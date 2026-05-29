D3K2 có giúp trẻ ngủ ngon, hết quấy khóc đêm?

Giấc ngủ đóng vai trò như "chìa khóa vàng" cho sự phát triển toàn diện về thể chất lẫn trí tuệ của trẻ. Nhiều phụ huynh truyền tai nhau bổ sung D3K2 giúp con ngủ ngon hơn. Liệu vi chất này có thực sự là "cứu cánh" cho giấc ngủ của trẻ?

Mối quan hệ giữa D3K2 và giấc ngủ

D3K2 hỗ trợ giúp bé ngủ ngon, hết quấy khóc đêm nếu nguyên nhân do thiếu D3K2.

Các nghiên cứu chỉ ra, thiếu vitamin D ở trẻ liên quan đến giảm thời lượng ngủ và chất lượng giấc ngủ. Thiếu vitamin D còn liên quan đến việc đi ngủ muộn hơn, có mối quan hệ với nhịp sinh học:

- Trẻ thiếu vitamin D có giờ đi ngủ muộn hơn cả các ngày trong tuần và cuối tuần so với trẻ đủ vitamin D.

- Trẻ em thiếu D có tổng thời gian ngủ ít hơn 50 phút và hiệu quả giấc ngủ kém hơn so với trẻ em đù vitamin D.

Việc bổ sung vitamin D đã được chứng minh là cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ và các triệu chứng trầm cảm ở người cao tuổi. Hơn nữa các nghiên cứu lâm sàng trên bệnh nhân đau mãn tính cho thấy can thiệp bằng vitamin D giúp cải thiện các thông số giấc ngủ và chất lượng cuộc sống.

Trẻ thiếu vitamin D đi ngủ muộn hơn, ngủ ít hơn 50 phút mỗi đêm

Cơ chế điều hòa giấc ngủ của vitamin D3K2

Các nghiên cứu về vai trò của vitamin D trong điều hòa giấc ngủ đã chỉ ra các cơ chế như sau:

- Vitamin D phát huy tác dụng điều hòa thông qua sự biểu hiện rộng rãi của các thụ thể vitamin D ở các vùng não quan trọng, chi phối giấc ngủ.

- Tham gia vào con đường sản xuất Melatonin - hormone tham gia vào việc điều hòa nhịp sinh học và giấc ngủ.

- Điều hòa miễn dịch thần kinh thông qua điều chỉnh quá trình chuyển hóa chất dẫn truyền thần kinh, duy trì tính dẻo dai của thần kinh, điều hòa các cytokin gây viêm, các dấu hiệu stress oxy hóa.

- Vitamin D điều chỉnh các gen nhịp sinh học cốt lõi thông qua các thụ thể vitamin D, đồng thời điều chỉnh sự biểu hiện của yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não - một neurotrophin đóng vai trò quan trọng trong cân bằng giấc ngủ.

- Sự thiếu hụt vitamin D gây suy giảm chức năng của tế bào thần kinh đệm.

Cơ chế điều hòa giấc ngủ của D3K2

Sử dụng Vitamin D3K2 đúng cách để đạt hiệu quả tối ưu

Dù D3K2 rất tốt cho sức khỏe và giấc ngủ của trẻ, nhưng các bậc phụ huynh cần lưu ý bổ sung đúng cách để tránh phản tác dụng:

- Bổ sung đúng liều lượng: Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ sơ sinh cần khoảng 400 IU vitamin D3 mỗi ngày. Cha mẹ nên chọn các sản phẩm D3K2 nhỏ giọt chia liều chuẩn xác để tránh nguy cơ quá liều.

- Thời điểm "vàng" trong ngày: Nên cho trẻ uống D3K2 vào buổi sáng, trong hoặc ngay sau bữa ăn. Vì vitamin D3 và K2 là các vitamin tan trong dầu, chất béo có trong sẽ giúp vi chất này được hấp thu tối đa.

- Kiên trì và đều đặn: Hiệu quả cải thiện giấc ngủ không đến ngay lập tức sau 1-2 ngày. Cha mẹ cần bổ sung đều đặn cho trẻ từ vài tuần đến vài tháng theo chỉ dẫn.

Cách bổ sung D3K2 cho bé ngủ ngon

Những lưu ý khác để trẻ có giấc ngủ tròn đầy

Bên cạnh việc bổ sung vi chất, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý đến môi trường và thói quen sinh hoạt của trẻ. Phòng ngủ của bé cần được giữ thông thoáng, nhiệt độ lý tưởng từ 22 - 25 độ C.

Đồng thời, hãy thiết lập một lịch trình trước khi đi ngủ cho con như: tắm nước ấm, massage nhẹ nhàng, tắt bớt đèn và hạn chế tiếng ồn lớn.

Bổ sung vitamin D3K2 là việc làm cần thiết cho hành trình khôn lớn của trẻ, không chỉ giúp con có giấc ngủ ngon mà còn đặt nền móng cho chiều cao lý tưởng sau này. Tuy nhiên, nếu trẻ đã được bổ sung đầy đủ vi chất và đảm bảo môi trường ngủ tốt nhưng vẫn quấy khóc kéo dài kèm theo các dấu hiệu bất thường (sốt, lười bú, nôn trớ), cha mẹ cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tư vấn kịp thời.

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty TNHH Dược Hunmed

Địa chỉ ĐKKD: Số 130, ngõ 32, tổ 6, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 1900 636 985

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.