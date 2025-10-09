Phấn đấu mỗi nhà có 1 bác sĩ- Chàng trai lần đầu ra mắt, chưa kịp rót nước đã xin... xem đơn thuốc!

“Khi bạn có người yêu là bác sĩ, lần đầu sang nhà đã cặm cụi đọc hết đơn thuốc rồi ghi tay lại từng chi tiết cho ông bà của bạn” - nội dung chỉ thế này nhưng đoạn clip vỏn vẹn 20s đã viral trên MXH, nhận về gần 1 triệu lượt xem vì quá dễ thương.

Được biết nhân vật chính trong chuyện tình này nà cặp đôi Thái Hoà (sinh năm 2004) và Đào Văn Trung. Hoà đang là sinh viên năm cuối ngành Báo chí của trường ĐH KHXH&NV ở TP.HCM còn Trung là bác sĩ đa khoa, đang công tác tại Bệnh viện Quân y 7B ở Biên Hòa (Đồng Nai).

Nếu như yêu bác sĩ được xem là “ải khó” bởi đặc thù công việc bận rộn, lịch trực đi sớm về hôm thất thường chưa kể cấp cứu thì yêu bác sĩ Quân y - combo vừa bác sĩ vừa chiến sĩ càng nhiều thử thách hơn. Dẫu vậy cả Hoà và Trung không chỉ vượt khoảng cách 40km, vượt sự khác biệt mà vẫn đang tiếp tục theo đuổi chuyện tình cảm dễ thương trong gần 1 năm qua.

Hòa và Trung

Khi “cái chợ bên… cái chùa”

Hòa và Trung quen nhau nhờ sự giới thiệu của một người bạn chung. Thời điểm đó Trung vừa tốt nghiệp Học viện Quân y tại Hà Nội và nhận công tác tại Biên Hòa.

Ngay lần đầu gặp mặt, Hòa đã thấy ấn tượng bởi vốn hiểu biết rộng. Điều này khiến cô tin rằng cả 2 sẽ có nhiều chủ đề chung để nói chuyện với nhau vì “bất kỳ câu hỏi nào mình đưa ra, anh đều trả lời được”. Và quan trọng hơn, cách trò chuyện lịch sự, nhẹ nhàng của Trung khiến cô cảm thấy thoải mái ngay từ đầu.

Về phần Trung, anh chàng thấy Hòa là người dễ thương, bị thu hút vì cô có tính cách trái ngược với mình.

Hoà kể lại: “Anh ấy vốn là người ít nói nên lần đầu gặp một người hoạt bát, nói nhiều như mình, anh vừa bất ngờ vừa thấy thú vị. Chính sự đối lập đó lại khiến anh tò mò, muốn tìm hiểu mình nhiều hơn. Đây cũng là lý do buổi gặp gỡ đầu tiên trở thành một kỉ niệm mà anh luôn nhớ mãi”.

Cặp đôi kỷ niệm sinh nhật Trung

Sau này, chính sự khác biệt này trở thành điểm bù trừ cho nhau. Điểm mạnh của Hòa là lời nói nên mỗi khi người yêu buồn hay gặp chuyện không vui, cô thường cố gắng động viên, an ủi để anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Còn điểm mạnh của Trung là sự lắng nghe, kiên nhẫn, luôn chịu khó nghe bạn gái kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ nhỏ đến lớn, rồi còn nhớ kỹ càng những điều cô nói.

“Mình nói nhiều, anh nghe nhiều nên tụi mình mới hợp nhau một cách rất tự nhiên như thế” - Hòa nói đùa.

Sau lần đầu tiên gặp mặt thì lần đầu tiên Trung gặp mặt gia đình Hòa cũng là kỷ niệm đáng nhớ. Hôm đó ông bà của Hòa vừa đi khám bệnh về nên cô xuống đưa đơn thuốc và sẵn dịp để bạn trai gặp ông bà luôn. Đây cũng là những người đầu tiên trong gia đình gặp anh.

