Pati Minion: Gói kẹo dẻo khiến bé Xì Trum - con trai nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong mê mẩn

Từ "Ba kể con nghe" đến "trend lột tí"- mang kẹo dẻo Pati đến với mọi người

Bé Xì Trum – cậu con trai lớn của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong – vốn đã quen thuộc với khán giả qua ca khúc đình đám Ba kể con nghe và chương trình truyền hình Bố ơi, mình đi đâu thế?. Hình ảnh cậu nhóc vui vẻ, lanh lợi cùng gia đình từng khiến không ít khán giả yêu mến, nay lại tiếp tục gây chú ý khi cùng em gái Moon trở thành "gương mặt đại diện không chính thức" cho trào lưu kẹo dẻo Pati. Chính sự thân thuộc và đáng yêu này khiến sản phẩm càng dễ tạo thiện cảm, kết nối cảm xúc với người xem.

Khi ăn vặt trở thành trò chơi

Không chỉ là một viên kẹo, bên trong lớp vỏ ngọt ngào ấy chứa đựng cả thế giới đầy niềm vui chờ bạn khám phá. Nếu như dòng Peeling (lột vỏ trái cây) cho cảm giác như đang bóc vỏ xoài, nho xanh hay đào thật, thì dòng Blind Box (lột vỏ trái cây bất ngờ) lại giấu bên trong một mô hình bé xíu – đôi khi là chú gấu, khi lại là khủng long hay bạch tuộc. Mỗi lần ăn là một lần mở quà, và đó chính là lý do TikTok tràn ngập những video "lột tí – mê tít" thu hút nhiều lượt xem.

Minions – "đồng phạm" lan truyền niềm vui

Sự xuất hiện của Minions trên những gói kẹo Pati càng khiến việc ăn kẹo trở nên vui tươi, năng lượng hơn bao giờ hết. Binh đoàn áo vàng đầy lí lắc, tinh nghịch vốn đã quen mặt trên màn ảnh rộng toàn cầu, nay như bước ra đời thực qua từng gói kẹo. Trên kệ siêu thị, hình ảnh những gói kẹo Pati cùng IP Minions tạo nên hiệu ứng cực kỳ bắt mắt, thu hút, nhìn là phải muốn "rinh" ngay về vì quá đáng yêu. Điều này còn đánh dấu cột mốc hợp tác của một thương hiệu Việt và nhân vật nổi tiếng toàn thế giới, khẳng định chất lượng, uy tín và tầm nhìn của Pati.

Thương hiệu Việt với tinh thần trẻ trung

Mang tinh thần mới của thế hệ trẻ, PATI chọn cách chinh phục khách hàng không chỉ bằng hương vị trái cây vừa miệng, mà còn bằng cảm xúc. PATI tạo ra trải nghiệm vừa ăn vừa chơi với những trò chơi thú vị ở mặt sau, cùng khoảnh khắc bất ngờ khi tìm thấy con vật bên trong, mọi chi tiết đều được tính toán để… khiến bạn muốn rủ thêm bạn bè cùng thử.

Pati Minion: Từ ngăn bàn học sinh đến feed TikTok

Chỉ vài tuần sau khi ra mắt, kẹo dẻo Minions Pati đã nhanh chóng phủ sóng khắp các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và nhà sách. Nhưng hơn hết, chính người dùng – đặc biệt là học sinh, sinh viên – mới là những người lan tỏa mạnh mẽ nhất: từ video unbox, thử thách "lột kẹo tìm thú", đến trend lột vỏ "mê tít" được chia sẻ tự phát.

Minions – với sức hút toàn cầu và hình ảnh dễ thương – đóng vai trò như "ngòi nổ viral" cho sản phẩm. Sự xuất hiện của các nhân vật này không chỉ khiến sản phẩm nổi bật trên kệ mà còn dễ dàng được ghi nhớ, gắn kết cảm xúc, tạo "cớ để chia sẻ" trên mạng xã hội.

Công Ty Cổ Phần IPP GROUP

Địa chỉ: 5 Đường số 1A, KDC Melosa, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0283 606 2797

Thư điện tử: hotline@ipp.com.vn