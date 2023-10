Phan Hiển gửi lời đặc biệt đến Khánh Thi: "Cô ấy tạo nên tôi ngày hôm nay"

Giải vô địch Quốc gia và Cúp Khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2023 vừa khép lại tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Kết quả, ở Giải vô địch Quốc gia Khiêu vũ thể thao, hạng Nhất toàn đoàn thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai (5 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng). Chia sẻ sau thành công của giải đấu, kiện tướng Phan Hiển cho biết:

"Có được vị trí số 1 đã vô cùng khó rồi, giữ được vị trí này càng khó hơn. Thật may mắn là đội của Hiển đã giữ được tròn 14 năm. Càng may mắn hơn Hiển là người đại diện cho cả 1 đội. Xin gửi 1 lời cảm ơn đến ban lãnh đạo tổng cục TDTD Việt Nam, Liên đoàn Thể dục, Hội đồng khiêu vũ thể thao vs sở văn hoá TDTT Đồng Nai đã luôn ủng hộ về tinh thần cho Hiển suốt nhiều năm qua. Chính nguồn động viên đó đã tạo thêm động lực cho team của Hiển đạt được thành tích cao nhất tại giải đấu lần này. Luôn biết ơn các đồng đội phía sau Hiển các bạn là nguồn động lực lớn nhất giúp Hiển cháy hết mình trên sàn đấu".

Đặc biệt Phan Hiển đã gửi lời cảm ơn đến Khánh Thi - vợ của mình. Khánh Thi cũng chính là người thầy đã dạy khiêu vũ và giúp Phan Hiển thành công với bộ môn này.

"Lời cảm ơn cuối gửi đến người quan trọng nhất của đội không ai khác chính là 1 người HLV tài ba Nguyễn Khánh Thi, cũng chính là người tạo nên Phan Hiển của ngày hôm nay", Phan Hiển bày tỏ.

Đội Đồng Nai nhất toàn đoàn (Ảnh: FBNV)

Phan Hiển cùng bạn diễn Thu Hương giành HCV (Ảnh: FBNV)

Gia đình Phan Hiển tại giải đấu (Ảnh: FBNV)

Khánh Thi là đại diện của đội Đồng Nai (Ảnh: FBNV)

Đội Đồng Nai tại giải đấu (Ảnh: FBNV)