Phan Như Thảo đến đón con tan học, con gái nói 1 câu cho thấy được bố chăm cực khéo

Phan Như Thảo được biết đến là người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Hiện cô có cuộc sống vô cùng viên mãn bên chồng là đại gia Đức An và cô con gái Bồ Câu xinh xắn.

Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng các câu chuyện đáng yêu của con gái. Có thể thấy, Bồ Câu vừa ngoan ngoãn, nhanh nhẹn vừa tự lập, biết quan tâm bố mẹ và có cá tính.

Mới đây, Như Thảo cũng khiến bạn bè và người hâm mộ bật cười khi kể lại câu chuyện đến đón con tan học. Theo đó, Bồ Câu tỏ thái độ ngạc nhiên khi được mẹ đến đón thay vì bố. Sau đó, cô bé hỏi mẹ: "Why are you here? Did my Daddy ask you help him to pick up his daughter? (Tại sao mẹ ở đây vậy? Có phải bố nhờ mẹ đón con không?). Phản ứng của con khiến bà mẹ nổi tiếng không khỏi cảm thán: "Chắc là cô không phải con của tôi?".

Theo dõi hành trình lớn lên của Bồ Câu, có thể thấy cô bé rất quấn bố. Phan Như Thảo cũng từng chia sẻ, chồng mình rất cẩn thận, chăm lo cho con cái đầy đủ. Bé Bồ Câu do một tay anh chăm. "Một tháng đi học 30 ngày thì dù nắng dù mưa vẫn là Daddy sáng ôm ấp đến trường, chiều hồ hởi đi đón về không sót một ngày nào. Chị mami đi theo bên cạnh chỉ để cho có chứ không tác dụng gì nên đi cũng được, bận quá thì không cần đi, ở nhà làm việc cũng được", nữ người mẫu hài hước kể.

Trên thực tế, dù sở hữu khối tài sản khủng nhưng đại gia Đức An từng thẳng thắn bày tỏ không thuê bảo mẫu hỗ trợ. Vợ chồng anh muốn tự tay chăm sóc con mới có thể yên tâm và muốn lưu lại những kỷ niệm ngọt ngào. Anh vào bếp nấu nướng và chăm sóc con cũng như một cách để làm gương về sự tự lập cho con noi theo. Anh thể hiện mình là một ông bố đảm đang, tháo vát, chu toàn mọi thứ.

Dạy con theo kiểu có thưởng có phạt

Chồng của Phan Như Thảo cũng có những nguyên tắc dạy con đáng ngưỡng mộ. Anh áp dụng kỷ luật sắt với con gái cưng, dạy con theo kiểu "con nhà nghèo". Vị đại gia cho biết: "Anh nói nhà mình nghèo, không có tiền, con muốn gì tự kiếm tiền mà mua. Anh muốn con anh biết quý trọng đồng tiền và không sống ỷ lại vào người khác".

Chia sẻ về lý do của việc này, ông xã Phan Như Thảo tiết lộ bản thân từng tự lập rất sớm, khi còn theo học tại trường nội trú. Anh nhấn mạnh: "Con nít đứa nào cũng cần giáo dục kỹ lưỡng nên anh hay phải suy nghĩ về cách dạy con như thế nào. Anh nghĩ có thưởng thì có phạt, đặc biệt là phải áp dụng chế độ kỷ luật sắt.

Chăm con ai cũng có lúc phát điên vì những lúc đó mình sẽ nghĩ có con làm gì cho mệt vậy. Anh thấy mình còn dài đường quá, đến lúc con lớn không biết anh còn khỏe như bây giờ không. Vì vậy, có đôi lúc anh cũng hơi nuông chiều con nhưng anh nhất quyết phải áp dụng kỷ luật sắt và sẽ nuôi dạy tụi nó theo kiểu con nhà nghèo".

Đại gia Đức An chia sẻ vì 2 vợ chồng chiều con nên Bồ Câu rất hay nhõng nhẽo nhưng ngược lại cũng rất "thảo" với cha mẹ. Con luôn chăm sóc, quan tâm xem bố mẹ vui hay buồn, lo cho bố mẹ từng miếng ăn, nước uống.

Ngoài ra, anh cũng rèn cho Bồ Câu những tính cách đáng quý ngay từ khi còn nhỏ, như: Lễ phép, thân thiện, sống thật thà, làm việc chăm chỉ,… Trong mọi lời nói và hành động, vị đại gia luôn cố gắng làm gương cho con, dạy con biết đúng - sai và hy vọng con sẽ làm đúng.