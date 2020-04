Phẫn nộ chi tiết trong vụ án Goo Hara bị hành hung: Bạn trai cũ bắt CEO quỳ gối, thẩm phán xem clip nhạy cảm của cố nghệ sĩ

Bạn trai cũ của Goo Hara, nhà tạo mẫu tóc Choi Jong Bum, bị cáo buộc đe dọa phát tán cuộn băng nhạy cảm của nữ ca sĩ quá cố, thậm chí còn yêu cầu CEO công ty của cô phải quỳ gối xin lỗi. Chi tiết này từng khiến cả châu Á chấn động, người hâm mộ xót xa cho nữ nghệ sĩ đình đám.

Đáng phẫn nộ thay, khi ở trước tòa, Choi Jong Bum lại tiết lộ rằng: "90% thời gian trong video, tôi không mặc quần áo nhưng Goo Hara thì mặc đồ bình thường. Vì không có gì xảy ra giữa hai chúng tôi vào thời điểm đó, vậy nên tôi chẳng thể đe dọa cô ấy". Hiện tại, Choi Jong Bum còn phải tiếp tục nhận thêm một cáo buộc khác về việc quay video bất hợp pháp.

Choi Jong Bum ra hầu tòa trong sự phẫn nộ của netizen Hàn Quốc. Nhà tạo mẫu tóc bị cáo buộc đã quay video mà không có sự cho phép của Goo Hara.

Làn sóng chỉ trích càng đẩy lên cao hơn khi công chúng đổ dồn "mũi dùi" vào vị thẩm phán đang xử lý vụ án này - ông Oh Deon Shik. Bất chấp mọi lời khuyên can, ông Oh vẫn quyết định tự mình xem hết cuộn băng nhạy cảm của cố nghệ sĩ trong khu vực phòng nghỉ riêng dành cho các thẩm phán.

Được biết trước đó, luật sư của Goo Hara đã lên tiếng phản đối đề nghị của thẩm phán Oh về việc xem lại video nhạy cảm của nữ ca sĩ quá cố: "Cho dù thẩm phán Oh xem video ở nơi riêng tư, vậy nhưng việc lan truyền và sao chép video có thể xảy ra và gia tăng nhanh chóng. Chuyện này rất khó để kiểm soát, và nếu video tiếp tục được sao chép, đây sẽ chẳng khác nào một vụ tấn công tình dục lần 2 đối với Goo Hara".

Khi còn sống, Goo Hara từng quỳ xuống cầu xin Choi Jong Bum đừng đăng video nhạy cảm của cô lên mạng xã hội.

Anh trai của Goo Hara đau xót trước cái chết của em gái.

Không ít netizen cho rằng việc Choi Jong Bum thoát khỏi tội danh quay video bất hợp pháp là một điều bất công đối với Goo Hara.

Nhằm xoa dịu dư luận, Giám đốc hình sự Kim Byung Soo của Tòa án trung tâm quận Seoul đã phải lên tiếng giải thích rằng việc xem video của nữ ca sĩ quá cố là chuyện không thể tránh khỏi. Cuộn băng này là chứng cứ quan trọng để giúp thẩm phán Oh tìm được bằng chứng, sau đó mới có thể tuyên án Choi Jong Bum là có tội hay vô tội. Bằng chứng cho thấy, sau khi xem xong đoạn video này, thẩm phán Oh đã bác bỏ lời bào chữa và tuyên bố kết án Choi Jong Bum vì tội tống tiền.

Tuy nhiên, vị thẩm phán này cũng nhận định rằng việc quay video khó có thể thực hiện mà không có sự cho phép của Goo Hara, do vậy, bạn trai cũ của nữ ca sĩ sẽ không bị kết tội quay phim bất hợp pháp. Phán quyết này của tòa án khiến số lượng lớn cư dân mạng Hàn Quốc cảm thấy phẫn nộ và tức giận. Phiên tòa xét xử Choi Jong Bum sẽ được tiếp tục diễn ra vào ngày 21/5 tới, và anh trai của Goo Hara cho biết bản thân sẽ không ngừng đấu tranh để giành lại công lý cho em gái mình.

Nguồn: Naver, Allkpop