Phạm Thị Bích Ngọc - Người bác sĩ đam mê chữa những ca niềng hỏng

Hồi sinh nụ cười cho chàng trai tuổi đôi mươi

Luôn cười khiêm tốn trong những câu chuyện về mình, bác sĩ Bích Ngọc mang đến cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng hơn cả là đam mê tâm huyết chị dành cho niềng răng. Càng trò chuyện với bác sĩ tôi càng hiểu thêm về công việc chỉnh nha tái sinh diện mạo cho hàng ngàn nụ cười. Đặc biệt, khi nghe bác sĩ kể lại về trường hợp khách hàng niềng răng hỏng đầu tiên chị nhận điều trị.

P.H.V là khách hàng đầu tiên tôi nhận chữa niềng răng hỏng và cũng chính là cơ duyên đưa tôi gắn bó với công việc này 5 năm trước. H.V đến khám và tha thiết mong tôi giúp em. Khi ấy chàng trai 26 tuổi mang nhiều tâm sự đặc biệt khóc rất nhiều. Mặc dù ý thức được tầm quan trọng của nụ cười từ rất sớm nhưng do tin tưởng nha khoa gần nhà mà H.V đã trở thành nạn nhân của thảm họa "niềng hỏng". Sau 3 năm đeo niềng răng bạn ấy từ hô thành móm, khuôn mặt lệch lạc. H.V mặc cảm, tự ti, sống khép mình, ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. Bạn cố gắng tìm kiếm nhiều nha sĩ để cầu cứu nhưng điều H.V nhận được là sự lắc đầu từ chối. Một phần vì trường hợp của em tương đối khó, hơn nữa muốn khắc phục phải tốn khá nhiều chi phí và thời gian.

Tình trạng của P.H.V trước khi được Bác sĩ Phạm Thị Bích Ngọc điều trị

Qua thăm khám, tôi nhận thấy đây hiệu ứng cuộn trong chỉnh nha chân răng đi ra khỏi xương, tăng độ quặp của răng cửa, tăng cười hở lợi, tăng khớp cắn sâu. Trong chương trình đào tạo với các giáo sư ở Mỹ, tôi đã được học cách điều trị nhưng chưa từng làm. Lúc đó bối rối lắm, nhưng thương bạn ấy quá. Tôi chưa nhận luôn mà liên hệ lại với giáo sư đã từng dạy nhờ sự giúp đỡ của ông. Cho đến khi giáo sư đồng ý đồng hành cùng, tôi mới đủ can đảm nhận điều trị cho bạn. Mà là điều trị không tính công đâu - coi như làm free đấy. May mắn cả quá trình điều trị cho khách hàng diễn ra tương đối thuận lợi. Giờ nhìn lại nụ cười của H.V bác sĩ hài lòng lắm - Cười lớn!

Nụ cười rạng rỡ của khách hàng sau khắc phục niềng răng hỏng

Không phải bác sĩ nha khoa nào cũng biết niềng răng

Tốt nghiệp chuyên khoa Răng Hàm Mặt - trường Y danh tiếng bậc nhất Việt Nam, với rất nhiều chuyên ngành "hot" dễ kiếm tiền tại sao bác sĩ lại chọn theo chuyên ngành chỉnh nha - lĩnh vực khó với thời gian điều trị kéo dài hàng năm.

Lý do tôi theo ngành chỉnh nha đến từ những khách hàng của mình. Hầu hết khách hàng đều có nhu cầu về việc nắn chỉnh răng do các khiếm khuyết như: răng hô, thưa, móm, khấp khểnh, sai lệch khớp cắn...để bảo toàn tối đa răng thật. Nhưng giờ "nha tặc" nhiều quá, khách niềng hỏng nhiều quá. Chủ yếu là do bác sĩ chuyên môn kém, thiếu kinh nghiệm, lên phác đồ chỉnh nha không rõ ràng, sử dụng lực kéo siết không phù hợp qua từng giai đoạn. Trên thực tế, niềng răng là kỹ thuật khó, không phải bác sĩ nha khoa nào cũng có thể làm được. Một bác sĩ chỉnh nha phải được đào tạo chuyên sâu, hiểu rõ về cơ chế di chuyển răng, mô sinh học quanh răng, cấu trúc xương hàm cũng như giải phẫu thẩm mỹ vùng sọ mặt để có thể điều trị tốt cho bệnh nhân.

Lắng nghe càng nhiều câu chuyện, đối diện trực tiếp với càng nhiều nạn nhân của thảm họa niềng răng hỏng, thấu hiểu nỗi đau mà họ đang gặp phải, tôi càng khát khao mong muốn được giúp đỡ họ tái sinh nụ cười 1 lần nữa. Việc sửa chữa 1 ca niềng răng hỏng khó hơn rất nhiều lần chỉnh nha cho khách hàng ngay từ đầu. Tôi chưa từng từ chối bất kỳ trường hợp nào tìm đến với mình, bằng tất cả khả năng và tâm thế trách nhiệm đến cùng tôi sẽ giúp họ có được nụ cười mới, tự tin hơn.

Đồng hành cùng nhiều nụ cười mới tự tin của khách hàng sau chỉnh nha, tái sinh cho nhiều trường hợp là "nạn nhân" của nạn niềng răng hỏng, chứng kiến sự thay đổi sau mỗi lần tái khám của khách hàng, tôi càng thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Cũng có lúc tôi cảm thấy mệt nhoài vì những ca chỉnh nha khó nhưng nghĩ đến việc khách hàng của mình tìm được sự tự tin, sống tốt hơn...tôi lại không muốn bỏ cuộc.

Qua câu chuyện chị kể, vượt qua bao thăng trầm cùng nghề, khóc cười cùng khách hàng, hạnh phúc của chị gói gọn trong hai chữ "nụ cười". Đó là hạnh phúc của sự cho đi. Tôi nghĩ có lẽ đó là duyên phận, dù nghề đã chọn các chị hay chính chị đã chọn nghề này.

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, bác sĩ Ngọc không ngần ngại chia sẻ: Phải là bác sĩ có thẩm mỹ, kinh nghiệm điều trị và giỏi chuyên môn mới có thể kiến tạo được một nụ cười đẹp. Đây vừa là quan điểm cũng là mục tiêu để tôi có thể học hỏi, đem lại những nụ cười hạnh phúc nhất đến với khách hàng.

Bản thân là "người chữa lành những ca niềng hỏng", tôi luôn thấy kiến thức là không bao giờ đủ. Có thời gian là tôi học thêm những khóa học mới (trong và ngoài nước) để nâng cao kiến thức, áp dụng các kỹ thuật mới nhất vào chỉnh nha.

Bác sĩ Bích Ngọc như "cánh chim" không mỏi trong hành trình tìm kiếm và chinh phục nguồn tri thức mới để đem lại nụ cười rạng rỡ cho khách hàng. Không ồn ào, phô trương, bác sĩ Bích Ngọc hàng ngày vẫn âm thầm "sống là cho đi". Bác sĩ không mong đợi sẽ nhận được gì sau mỗi lần chữa thành công những ca niềng hỏng, với chị nụ cười mãn nguyện của khách hàng chính là niềm vui, hạnh phúc lớn lao.