trên trang cá nhân: "Ngày hôm đấy tôi khóc như mưa nhưng vẫn cứ nghĩ và tự trách bản thân mình liệu có hiểu sai cho anh không. Cảm ơn vì đã giúp em nhận ra và cảm ơn những cô gái ngoài kia vì đã dám đứng lên để đi tiếp". Sau đó, người dùng Threads lan truyền tin đồn ViruSs và Pháo từng có thời gian hẹn hò.

Vào chiều 21/3, chúng tôi đã liên hệ với Pháo, phía công ty quản lý phủ nhận loạt tin đồn này. "Tất cả các thông tin đang lan truyền trên mạng hiện tại đều là thông tin không chính thức. Chúng tôi phủ nhận hoàn toàn các thông tin liên quan không chính xác đến đời tư của nghệ sĩ, mong khán giả và độc giả sẽ tập trung nhiều hơn vào các hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ thay vì những thông tin drama", ekip Pháo phản hồi. Theo đó, mọi suy đoán liên quan đến ViruSs vẫn chưa được chứng thực rõ.

Pháo và ViruSs từng xuất hiện chung trong chương trình The Heroes 2022 khi ViruSs là thành viên ban giám khảo, Pháo là thí sinh. Trong chương trình thời điểm này, ViruSs cho biết anh chưa từng làm việc với Pháo ngoài đời xong cũng đưa ra nhiều nhận xét cho nữ rapper. "Mình nghĩ Pháo là người cá tính nhưng nghe xong ca khúc này thấy bạn là người đa cảm, cần được bao bọc. Đàn ông thường thích kiểu người như Pháo. Tất cả mọi thứ hôm nay đều ổn. Tuy nhiên, tôi có một góp ý nhỏ rằng chúng ta đang trong cuộc thi chủ đề tương lai, đầu tư về sân khấu sẽ trọn vẹn hơn", ViruSs nói.

Pháo gây xôn xao khi có story ẩn ý giữa lúc chuyện tình ái của ViruSs và Ngọc Kem gây bão mạng xã hội

Sau đó, cô còn cho ra mắt ca khúc Sự nghiệp chướng có những ca từ ẩn ý được cho là nhắm tới ViruSs

Loạt ồn ào xoay quanh câu chuyện yêu đương, chia tay của ViruSs và Ngọc Kem đang trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm trên MXH. Hiện tại, sự việc vẫn đang chưa đi đến hồi kết khi Ngọc Kem và ViruSs vẫn thường xuyên xuất hiện trên livestream một mình để đính chính cho bản thân.

Tối 20/3, Ngọc Kem lên livestream, bóc phốt ViruSs qua lại với nhiều người trong quá trình yêu đương với cô. "Em rất nhục và xấu hổ khi phải kể ra điều này. Nhưng anh không chỉ chứa 1 người trong nhà, mà còn rất nhiều người con gái khác. Em biết từng đồ đó của ai" - Ngọc Kem nói trên livestream. Trong khi đó, ViruSs phủ nhận việc "cắm sừng" Ngọc Kem, khẳng định không làm gì quá giới hạn trong thời gian cả hai hẹn hò.

Mặc dù đã làm clip, livestream giải thích về các sự việc liên quan song cộng đồng mạng vẫn tiếp tục "réo tên" ViruSs, thậm chí xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến đời tư nam streamer. Đáng chú ý nhất trong ngày 23/3, các trang mạng rầm rộ chia sẻ thông tin ViruSs đã từng có con khiến netizen hoang mang. Trước những đồn đoán, nam streamer đã chính thức lên tiếng về sự việc. ViruSs cho biết: "Câu chuyện bỏ con, có con là không chính xác. Tôi nói thật với mọi người, tôi rất thích trẻ con. Tôi rất mê và muốn có con nhưng tôi không có con".

Ồn ào giữa ViruSs và Ngọc Kem sau khi chia tay đang được cư dân mạng chấm hóng nhiệt tình

Pháo tên thật là Diệu Huyền, sinh năm 2003, là một trong những nữ rapper nổi bật của thế hệ Z, được đông đảo giới trẻ yêu thích. Bước ra từ cuộc thi King of Rap năm 2020, cô đã liên tục cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng và tạo được nhiều dấu ấn. Bản hit lớn nhất của Pháo cho đến nay là Hai phút hơn, ca khúc này không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn tạo thành một trào lưu mạnh mẽ trên TikTok quốc tế.