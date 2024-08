"Pháo đài đá" hàng triệu năm tuổi bất ngờ hút hàng nghìn lượt khách check-in: Có gì hot mà quốc gia phải đứng ra bảo vệ?

Tháng 7 và tháng 8 hàng năm là những tháng cao điểm du lịch ở Cộng hòa Séc. Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia bazan phía Bắc Séc đã trở thành điểm thu hút khách du lịch nhờ cảnh quan đặc biệt.

Quần thể đá bazan Panská skála, nằm ở vùng Liebrage, phía bắc Cộng hòa Séc, được tạo thành từ rất nhiều các cột bazan 5 mặt và 6 mặt thẳng đứng hoặc hơi nghiêng, xếp thẳng hàng như những chiếc đàn ống. Nó được đưa vào danh sách khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia vào năm 1933.

Panská skála đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng ở Cộng hòa Séc nhờ cảnh quan đặc biệt và nhiều bộ phim cổ tích đã được quay tại đây.

Quá trình hình thành

Sự hình thành của Panská skála bắt nguồn từ quá trình làm nguội nhanh của dung nham bazan, tạo ra các vết nứt phân chia tự nhiên thành các khối hình lục giác. Hiện tượng này là kết quả của sự co lại khi nhiệt độ giảm nhanh, khiến dung nham bị nứt theo các mặt phẳng yếu nhất, tạo ra các cột đá đặc trưng. Quá trình này không chỉ tạo ra hình dáng độc đáo cho quần thể đá mà còn góp phần vào việc bảo tồn và duy trì cấu trúc của nó qua hàng triệu năm.

David Pastva chia sẻ với CNA rằng đá bazan được tìm thấy trên nhiều ngọn đồi trong khu vực vì nơi đây từng là địa hình núi lửa, hiện nay núi lửa không còn hoạt động nữa.

Pasteva cho biết vì trên bề mặt có nhiều lớp cát rắn ngăn cản dung nham phun trào nên dung nham nguội dần bên dưới bề mặt, tạo thành cấu trúc giống cơ quan độc đáo. "Nếu là dung nham từ những ngọn núi lửa đang hoạt động, chúng sẽ chảy trên bề mặt và sẽ không tạo thành những cấu trúc như thế này được", ông chia sẻ.

Ông cho biết vào thế kỷ 19, Panská skála cũng được sử dụng làm mỏ đá. Đá bazan ở đây bền đến mức được bán cho Hà Lan và dùng để xây đập biển để ngăn nước biển.

Mang ý nghĩa sâu sắc

Panská skála không chỉ là một hiện tượng địa chất đặc biệt mà còn mang trong mình những giá trị văn hóa và lịch sử sâu sắc. Trong nhiều thế kỷ, quần thể đá này đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ và nhà văn. Năm 1895, Panská skála đã trở thành khu vực được bảo vệ đầu tiên ở Cộng hòa Séc, một dấu mốc quan trọng trong việc bảo tồn thiên nhiên và di sản địa chất của quốc gia.

Ngoài việc tham quan và khám phá quần thể đá, Panská skála còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa - giáo dục. Các buổi triển lãm và hội thảo về địa chất thường xuyên được tổ chức tại đây, mang đến cơ hội cho du khách và các nhà khoa học trao đổi kiến thức và kinh nghiệm. Ngoài ra, các hoạt động như leo núi, cắm trại và các tour du lịch sinh thái cũng được tổ chức để du khách có thể trải nghiệm, khám phá thêm về thiên nhiên và môi trường xung quanh Panská skála.

Có một hồ nước thuộc nhóm đá bazan Panská skála ở Cộng hòa Séc. Những tảng đá và bóng cây phản chiếu khung cảnh tuyệt đẹp trong hồ, thu hút du khách dừng chân chụp ảnh.

Điểm đến nổi tiếng thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm

Ngày nay, Panská skála là một điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút hàng ngàn du khách mỗi năm. Du khách có thể dạo bước trên những con đường mòn xung quanh quần thể đá, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và chụp những bức ảnh kỷ niệm.

Người dân Séc leo lên đỉnh đá bazan Panská skála và ngắm nhìn khung cảnh phía xa.

Cột đá Bazan cao nhất trong nhóm bazan đạt tới 12 mét. Từ đỉnh núi, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn bức tranh phong cảnh và hồ nước nằm dưới quần thể đá bazan. Những tảng đá và bóng cây phản chiếu khung cảnh tuyệt đẹp trong hồ, thu hút du khách dừng chân chụp ảnh.

Ngoài ra, nhiều bộ phim cổ tích đã được quay ở đây, trong đó có "The Proud Princess" năm 1952, "The Light of Love" năm 1991 và "Zvon Lukas" năm 2002.