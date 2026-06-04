"Phá đảo" Sơn Tiên: Tọa độ du lịch "all-in-one" sát vách TP.HCM có gì mà hội bạn thân rủ nhau check-in rầm rộ hè này?

Nắng hè oi ả chạm ngưỡng 38 độ thế này mà được cùng hội cạ cứng ngâm mình trong làn nước mát lạnh, lập team "hét ra tiếng" trên những đường trượt khổng lồ, rồi tối đến chill hết nấc tại khu villa hình trái cây siêu độc lạ thì còn gì bằng?

Không cần tốn tiền triệu book vé máy bay, ngay sát vách TP.HCM có một "đế chế" giải trí đang khiến giới trẻ đứng ngồi không yên: Khu du lịch sinh thái Sơn Tiên!

Chỉ 1 tiếng di chuyển từ TP.HCM: Xách xe lên là đi ngay và luôn!

Một trong những lý do khiến Sơn Tiên trở thành khu du lịch hot nhất hè này chính là tọa độ cực kỳ "vừa vặn" cho một chuyến đi ngẫu hứng. Nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51 (phường Long Hưng, TP.Đồng Nai), hội bạn của bạn chỉ mất khoảng 45 đến 60 phút di chuyển từ trung tâm TP.HCM.

Đường đi siêu dễ: Cứ thẳng hướng Xa lộ Hà Nội hoặc rẽ vào Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng về ngã ba Vũng Tàu rồi chạy dọc Quốc lộ 51 là tới nơi. Đi bằng ô tô cá nhân hay lập team "phượt" xe máy đều cực tiện. Cuối tuần chỉ cần một cuộc điện thoại là cả nhóm đã có mặt tại thiên đường giải nhiệt mà chẳng cần lỉnh kỉnh chuẩn bị đồ đạc từ nhiều ngày trước.

Vị trí đắc địa và lối vào hoành tráng của Siêu tổ hợp Thành phố du lịch Sơn Tiên

Săn "vibe biển khơi" và những cú thả dốc "thót tim" tại The Amazing Bay

Mùa hè mà không đi công viên nước thì coi như mất đi một nửa niềm vui. Siêu công viên nước The Amazing Bay (Vịnh Sóng Thần) sẽ chiều lòng hội bạn thân của bạn ngay lập tức với bãi biển nhân tạo ngập tràn cát trắng mịn ôm trọn lấy ngọn sóng nhân tạo cao đến 4m đầy thách thức. Bạn có thể vừa thả mình trên sóng, vừa "quẩy" hết nấc cùng những giai điệu xập xình từ màn hình LED ngoài trời "khủng" hơn 2.000 inch.

Hội bạn thân thả ga tạo dáng bên bãi cát trắng mịn màng như đảo ngọc ngay tại Vịnh Kỳ Diệu

Bí kíp "sinh tồn" cực quan trọng cho các hội cạ cứng khi phá đảo các đường trượt khổng lồ tại đây:

- Chia team đi phao: Các siêu đường trượt uốn lượn tại đây được thiết kế theo chuẩn an toàn quốc tế, thế nên các bạn cần lưu ý: Chỉ được đi theo team 4 người hoặc 2 người trên một phao trượt. Tuyệt đối không được đi team 3 người vì trọng lượng bất cân bằng sẽ dễ gây lật phao giữa chừng, vừa mất an toàn vừa mất vui nha! Hãy chia cặp hoặc lập sẵn hội 4 đứa để cùng nhau "bay" qua những khúc cua uốn lượn ngoạn mục.

- Điện thoại lúc nào cũng phải "sống": Đi chơi nước mà sợ ướt điện thoại không chụp được ảnh dìm của lũ bạn? Đừng lo, tại các quầy lưu niệm của công viên nước có bán sẵn những chiếc túi chống nước cực xịn sò cho điện thoại. Chỉ cần ghé mua một cái là cả nhóm tha hồ mang máy xuống nước quay clip, chụp ảnh check-in từ dòng sông Kỳ Diệu cho đến bãi biển mà không sợ "bay" mất vài tháng lương.

