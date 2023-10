Người Việt Nam hiếm hoi được dự lễ trao giải Quả bóng Vàng, chúc mừng Messi nhưng vẫn tiếc cho một cầu thủ

Rạng sáng ngày 31/10, Lionel Messi lần thứ 8 đoạt danh hiệu Quả bóng vàng sau khi cùng đội tuyển Argentina vô địch World Cup 2022. Tại lễ trao giải diễn ra ở Pháp, VĐV tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc là người Việt Nam hiếm hoi được mời tham dự sự kiện.

Tại buổi lễ Đỗ Kim Phúc hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc Messi được xướng tên lên nhận danh hiệu Quả bóng Vàng. Bên cạnh đó Đỗ Kim Phúc cũng dành sự tiếc nuối cho Erling Haaland - người về thứ 2.

"Tiếc cho chàng trai ấy Erling Haaland. Thật sự thì tới giờ mình vẫn chưa ngủ được. Cảm giác thật khó tả và hạnh phúc khi lần đầu được mời tham dự gala quả bóng vàng 2023", Đỗ Kim Phúc chia sẻ sau khi tham dự sự kiện.

Đỗ Kim Phúc cùng Erling Haaland tại Lễ trao giải Quả bóng Vàng (Ảnh: FBNV)

Tiền đạo Erling Haaland dù không giành Quả bóng Vàng nhưng anh được trao danh hiệu Gerd Muller dành cho tiền đạo xuất sắc nhất năm. Chân sút người Na Uy ghi 52 bàn trên tất cả đấu trường. Anh cùng Man City đoạt cú ăn 3 danh hiệu tại UEFA Champions League, Ngoại Hạng Anh và FA Cup.

Trong khi đó tiền vệ Jude Bellingham giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

Đỗ Kim Phúc và Bellingham (Ảnh: FBNV)

Đỗ Kim Phúc là một cái tên quá quen thuộc của làng bóng đá Việt Nam nói chung, đặc biệt là môn bóng đá nghệ thuật nói riêng. Anh chàng sinh năm 1989 này đã có 10 năm luyện tập và thi đấu. Anh đã giành được nhiều giải thưởng như: Giải nhất Giải bóng đá nghệ thuật Hà Nội tổ chức năm 2009, Giải Nhất cuộc thi sáng tạo cấp quốc tế vào năm 2010 do Steel Ball tổ chức, Giải nhất cuộc thi Bóng đá nghệ thuật toàn Châu Á vào năm 2013, lọt Top 12 Giải vô địch thế giới Master of The Game tổ tại Dubai vào năm 2011...