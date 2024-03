Phạm Quỳnh Anh flex con gái cả 12 tuổi cao 1m64, hát hay, đàn giỏi và 1 điều khiến ai cũng khen "mẹ dạy giỏi"

Tuệ Lâm là con gái cả của Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy. Dù hôn nhân không trọn vẹn nhưng cả hai người vẫn luôn dành thời gian chăm sóc, quan tâm đến các con của mình. Hiện tại, nữ ca sĩ đã đi bước nữa và có thêm em bé thứ 3, Tuệ Lâm đã trở thành chị cả của 2 em út, ngoan ngoãn, xinh đẹp và trách nhiệm.

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ đoạn clip Tuệ Lâm nhảy kèm theo caption: "Flex chị hai Tuệ Lâm 12 tuổi cao 1m64, hát hay, đàn giỏi, nhảy đẹp nhất nhà, luôn yêu chiều, nhường nhịn các em". Trong video, Tuệ Lâm nhảy rất thuần thục, cô bé ngày nào giờ đã lớn, ra dáng thiếu nữ thế này. Cô bé 12 tuổi đã sở hữu chiều cao cùng thần thái đáng ngưỡng mộ.

Phạm Quỳnh Anh flex con gái cả 12 tuổi cao 1m64

Điều đặc biệt nhất khiến ai cũng nể phục, Tuệ Lâm là người chị cả rất gương mẫu, ngoan ngoãn, nhường nhịn và chiều chuộng các em. Trở thành chị từ sớm và có tận 2 em nhỏ, cô bé chắc chắn tự lập hơn rất nhiều. Trải qua đổ vỡ của bố mẹ, Tuệ Lâm có trẻ trưởng thành, chín chắn sớm hơn. May mắn là cô bé luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương từ gia đình.

Từng có lần Phạm Quỳnh Anh chia sẻ rất khó để đồng hành cùng con gái giai đoạn dậy thì: "Đối với riêng mẹ, đây là giai đoạn rất quan trọng vì con gái đã đủ lớn để nhận thức nhiều điều và mẹ thì luôn dặn mình phải biết học cách làm sao để trở thành người bạn thân của con.

Mẹ cũng khủng hoảng không kém trong việc cân bằng giữa nghiêm khắc dạy dỗ và ân cần để giải toả được nhiều điều về tâm lý cho con gái, cũng có lúc giữa hai chúng mình gặp thật nhiều trở ngại trong việc hiểu lẫn nhau, cũng đôi khi mẹ vì quá lo lắng mà lớn tiếng với Tuệ Lâm, mẹ xin lỗi con gái nhưng mẹ nghĩ người mẹ nào cũng sẽ lúng túng trong việc chọn cách đối thoại với các con của mình, mẹ sẽ thật là cố gắng nhé, cả hai chúng mình cùng cố gắng con gái nhé.

Tuệ Lâm của mẹ rất thương gia đình, thương em An, rất biết nhường nhịn mỗi khi bị em An bắt nạt. Mong con gái của mẹ sẽ luôn giữ vững tính cách lương thiện, luôn mạnh khoẻ, luôn là chị 2 gương mẫu để mẹ an tâm đi chiến đấu nhé! Mẹ yêu con".

Hoá ra bà mẹ 3 con cũng phải trải qua giai đoạn khủng hoảng dù là con đã lớn hơn, mỗi độ tuổi bé lại có một sự phát triển mới và đòi hỏi các bậc phụ huynh phải có đủ kiến thức, kỹ năng và tình yêu thương để đồng hành cùng con. Riêng Phạm Quỳnh Anh, dù bản thân bị tổn thương nhưng cô vẫn cố gắng bảo vệ sự yên bình của 2 con trước dư luận. Điều đặc biệt nhất là ông xã Phạm Quang Huy cũng xuất hiện cùng chung một khung hình trong tiệc sinh nhật của con gái.

Ai cũng khen Tuệ Lâm càng lớn càng xinh, ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Cô bé hiểu chuyện và tình cảm từ bé nên luôn dành được nhiều sự yêu thương từ mọi người.Vì bé đã lớn nên cần sự đồng hành và thấu hiểu hơn từ mẹ. Cũng như rất nhiều bà mẹ khác, Quỳnh Anh đã từng có khoảng thời gian lúng túng trong việc dạy con nhưng nhờ sự cố gắng của cả hai mẹ con nên giờ mọi chuyện đã ổn.

Trong quan điểm nuôi dạy con của mình, nữ ca sĩ tự nhận bản thân khó tính, cầu toàn và luôn ưu tiên sự phát triển của con. Cô khắt khe trong việc chọn trường, chọn lớp và nơi an cư. Quỳnh Anh chú trọng môi trường học tập rộng thoáng, nhiều cây xanh, hiện đại và phải tạo mọi điều kiện cho học sinh phát huy sở trường, sự dạn dĩ. Niềm vui lớn nhất của bà mẹ 2 con mỗi khi đến trường đón bé là ngắm hai con thoải mái vui chơi, cười rạng rỡ và nô đùa cùng các bạn.

Quỳnh Anh cho biết cô có cái nhìn thoáng về điểm số, không yêu cầu hay gây áp lực con phải đạt thành tích xuất sắc. Theo ca sĩ, càng ép buộc, các cháu càng không thích, chống cự. Cô để con thoải mái làm điều bé muốn, liên tục khích lệ, động viên khi bé nản chí. Nếu bé muốn học đàn, hát hay bất cứ môn gì, Quỳnh Anh đều ủng hộ, thậm chí học cùng con.

Làm sao để con cả biết yêu thương, nhường nhịn và chiều các em?

Để giúp con gái cả biết yêu thương, nhường nhịn và chiều các em, bạn có thể áp dụng một số phương pháp sau đây:

- Gương mẫu: Hãy là tấm gương cho con bằng cách thực hành yêu thương, nhường nhịn trong mọi tình huống, không chỉ với các con mà còn với mọi người xung quanh.

- Trò chuyện và giáo dục: Dành thời gian trò chuyện với con về tầm quan trọng của việc quan tâm và nhường nhịn người khác. Chia sẻ những câu chuyện, ví dụ hay bài học về lòng nhân ái và sự đồng cảm.

- Tạo cơ hội: Tạo điều kiện để con có thể thể hiện tình cảm và sự nhường nhịn thông qua các hoạt động như chơi game có quy tắc, làm việc nhà cùng nhau, hoặc tham gia các dự án từ thiện.

- Khen ngợi và khích lệ: Khi con gái cả thể hiện sự yêu thương và nhường nhịn, hãy khen ngợi và khích lệ để con cảm thấy hành động đó được trân trọng và nên được duy trì.

- Giải quyết xung đột: Khi có mâu thuẫn giữa các con, hãy can thiệp một cách công bằng và giúp họ học cách giải quyết mâu thuẫn thông qua việc trò chuyện và tìm ra giải pháp cùng nhau.

- Đặt quy tắc: Đặt ra một số quy tắc cơ bản trong nhà về sự tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, và đảm bảo rằng mọi người, kể cả người lớn, đều tuân theo.

Nhớ rằng việc xây dựng những phẩm chất này trong con là một quá trình lâu dài và cần sự kiên nhẫn cũng như nhất quán từ phía người lớn.