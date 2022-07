Phá bỏ định kiến coder mặt ngơ mọt sách, những học bá IT này sẽ khiến nữ giới xao lòng

Võ Nguyễn Đình Trí

Võ Nguyễn Đình Trí – cậu bạn năng động của ĐH FPT Đà Nẵng là gương được mệnh danh là soái ca không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai mà còn bởi loạt thành tích đúng chuẩn "con nhà người ta" khiến mọi người ngưỡng mộ.

Đình Trí đã sớm bộc lộ những tố chất của một Kỹ sư Kỹ thuật phần mềm tương lai tại các cuộc thi Tin học – Lập trình lớn nhỏ. Ấn tượng nhất phải kể đến dự án REBO – 1 trong 5 công trình sáng kiến giáo dục tiêu biểu tại chương trình Tri thức trẻ vì Giáo dục được Bộ GD&ĐT công nhận liên tiếp 2 năm 2019 – 2020 với các đề tài sách học trải nghiệm thực tế ảo tăng cường và nền tảng bài giảng tương tác trực tuyến lý tưởng dành cho giáo viên, học sinh; dự án"Nền tảng xây dựng bài giảng tương tác trực tuyến dành cho Giáo viên và Học sinh" ứng dụng mô hình 3D và công nghệ thực tế ảo (AR)... có màn gọi vốn xuất sắc qua cuộc thi F-Shark 2021 do ĐH FPT Đà Nẵng tổ chức

Anh chàng còn đứng ra thành lập Google Developer Student Club tại ĐH FPT Đà Nẵng. Đây một chương trình CLB được bảo trợ công nghệ bởi Google Developer, giúp sinh viên tại trường thoả sức sáng tạo phát triển sản phẩm cộng đồng qua tài nguyên của Google.

Hiện tại, nam sinh ĐH FPT này đang làm việc tại một công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam. Vừa duy trì thành tích học tập cực đỉnh, vừa không ngại tham gia các hoạt động cộng đồng là một thử thách không hề dễ dàng nhưng Đình Trí đã dám thử sức và thành công.

Hoàng Đức Bình

Hoàng Đức Bình hiện là sinh viên K15 Kỹ thuật phần mềm – một trong những chuyên ngành hot của ĐH FPT Hà Nội.

Với gương mặt thư sinh, chiếc răng khểnh cực duyên khiến anh chàng được nhiều người để ý. Ngoài ra, Đức Bình cũng sở hữu thành tích học tập khủng và năng nổ trong các hoạt động trải nghiệm của trường như: Vô địch F Talent Code 2020, Giải Nhất Miền Bắc cuộc thi ACM-ICPC National 2020, Giải Nhất bảng IT cuộc thi ResFes 2020, Giải Nhất bảng A cuộc thi Hackathon 2021.

Sở hữu loạt giải thưởng Tin học từ những ngày theo học THPT, không có gì khó hiểu khi Hoàng Đức Bình chọn ngôi trường này làm nơi trang bị cho mình kiến thức, trải nghiệm cần thiết để trở thành một lập trình viên.

Nguyễn Quý Bảo

Được biết tới từ cuộc thi Mr & Miss tại trường Quốc học Huế, nam sinh Nguyễn Quý Bảo tiếp tục khiến nữ sinh ĐH FPT Đà Nẵng chao đảo khi giành được học bổng 70% và trở thành sinh viên K15 chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm.

Không chỉ ghi điểm với nữ giới khi sở hữu chiều cao 1m8x cùng mái tóc xoăn bồng bềnh đậm chất lãng tử, chàng trai đến từ mảnh đất cố đô còn gây dấu ấn mạnh mẽ khi là một trong những sinh viên tích cực trong học tập cũng như trải nghiệm.

Quý Bảo đã bỏ túi cho mình loạt giải thưởng mà mọi sinh viên ĐH FPT mơ ước: Sinh viên xuất sắc – Cóc Vàng khối ngành IT học kỳ Spring năm 2021, Giải Nhất bảng IT cuộc thi FPT Edu Research Festival 2021, Top 5 đội thi xuất sắc tại cuộc thi Hackathon 2021: Smart City do Techfesh Việt Nam tổ chức và đảm nhiệm vai trò Phó Chủ nhiệm Google Developer Student Club tại ĐH FPT Đà Nẵng.

Bác bỏ quan điểm "coder mặt ngơ mọt sách", Quý Bảo cho biết công việc này thoạt nhìn có vẻ khô khan nhưng những trải nghiệm lạ tại ĐH FPT đã giúp những SV "kết duyên" với máy tính trở nên lãng mạn hơn. Không tin á, nếu bạn muốn thấy một coder bay bổng bên những thanh âm của nhạc cụ dân tộc, "quẩy" cực sung trong các sự kiện thì hãy đến ĐH FPT.

https://kenh14.vn/pha-bo-dinh-kien-coder-mat-ngo-mot-sach-nhung-hoc-ba-it-nay-se-khien-nu-gioi-xao-long-20220712230849115.chn