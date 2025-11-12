Vụ việc nam diễn viên 81 tuổi Oh Young Soo (Squid Game) bị cáo buộc thao túng tâm lý rồi tấn công tình dục người phụ nữ kém 50 tuổi tên A đã làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí suốt hơn 2 năm qua. Trong phiên tòa sơ thẩm, nam nghệ sĩ bị tuyên án 8 tháng tù nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm. Nhưng trong phiên tòa phúc thẩm mới diễn ra hồi chiều 11/11, Oh Young Soo được tuyên vô tội và không phải thi hành bản án đã tuyên trong phiên tòa trước đó.

Chủ tọa phiên tòa cho biết: “Dù A miễn cưỡng đồng ý khi bị cáo nói ‘hãy cho anh ôm em 1 cái’, nhưng bản thân hành động ôm nhau đã có sự đồng thuận từ 2 phía. Ngoài ra, mức độ ôm không rõ ràng nên chưa đủ căn cứ để xem hành động của bị cáo là quấy rối tình dục. Hơn nữa, những ký ức của A có thể đã bị bóp méo”.

Oh Young Soo được tuyên vô tội trước cáo buộc tấn công tình dục trong phiên tòa vừa mới diễn ra

Ngay sau khi tòa đưa ra phán quyết, A đã bày tỏ sự phẫn nộ xen lẫn thất vọng: “Phán quyết hôm nay của hội đồng xét xử thật khó tin. Đây là 1 bản án đáng hổ thẹn, góp phần khiến hành vi tấn công tình dục được tiếp diễn trong xã hội này. Nó cho thấy lỗ hổng lớn trong hệ thống tư pháp ở Hàn Quốc. Tôi hiểu tại sao nhiều người lại mất lòng tin. Tôi hy vọng mọi người hãy suy ngẫm 1 cách nghiêm túc về thông điệp mà phán quyết ngày hôm nay gửi tới chúng ta”.

Người phụ nữ tố cáo Oh Young Soo đã không giấu nổi được nỗi bức xúc sau phán quyết mới nhất từ tòa án

“Trùm cuối” Squid Game bị cáo buộc ôm ghì A trên con đường mòn đi bộ vào tháng 8/2017 và nói: “Hãy để anh ôm em 1 lần”. Oh Young Soo cũng bị cáo buộc hôn má A 2 lần khi chưa được phép trước nhà riêng của cô vào tháng 9 cùng năm. Cả 2 vụ việc đều diễn ra tại thành phố Daegu, khi Oh Young Soo đến đây diễn kịch. Nạn nhân đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát vào tháng 12/2021. Mặc dù ban đầu vụ án bị bác bỏ, nhưng nạn nhân đã nộp đơn kháng cáo, thúc đẩy các công tố viên mở lại cuộc điều tra. Diễn viên 81 tuổi sau đó đã bị truy tố không bị giam giữ vào năm 2022.

Diễn viên kỳ cựu thừa nhận đã đi bộ trên đường mòn và đến thăm nơi A ở, nhưng phủ nhận mọi hành vi sai trái. Vào tháng 3/2023, tòa án xét xử mở phiên xét xử đầu tiên, tuyên Oh Young Soo có tội và ra mức án 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm. Tòa tuyên bố: “Nạn nhân đưa ra lời khai tương đối nhất quán, phù hợp với nội dung nhật ký cô viết vào thời điểm xảy ra vụ việc. Nạn nhân đã thông báo cho những người xung quanh về vụ việc, và vì phong trào #MeToo đang lan rộng trong cộng đồng sân khấu vào thời điểm đó, cô đã đến xem vở kịch Snow vào tháng 3 để nhận được lời xin lỗi. Lời khai cũng khớp với các buổi thẩm vấn, chứa những chi tiết chỉ có người từng trải qua vụ việc mới có thể mô tả được”.

Công tố viên còn lên án mạnh mẽ Oh Young Soo vì hành vi thao túng tâm lý cô A: “Oh Young Soo thể hiện ham muốn khi uống rượu cùng nguyên đơn (A) hồi năm 2017. Khi cô A yêu cầu Oh Young Soo xin lỗi, bị cáo đã nhắn tin nói rằng xem A là con gái nên mới có hành vi gây tranh cãi. Từ động thái này, chúng tôi nhận thấy bị cáo muốn thao túng nạn nhân và tìm cách chối bỏ lỗi lầm. Vì bị cáo không tỏ ra ăn năn nên chúng tôi hy vọng quan tòa đưa ra hình phạt thật nghiêm khắc”. Thế nhưng, tới nay nam diễn viên họ Oh đã được tuyên vô tội.

Trong phiên tòa trước, Oh Young Soo nhận án treo

Nam diễn viên Oh Young Soo có tên thật là Oh Se Kang, ông sinh năm 1944 tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Vì gia đình khó khăn, cha mất sớm nên Oh Young Soo phải bỏ học, đi lao động kiếm sống. Đến năm 25 tuổi, ông tình cờ gia nhập 1 đoàn kịch và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

Ông đóng hơn 200 bộ phim trong suốt sự nghiệp, nổi tiếng nhất là Xuân, Hạ, Thu, Đông Rồi Lại Xuân và Squid Game. Với vai diễn trùm cuối mưu mô Oh Il Nam trong Squid Game, Oh Young Soo đi vào lịch sử điện ảnh khi trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Quả Cầu Vàng danh giá.

Oh Young Soo trở nên nổi tiếng trên toàn cầu sau thành công vang dội của Squid Game

