Đừng để “ngựa chiến” xuống sức, đây là cách bảo dưỡng chuẩn dân chơi xe

Một chiến mã tốt không nằm ở khung sườn cứng cáp, thiết kế đẹp mà còn cần chất xúc tác từ bên trong để động cơ hoạt động bền bỉ để chinh phục nhiều cung đường mới.

Với những người yêu xe, gu chọn xe cũng thể hiện chất riêng của mỗi người. Nếu đam mê tốc độ và những cung đường, các dòng xe thể thao, côn tay sẽ là lựa chọn hàng đầu, nếu yêu thích sự hiện đại và đa tiện ích, bạn có thể cân nhắc các dòng xe tay ga mới như Yamaha Grande, Yamaha Janus, Yamaha All New NVX hay MAX Series (NMAX, XMAX).

Ngoài là phương tiện di chuyển, xe giống như người bạn đồng hành trong nhịp sống hối hả hàng ngày hay những chuyến phượt tự do đầy cảm hứng. Để bạn đồng hành ấy luôn vận hành bền bỉ, Yamaha đã đặc chế và phát triển Yamalube - Dầu nhớt chính hãng dành cho xe máy Yamaha, trở thành chất xúc tác hoàn hảo mà bạn đang tìm kiếm.

Đặc biệt là các bạn trẻ thích trải nghiệm như anh Duy Khánh (biệt danh Anh Da Ngăm) - là một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng mê xe thường xuyên sử dụng xe máy Yamaha chinh phục nhiều hành trình phượt - đã chia sẻ lý do vì sao anh luôn tin tưởng Yamalube.

"Do thường xuyên đi phượt đường dài nên mình ưu tiên chọn dầu nhớt tổng hợp cao cấp - Yamalube Premium Sport được phát triển cho động cơ xe đua, xe côn tay thể thao, nhờ vậy mà chiếc Yamaha Exciter của mình bốc hơn, mượt hơn và cho cảm giác lái tốt hơn trong mọi hành trình".

Yamalube - An tâm trên mọi cung đường

Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm mới với nhiều điều thú vị, Yamalube sẽ giúp động cơ xe luôn êm ái để bạn chỉ cần tập trung tận hưởng phong cảnh mà không phải lo lắng nhiều về việc xe hoạt động quá công suất.

Để tối ưu hóa hiệu suất, phục hồi động cơ xe sau mỗi chuyến đi, Yamalube mang đến hệ sinh thái 6 dòng nhớt chính, mỗi loại sẽ mang đến những công năng chuyên biệt.

Các dòng sản phẩm dầu nhớt Yamalube

Yamalube Sport (dầu nhớt bán tổng hợp) và phiên bản cao cấp Yamalube Premium Sport (dầu nhớt tổng hợp) được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ dầu dành cho động cơ xe đua. Đạt tiêu chuẩn JASO MA2 giúp hỗ trợ sang số mượt mà, tăng tốc độ vòng tua và cho khả năng bứt phá tốc độ lý tưởng. Rất thích hợp cho mỗi chuyến phượt đường dài cùng với các mẫu xe thể thao của Yamaha.

Yamalube Blue Core: Thiết kế riêng cho dòng xe tay ga hiện đại có sử dụng động cơ Blue Core, giúp xe tăng hiệu suất đốt cháy nhiên liệu tối đa, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái.

Yamalube AT: Dành riêng cho các dòng xe ga phổ thông, bảo vệ động cơ trong điều kiện giao thông đông đúc, giảm thiểu ma sát, chống gỉ, giúp tẩy rửa và giảm tác động bởi áp suất trong động cơ

Yamalube 4T và phiên bản cao cấp Yamalube 4T High Tech (có phiên bản 200 lít): Dầu nhớt động cơ 4 kỳ Yamalube với dành cho xe số sở hữu những lợi điểm vượt trội để xe đảm bảo sang số mượt mà, ổn định, bảo vệ và duy trì độ bền động cơ, thân thiện với môi trường.

Trong thời đại hàng giả tràn lan trên thị trường, Yamalube mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng vì là sản phẩm dầu nhớt chính hãng được Yamaha sản xuất. Bạn có thể xác thực hàng chính hãng ngay tại chỗ chỉ bằng một thao tác quét mã QR đơn giản được in trên vỏ chai. Đây chính là cam kết chất lượng mà Yamaha dành cho người tiêu dùng.

Việc hiểu rõ cơ chế cũng như tính năng của các dòng nhớt, khách hàng cũng có thể chủ động trong việc mang xe đi kiểm tra và lựa chọn loại nhớt Yamalube phù hợp với xe Yamaha mà mình đang sử dụng.

Là một người thường xuyên rong ruổi trên những cung đường xa, chị Thúy Nguyễn - một nhà sáng tạo nội dung về phong cách sống rất chú trọng việc chăm sóc chiếc xe của mình. Chị chia sẻ: "Để xe luôn bền bỉ, mình đặc biệt quan tâm đến việc bảo dưỡng và thay nhớt Yamalube định kỳ, vì với mình, đó là cách tốt nhất để đảm bảo mỗi hành trình đều an toàn và êm ái"

Khi lên ga, tiếng động cơ mượt mà chính là minh chứng rõ nhất cho việc đang được chăm sóc tốt nhất. Đừng để những lo lắng về kỹ thuật làm gián đoạn niềm vui trên mọi hành trình, hãy đến ngay các đại lý Yamaha Town chính hãng trên toàn quốc để thay dầu định kỳ và trải nghiệm sự khác biệt từ Yamalube - Dầu nhớt chính hãng dành cho xe máy Yamaha nhé!