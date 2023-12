Phan Như Thảo khoe khoảnh khắc "khóa môi" ông xã doanh nhân sau loạt ồn ào kiện tụng

Trên trang cá nhân mới đây, Phan Như Thảo đã đổi hình cover bằng khoảnh khắc 2 vợ chồng "khóa môi" cực ngọt ngào trên bờ biển. Hình ảnh lãng mạn của vợ chồng Phan Như Thảo nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng. Ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm bền chặt giữa Phan Như Thảo và ông xã doanh nhân.

Thời gian qua, Phan Như Thảo và ông xã phải đối mặt với nhiều ồn ào xung quanh vụ kiện tụng với vợ cũ nam doanh nhân. Tuy vậy, cả hai vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình 3 người.

Phan Như Thảo khoe ảnh "khóa môi" ông xã doanh nhân

Gần đây nhất, doanh nhân Đức An - ông xã Phan Như Thảo còn đăng tải hình ảnh vợ và con gái vui đùa trên chiếc xe điện do đích thân anh làm "phó nháy". Đi kèm với hình ảnh, nam doanh nhân còn hạnh phúc đăng tải dòng trạng thái: "Túi rỗng tự do mà tung tăng. Vroom vroom... không tốn tiền mua xăng".

Trong ảnh, Phan Như Thảo diện một chiếc áo trắng crop-top khoe bờ vai mảnh mai cùng vòng eo thon thả. Sau khi giảm cân thành công, người đẹp rất thường xuyên diện những bộ cánh giúp khoe trọn vóc dáng nuột nà. Bên cạnh đó, ai cũng phải công nhận rằng, từ khi giảm cân, trông Phan Như Thảo ngày càng trẻ trung hơn nhiều so với trước kia.

Kể từ khi đến với nhau cho tới nay, vợ chồng Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An đã chung sống 8 năm. Cả hai có chung với nhau một cô con gái dễ thương tên ở nhà là Bồ Câu. Sau khi ở bên nhau, doanh nhân Đức An gần như trở thành người chồng người bố đảm đang. Không chỉ lo chuyện bếp núc và việc học của con gái, ông xã Phan Như Thảo cũng rất thương vợ. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc của vợ, thậm chí là không ngại đăng bài để bảo vệ cô.

Ông xã Phan Như Thảo chụp hình cho vợ và con gái