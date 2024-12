Phẫn nộ thanh niên 18 tuổi có hành vi đen tối với người dưới 16 tuổi, còn quay clip “nóng” để phát tán

Ngày 19/12, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng M.V.V. (SN 2006, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi.



Trước đó, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Công an thị xã Điện Bàn phát hiện trên facebook phát tán đoạn video clip nhạy cảm của hai thanh niên nam nữ.

Sau khi khảo sát qua các hội nhóm, bài đăng trên các trang facebook, các trinh sát nhận định khả năng các đối tượng trong clip còn trẻ tuổi, người nữ khả năng dưới 16 tuổi.

Qua xác minh, người nam trong đoạn clip là M.V.V., nhưng do đối tượng này sống lang thang, không có nghề nghiệp, thường xuyên thuê phòng trọ, nhà nghỉ ở vài ngày rồi chuyển nơi ở khác từ huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn đến TP Đà Nẵng, nên việc truy tìm tung tích của V. gặp nhiều khó khăn.



Đặc biệt, trong quá trình xác minh, một số nạn nhân nữ cũng chưa nhận thức đúng về hành vi phạm tội của đối tượng và hậu quả gây ra đối với bản thân mình.



Xét tính chất nguy hiểm của hành vi trên, để tập trung lực lượng đấu tranh, ngày 28/10, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn đã quyết định xác lập chuyên án trinh sát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng cùng công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn để truy tìm đối tượng và thu thập chứng cứ phạm tội.



Đến tối 18/12, ban chuyên án phát hiện M.V.V. đang lưu trú tại 1 nhà nghỉ thuộc khối phố Ngọc Tam (phường Điện An, thị xã Điện Bàn) nên triệu tập đối tượng liên làm việc.



Tại cơ quan điều tra, V. đã thừa nhận nhiều lần sử dụng facebook nhắn tin cho một số bạn nữ dưới 16 tuổi để làm quen, cùng hẹn đi chơi, sau đó vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.



Trong lúc quan hệ tình dục, V. có dùng điện thoại để quay lại clip “nóng” để phát tán lên mạng.