Phan Hiển đỉnh quá, giành hat-trick HCV Đông Nam Á, nhưng Khánh Thi ở đâu?

Cặp vận động viên dancesport Phan Hiển – Thu Hương vừa làm nức lòng người hâm mộ khi giành 3 Huy chương Vàng tại giải Vô địch Dancesport Đông Nam Á 2025. Đây là cột mốc mới trong hành trình chinh phục đỉnh cao khu vực của bộ đôi tài năng.

Tại giải đấu năm nay, Phan Hiển và Thu Hương xuất sắc giành hattrick vàng ở ba nội dung:

5 điệu toàn năng Latin – nội dung danh giá, đòi hỏi cả 5 điệu Cha Cha Cha, Samba, Rumba, Paso Doble, Jive phải đạt chuẩn cao đồng đều. Điệu đơn Samba – điệu nhảy sôi động, tiết tấu phức tạp. Điệu đơn Paso Doble – điệu nhảy kịch tính, giàu tính biểu diễn và kỹ thuật.

Phong độ ổn định và lối diễn tràn năng lượng giúp Phan Hiển – Thu Hương vượt qua nhiều đối thủ trong khu vực, mang về chiến thắng tuyệt đối cho đoàn Việt Nam. Ngay sau thành tích này, dân mạng liền đặt dấu hỏi Khánh Thi ở đâu. Thực tế, đã từ lâu Khánh Thi lui về công tác đào tạo, cô chính là HLV đứng sau thành công của Phan Hiển và Thu Hương.

Phan Hiển và Thu Hương vừa giành 3 HCV Đông Nam Á

Thu Hương là "học trò cưng" của Khánh Thi

Điều đặc biệt là Thu Hương không chỉ là bạn nhảy ăn ý của Phan Hiển mà còn được biết đến là "trò cưng" trong đội hình vận động viên do chính Khánh Thi đào tạo.

Khánh Thi, "nữ hoàng dancesport" Việt Nam, nhiều năm qua không chỉ là VĐV kỳ cựu mà còn là huấn luyện viên góp công lớn xây dựng thế hệ VĐV kế thừa. Thu Hương được Khánh Thi phát hiện, huấn luyện bài bản, rèn giũa kỹ thuật lẫn khả năng biểu diễn để có thể sánh đôi cùng Phan Hiển tại những sân chơi lớn.

Ngoài đời, mối quan hệ giữa Khánh Thi và Thu Hương rất tốt đẹp, được ví như chị em thân thiết. Khánh Thi thường xuyên xuất hiện trong các buổi tập, trực tiếp chỉ đạo, chỉnh động tác và dựng bài cho hai vận động viên. Trong nhiều chia sẻ, Khánh Thi luôn dành lời khen cho Thu Hương là người cầu tiến, chăm chỉ và tôn trọng kỷ luật tập luyện.

Khánh Thi là người đứng sau thành công của cặp đôi

Phan Hiển – Thu Hương: Đôi bạn nhảy ăn ý

Sau khi Khánh Thi tạm ngưng thi đấu quốc tế, tập trung cho vai trò HLV. Phan Hiển lúc này bắt cặp với Đặng Thu Hương. Đặng Thu Hương và Phan Hiển là hai vận động viên nổi tiếng của dancesport Việt Nam. Họ đã cùng nhau tạo nên những thành tích ấn tượng, đặc biệt là tại SEA Games. Đặng Thu Hương là bạn nhảy thân thiết của Phan Hiển, và cả hai đã từng giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 31.

Đặng Thu Hương là kiện tướng dancesport Việt Nam, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô học múa tại Học viện Múa Việt Nam rồi chuyển sang khiêu vũ thể thao, liên tục giữ hạng kiện tướng quốc gia từ 2007. Cô nổi tiếng với cú hat-trick 3 HCV cùng Phan Hiển ở SEA Games 31 (nội dung Paso Doble, Jive, 5 điệu Latin).

Phan Hiển và Thu Hương thi đấu cực ăn ý

Ngoài ra, cô từng vô địch Rising Star WDSF Super Stars Championship 2022, nhiều năm liền đứng đầu giải quốc gia và lọt top 8 "So You Think You Can Dance Việt Nam" mùa 4. Thu Hương từng trải qua giai đoạn khó khăn khi ly hôn và làm mẹ đơn thân để theo đuổi đam mê, chấp nhận tập luyện xa con và vất vả để cùng Phan Hiển thi đấu quốc tế. Với tính kỷ luật cao và quyết tâm truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, cô được xem là hình mẫu của sự kiên cường và đam mê trong làng khiêu vũ thể thao Việt Nam.