“Trong đơn thuốc và kết quả xét nghiệm có chỗ ông bà không hiểu nên nhờ anh coi giùm. Anh vừa giải thích vừa ghi chú mấy chỗ cần lưu ý ra giấy để ông bà dễ nhớ. Sau hôm đó, ông bà mình quý anh lắm. Một phần chắc cũng do anh là bác sĩ nên ông bà thích, nhưng quan trọng là bà mình khen anh lễ phép, hiền lành, cẩn thận nên ông bà mình cũng hay hỏi thăm anh” - Hòa kể lại.

"Bà cho Trung 300.000 đồng, con mua sữa bịch cho nó. Bà thấy nó đi lại nhiều uống thêm ban sáng nhé" - Bà của Hòa thấy Trung gầy quá nên đưa tiền để cô mua sữa cho anh chàng.

Đang đi chơi thì nhận lệnh mổ cấp cứu

Trên MXH từng có một đúc kết nửa đùa nửa thật thế này: “Đừng mơ mà yêu bác sĩ!”. Lý do chỉ gói gọn trong đúng 1 chữ: BẬN!

Đây cũng là “bài toán” của Hòa và Trung. Vì lịch trực thất thường, nhiều khi mọi người nghỉ ngơi thì bác sĩ lại phải đi trực nên cặp đôi không có nhiều thời gian rảnh trùng nhau.

“Có những lần đang chuẩn bị đi chơi thì anh nhận lệnh công tác gấp hoặc mổ cấp cứu. Thú thực là ban đầu mình cũng hụt hẫng chút nhưng rồi quen dần. Bù lại, mỗi khi sắp xếp được thời gian bên nhau thì tụi mình trân trọng lắm, chỉ cần đi ăn một bữa cơm hay ngồi cà phê nói chuyện thôi cũng thấy vui. Nhờ vậy mà cả hai càng hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn” - Thái Hòa tâm sự.

Trung có nhiệm vụ đảm bảo quân y dịp A50 nên cặp đôi thường tranh thủ 5 phút gặp nhau, sau khi anh chàng hoàn thành nhiệm vụ

Mối quan hệ của cặp đôi có thể được duy trì đến hiện tại cũng không chỉ nhờ sự nỗ lực từ một phía. Nếu như Thái Hòa học cách thông cảm cho công việc của người yêu thì Trung cũng cố gắng cân bằng giữa công việc và tình cảm.

“Yêu một bác sĩ kiêm chiến sĩ có nhiều khó khăn và thử thách hơn mình từng nghĩ. Đang nói chuyện vui vẻ thì anh đi làm nhiệm vụ, cảm giác phải chờ đợi,... từng là rào cản khi tụi mình mới quen nhau. Nhưng bất ngờ là anh luôn biết cách cân bằng. Chính sự chu đáo và tinh thần trách nhiệm đó khiến mình cảm thấy an tâm hơn và càng trân trọng nhau nhiều hơn”.

Về phần mình, Trung thú nhận rằng anh cảm thấy áy náy vì khoảng cách gần 40km cộng với công việc khiến thời gian cho “người thương” (là cách nam bác sĩ dùng để nói về bạn gái) không nhiều. Nhưng Trung vẫn đang cố gắng bù đắp mỗi ngày bằng cách:

“Nếu có thời gian rảnh thì mình sẽ luôn ưu tiên cho em. Ngoài ra, mình cũng thường xuyên nhắn tin, gọi điện để em ấy không cảm thấy bị bỏ rơi và thỉnh thoảng mình cũng hay mua những món quà nhỏ để tạo bất ngờ. Đó như một cách mình gửi gắm sự quan tâm và tình cảm, để em luôn cảm nhận được mình được trân trọng”.

Cả hai tranh thủ gọi điện khi có thời gian rảnh

Từ khi đồng hành bên nhau đến nay, Hòa và Trung cũng nhận ra cả hai có điểm chung quan trọng: Đồng điệu trong giá trị sống. Họ đều là những người coi trọng gia đình, đề cao sự tử tế và mong muốn phấn đấu vì tương lai.

Điều duy nhất mà cặp đôi cho rằng cần cải thiện là sắp xếp thời gian để giữa guồng quay bận rộn vẫn dành cho nhau những khoảnh khắc riêng. Bởi với họ, tình yêu không chỉ là những buổi hẹn hò lãng mạn hay những món quà dễ thương mà còn là sự kiên nhẫn, thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành cùng nhau trên chặng đường phía trước.

Ảnh: NVCC