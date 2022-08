Pate King’s Pet by Bảo Anh là sản phẩm lần đầu tiên nghệ sĩ kết hợp với local brand thức ăn chó mèo

Pate Bảo Anh có gì HOT mà khách hàng vét sạch 100.000 lon ngay trong đêm ra mắt

Pate lon chó mèo King's Pet gây chao đảo giới yêu thú cưng khi ra mắt sản phẩm cao cấp King's Pet by Bao Anh giá cả phải chăng và tạo sự bùng nổ với topping hạt Quinoa mới có mặt trong sản phẩm thức ăn dành cho chó mèo tại Việt Nam.

Pate King’s Pet by Bảo Anh gây sốt bởi topping mới lạ, đặc biệt là cá mú và hạt quinnoa lần đầu có mặt trên thị trường thức ăn chó mèo Việt Nam

Với tình yêu dành cho thú cưng vô cùng to lớn, ca sĩ Bảo Anh luôn lựa chọn những sản phẩm tốt nhất dành cho những chú mèo đáng yêu của mình và các sản phẩm King’s Pet là lựa chọn hàng đầu của cô. Sau quá trình sử dụng, Bảo Anh vô cùng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm và mong muốn cùng King’s Pet phát triển dòng sản phẩm cao cấp dành cho chó mèo để nâng tầm trải nghiệm sống dành cho những người bạn lắm lông.

Pate King’s Pet by Bảo Anh đón nhận sự chào đón của rất nhiều khách hàng và các đại lý lớn của King’s Pet trong đêm họp báo ra mắt sản phẩm.

Chọn lối đi khác để phát triển sản phẩm, ngay từ những ngày đầu sơ khai ý tưởng, ca sĩ Bảo Anh đã chọn phát triển theo khuynh hướng chất lượng "100-1", sự hoàn hảo là tuyệt đối, không thoả hiệp với sản phẩm chất lượng không đạt tiêu chuẩn. Vì thế quy trình sản xuất Pate lon chó mèo King's Pet by Bảo Anh phải đạt chuẩn an toàn và công thức nguyên bản Châu Âu nhằm mang đến sự an tâm cho Sen khi chăm sóc bữa ăn cho Boss.

Bảo Anh và King’s Pet sẽ là sự bùng nổ trong giới thức ăn chó mèo.

Các ưu điểm vượt trội:

Hương vị pate thơm ngon, không tanh, thành phần chính là 70% thịt trắng cá ngừ, 5% topping, 22% jelly nhập khẩu Anh Quốc. Hoàn toàn không sử dụng cá ngừ thịt đỏ, vốn là phế phẩm công nghiệp.

Pate King’s Pet by Bảo Anh luôn đảm bảo chất lượng với dây chuyền sản xuất và công thức nguyên bản từ châu Âu.

Tỷ lệ mèo ăn lại tới 90%, trong đó topping cá mú và hạt quinoa là hai loại topping cao cấp.

Là sản phẩm Pate mèo cá nhân hoá, không chất bảo quản, không màu mùi nhân tạo King’s Pet tự hào phát triển cho nữ ca sĩ-doanh nhân Bảo Anh.

Sản phẩm với concept Trái Tim Kim Cương biểu tượng cho tình yêu và tâm huyết trong quá trình sản xuất của đội ngũ phát triển sản phẩm.

Sản xuất trên dây chuyền công nghệ Châu Âu, được phép xuất khẩu sang thị trường EU – thị trường petfood khó tính nhất thế giới

King’s Pet by Bảo Anh - một nghệ sĩ ra mắt sản phẩm thức ăn chó mèo

Pate cá ngừ Jelly King’s Pet by Bảo Anh với 8 vị Topping, tha hồ các "sen" lựa chọn:

Cá mú: Cá mú cung cấp các khoáng chất thiết yếu như phốt pho, magiê và kali) và vitamin B2, ​​B3, B6, B9 và B12 cho cơ thể mèo.

Topping cá mú trong Pate King’s Pet by Bảo Anh là một trong những thành phần nổi bật nhất của hệ thống sản phẩm mới này.

Diêm mạch (quinoa): Hạt quinoa (diêm mạch) bao gồm 71,6% nước, 4,4% protein và 1,92% chất béo.

Mực ống: Mực chứa nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm kẽm, đồng và vitamin B. Nó cũng là một nguồn protein tuyệt vời và ít chất béo.

Pate King’s Pet by Bảo Anh topping Mực chứa nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm kẽm, đồng và vitamin B.

Cà rốt: Cà rốt dồi dào khoáng chất, hỗ trợ nhiều vai trò quan trọng trong chế độ ăn uống của chó mèo và cần thiết cho sự tăng trưởng và duy trì sức khỏe.

Bí đỏ: Bí đỏ tốt cho đường ruột của mèo, ngăn ngừa tiêu chảy và táo bón. Một trong những lợi ích tuyệt vời của bí đỏ là nó rất giàu chất xơ tốt cho sức khỏe.

Ức gà: Thịt gà được loại bỏ da và mỡ, cung cấp đạm, chất béo và vitamin khoáng chất. Ngoài ra thịt gà giúp cung cấp Taurine – một trong những axit amin thiết yếu và quan trọng nhất ở mèo.

Pate King’s Pet by Bảo Anh topping Ức gà với mùi vị thơm ngon, lành bụng phù hợp với mèo ở mọi độ tuổi.

Tôm: Tôm rất giàu natri, kali, sắt, phốt-pho, axit béo omega-3 và omega-6, giúp cải thiện tình trạng máu, khớp và tăng cường hệ miễn dịch của mèo.



Pate Bao Anh topping Tôm giúp tăng hệ miễn dịch cho mèo và giàu dinh dưỡng như Kali, Natri, Sắt, Phopho,…

Cá hồi: Cá hồi với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, chứa protein, Vitamin B, Kali, Selen, Niacin và các axit béo tốt cho cơ thể như Omega-3, Omega-6.

Hương vị cá hồi trong Pate King’s Pet by Bảo Anh kích thích sự thèm ăn của thú cưng và mang đến cho chúng bộ lông mềm mượt.

Hiện sản phẩm đã có mặt tại các thú y/Petshop trên toàn quốc, giá bán lẻ chỉ 35k/lon 80gr, giá dùng thử chỉ 28k/lon 80gr

Link đặt mua Pate King’s Pet by Bảo Anh tại: https://kingspet.vn/cua-hang/

