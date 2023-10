Passport truyền thống có trở nên lỗi thời?

Cổng xuất nhập cảnh thông minh Smart Gate tại Australia. Ảnh: The traveller

Hầu hết mọi người đều đã quá quen với hộ chiếu giấy. Tuy nhiên nó cũng có những hạn chế về thời hạn sử dụng và tính tiện ích trong thời đại công nghệ số. Vì vậy, tại sao lại không tích hợp hộ chiếu với điện thoại thông minh?

Hầu như mọi tài liệu quan trọng khác trong cuộc sống như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và tài khoản ngân hàng, đều có thể lưu giữ trên điện thoại, vì vậy việc số hoá hộ chiếu là điều trong tầm tay.

Thử nghiệm ID kỹ thuật số xuyên biên giới đầu tiên trên thế giới hiện đang được tiến hành. Kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2023, Lực lượng Biên phòng Phần Lan đã thử nghiệm Thông tin xác thực Du lịch Kỹ thuật số (DTC) của đất nước họ tại Sân bay Helsinki.

Để tham gia thử nghiệm, hành khách phải tải xuống ứng dụng tài liệu du lịch kỹ thuật số thí điểm FIN DTC trên điện thoại thông minh của họ.

Họ cũng phải đăng ký với cảnh sát Phần Lan và cuối cùng gửi dữ liệu từ ứng dụng đến Bộ đội Biên phòng Phần Lan trong khoảng thời gian từ 36 đến 4 giờ trước khi lên chuyến bay.

DTC chỉ dành cho công dân Phần Lan đi trên các chuyến bay Finnair giữa Sân bay Helsinki và London, Edinburgh và Manchester, đồng thời dự án DTC thí điểm kết thúc vào tháng 2 năm 2024.

Những du khách tham gia dự án thí điểm vẫn cần có hộ chiếu thực để ra vào nước Anh.

Hộ chiếu điện tử không giống như cách quẹt thẻ và đi. Để vượt qua quá trình nhập cư Phần Lan bằng DTC cần có một bức ảnh khớp với hình ảnh được lưu trữ trên máy chủ DTC.

Nó không quá khác biệt so với quy trình xử lý SmartGate của Australia, vốn so sánh hình ảnh được chụp tại cổng với ảnh số hóa được lưu trữ trên một con chip được nhúng trong Hộ chiếu điện tử của Australia và các hộ chiếu quốc gia tương tự khác.

Tuy nhiên, hộ chiếu điện tử có khả năng tăng tốc quá trình xử lý kiểm soát biên giới trên toàn cầu, giống như quá trình xử lý SmartGate tại Australia đã loại bỏ tình trạng xếp hàng dài tại bàn nhập cư.

Các sáng kiến hộ chiếu kỹ thuật số khác

Singapore sẽ sớm sử dụng dữ liệu sinh trắc học để hợp lý hóa quy trình xử lý thông qua Sân bay Changi, dự kiến được triển khai vào nửa đầu năm 2024.

Cổng kiểm tra hộ chiếu điện tử tại sân bay Changi, Singapore. Ảnh: Changi Airport

Du khách khởi hành sẽ có thể đẩy nhanh quá trình làm thủ tục, gửi hành lý, nhập cảnh và lên máy bay bằng sinh trắc học được sử dụng để xác thực danh tính của họ chứ không phải là hộ chiếu vật lý. Chính xác thì dữ liệu sinh trắc học đó sẽ được thu thập như thế nào ngay từ đầu vẫn chưa được tiết lộ.

Tại Châu Âu, Ví nhận dạng kỹ thuật số EU (EUDI) dự kiến sẽ được cung cấp cho 80% công dân EU vào năm 2030. EUDI là một dạng ID số hóa sẽ cung cấp cho chủ sở hữu quyền truy cập vào các dịch vụ trực tuyến công cộng và riêng tư trên toàn thế giới. Châu Âu và điều này cũng có thể bao gồm việc đi lại xuyên biên giới trong EU.

Nếu điều đó xảy ra và nếu EU cho phép những người mang hộ chiếu Australia được đưa vào chương trình như vậy, thì đó sẽ là một lợi thế cho những du khách lưu trú dài ngày từ Australia đang đi vòng quanh châu Âu, ra vào khu vực Schengen để dành thời gian ở một quốc gia ngoài khu vực.

Hiện tại, những du khách Australia đang phải đóng dấu hộ chiếu mỗi khi rời khỏi khu vực, nếu không họ có thể vi phạm quy định cho phép cư dân không phải người Schengen ở lại khu vực này chỉ 90 ngày trong khoảng thời gian sáu tháng bất kỳ.

Hộ chiếu không phải lúc nào cũng được đóng dấu khi du khách rời khỏi khu vực Schengen, nhưng hộ chiếu kỹ thuật số sẽ nhanh chóng xác nhận du khách đã dành bao lâu cho những chuyến thăm trước đó đến khu vực Schengen.

Ảnh: Passport Photo

Mối lo lắng khi số hoá hộ chiếu

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đã nhanh chóng đưa ra ý tưởng về hộ chiếu kỹ thuật số vào năm 2015. Theo ý tưởng này, danh tính và dữ liệu sinh trắc học của khách du lịch sẽ được lưu trữ trên đám mây, loại bỏ nhu cầu về hộ chiếu thực.

Chính phủ Australia và New Zealand đã thảo luận về đề xuất này, trong đó việc đi lại giữa hai nước là bước đầu tiên, nhưng hộ chiếu kỹ thuật số Xuyên Tasman đã bị đình trệ, một phần do lo ngại về an ninh và các vấn đề kỹ thuật.

Người Australia báo cáo có khoảng 40.000 hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp mỗi năm. Mặc dù ID kỹ thuật số không thể bị mất nhưng điện thoại thông minh có thể bị đánh cắp hoặc bị mất.

Một khi điều đó xảy ra, không có cách nào dễ dàng để lấy lại danh tính của chủ sở hữu ngoài việc mua một chiếc điện thoại khác. ID kỹ thuật số cũng giúp chính phủ dễ dàng theo dõi chuyển động của bạn hơn, dấy lên lo ngại rằng đây là một hành vi xâm phạm quyền riêng tư.

Theo: The Age