Nối dài năng lượng bùng nổ cùng Amazing World

Quậy dưới nước chán chê, cả đám hãy lên bờ và tiếp tục càn quét Amazing World – phân khu trò chơi trên cạn hoàn toàn do người Việt tự tay thiết kế và quy hoạch đồng bộ. Không gian ở đây rợp bóng cây cổ thụ mát rượi, cực kỳ thích hợp cho những trận đại chiến team-building hoặc các thử thách vận động tập thể.

Năng lượng bùng nổ của các bạn trẻ tham gia chuỗi trò chơi cảm giác mạnh trên cạn thế hệ mới

Amazing World sở hữu chuỗi trò chơi cảm giác mạnh trên cạn thế hệ mới từ lật nhào, xoay vòng cho đến những thử thách tốc độ cực "bánh cuốn". Đứa nào trong nhóm hay "gáy" mạnh miệng thì cứ dắt lên đây thử lửa xem có trầm trồ không nhé! Còn nếu cả hội muốn tìm một góc check-in thật thơ, chụp ảnh phong cách "thanh xuân rực rỡ" thì phân khu sinh thái Đông Nam Bộ 50ha nằm ngay kế cận với hồ điều hòa lộng gió chính là background không thể hoàn hảo hơn.

Hội bạn thân bắt trọn khoảnh khắc "thanh xuân rực rỡ" khi đạp xe đôi dưới vòm che sắc màu tại Sơn Tiên

Đêm chill hết nấc tại resort villa hình trái cây Bách Quả Thần Tiên

Đi chơi mệt rồi thì về đâu? Sơn Tiên sẽ giữ chân hội bạn của bạn trọn vẹn từ ngày đến đêm với hệ sinh thái lưu trú siêu cấp độc lạ được thiết kế bởi chính bàn tay người Việt.

Nếu nhóm bạn mê style ốc đảo sang chảnh, không gian xanh mát và yên bình tĩnh lặng thì Amazing Island Resort là chân ái. Nhưng để chuyến đi hè trở nên độc nhất vô nhị, nhất định các bạn phải book ngay một căn villa tại resort Bách Quả Thần Tiên.

Các căn villa độc đáo mang hình dáng trái cây nhiệt đới đúc từ bê tông cốt thép kiên cố, ẩn mình giữa không gian xanh mướt

Đây là một tuyệt tác đầy phá cách khi toàn bộ các căn villa nghỉ dưỡng đều mang hình dáng của các loại trái cây miền nhiệt đới siêu ngộ nghĩnh và được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép hiện đại, ẩn mình giữa một không gian xanh mướt, trong lành. Tối đến cả đám tụ tập trò chuyện, sáng ra mở cửa là nghe tiếng chim hót, hít hà mùi cây cỏ và tận hưởng cảm giác "healing" đúng nghĩa. Sự thấu hiểu gu bản địa trong từng nét thiết kế độc đáo này chắc chắn sẽ mang lại cho nhóm của bạn những kỷ niệm không thể nào quên.

Hệ thống tiện ích khép kín từ chuỗi nhà hàng ẩm thực Á - Âu đa dạng cho đến tiêu chí áp dụng nghiêm ngặt "Du lịch xanh - Không rác thải nhựa" giúp Sơn Tiên ghi điểm tuyệt đối về sự văn minh, sạch sẽ.

Nếu hội bạn của bạn vẫn còn những thắc mắc về vé Sơn Tiên, các gói combo ưu đãi hay lịch trình các show diễn mùa hè, hãy check ngay cẩm nang FAQ của khu du lịch để chuẩn bị bung xõa nhé. Lên lịch gom nhóm, chia cặp đi phao và thẳng tiến Sơn Tiên ngay cuối tuần này thôi các bạn ơi!

Thông tin liên hệ: Thành Phố Du Lịch Sơn Tiên

Website: sontien.com

Địa chỉ: Thành phố du lịch Sơn Tiên, QL51, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai

Hotline: 1900 633 087