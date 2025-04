Tiếng la hét đầy đau đớn của người phụ nữ cùng tiếng khóc của đứa trẻ trên tay chị khiến dư luận xót xa, phẫn nộ.

Sáng ngày hôm nay (23/4), một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh người phụ nữ trên tay bế con nhỏ bị chồng đánh dã man được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội và khiến người xem phẫn nộ.

Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông tỏ ra hung hăng, dùng tay tát tới tấp vào mặt, vào đầu người phụ nữ. Không chỉ thế, người này còn dùng đầu gối ghì chặt vào cổ vợ rồi dùng tay giật tóc, bất chấp đứa trẻ trên tay vợ đang khóc. Vừa bạo hành vợ, người đàn ông vừa chửi bơi: "Ăn bám hả mày....Mày cào cấu tao hả?".

Người đàn ông tát liên tiếp vào mặt, vào đầu người phụ nữ.

Người đàn ông dùng đầu gối ghì chặt vào cổ, vào mặt người phụ nữ.

Bị chồng bạo hành, người phụ nữ gần như không thể phản kháng, chỉ cố gắng ôm chặt lấy đứa bé để bảo vệ con tránh khỏi mọi sự hiểm nguy. Tiếng la hét của người phụ nữ cùng tiếng khóc của đứa trẻ khiến người xem xót xa.

Nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã nhanh chóng xác minh, điều tra sự việc. Được biết, đôi vợ chồng trong clip hiện đang sinh sống tại phường 4, TP Tân An, Long An.