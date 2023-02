Our Blooming Youth: 7 nam thanh nữ tú hứa hẹn làm khán giả ngộp thở trong biển nhan sắc

Thời điểm hiện tại, Our blooming youth đang là bộ phim được khán giả yêu điện ảnh Hàn chờ đợi nhiều bậc nhất. Couple chính trong phim do "cặp đôi visual" Park Hyung Sik - Jeon So Nee đảm nhận. Thế nhưng họ không phải là những cái tên đáng chú ý duy nhất.

Park Hyung Sik

Park Hyung Sik vào vai Thái tử Lee Hwan, một người có tính cách gai góc và hay thay đổi thất thường. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng là một tâm hồn bị tổn thương. Lee Hwan nhận được một cuốn sách bí ẩn và cảm thấy những lời nguyền trong đó đang lần lượt xảy ra.

Park Hyung Sik vào vai nam chính Lee Hwan trong Our blooming youth - nguồn: tvN

Với các "mọt phim Hàn" chính hiệu, Park Hyung Sik không phải một cái tên xa lạ. Anh gây ấn tượng trong lòng người hâm mộ nhờ các bộ phim Xã hội thương lưu (2015), Hoa Lang (2016), Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon (2017) và Happiness (2021).

Jeon So Nee

Đảm nhận vai nữ chính Min Jae Yi là diễn viên Jeon So Nee. Min Jae Yi xuất thân quý tộc và là con gái của quan Phủ doãn. Ngay trước thềm đại hôn, cô phải đối mặt với biến cố lớn: Gia tộc bị sát hại còn bản thân bị nghi là hung thủ.

Vai nữ chính Min Jae Yi do Jeon So Nee đảm nhận - nguồn: tvN

Min Jae Yi may mắn được Lee Hwan giúp đỡ. Cả hai nương tựa vào nhau để khám phá những bí mật mà họ muốn biết. Cũng từ đây, một câu chuyện tình yêu được viết nên.

Yoon Jong Seok

Yoon Jong Seok vào vai quan Bộ binh với tính cách ngay thẳng tên Han Seong On. Han Seong On là bạn thân của Lee Hwan, đồng thời cũng là vị hôn phu của Min Jae Yi. Khi bi kịch xảy đến với gia đình Min Jae Yi, anh ta đã bị sốc.

Khác với Park Hyung Sik, Yoon Jong Seok không phải là một ngôi sao lớn. Anh mới chỉ debut từ năm 2017. Our blooming youth chính là tác phẩm đầu tiên được Yoon Jong Seok được đảm nhận một nhân vật thuộc tuyến chính.

Pyo Ye Jin

Pyo Ye Jin đóng vai Jang Ga Ram, cô gái từng được Min Jae Yi cứu khỏi cảnh bị bán cho người khác. Sau sự kiện này, Jang Ga Ram quyết định trở thành nha hoàn kiêm bạn thân nhất của Min Jae Yi. Theo lời Min Jae Yi, cô trở thành đệ tử của nhà quý tộc lập dị Kim Myung Jin.

Jang Ga Ram là nha hoàn kiêm bạn thân của Min Jae Yi - nguồn: tvN

Lee Tae Sun

Vai Kim Myung Jin được giao cho Lee Tae Sun. Dù sinh năm 1993 nhưng Lee Tae Sun vẫn là một cái tên thuộc hàng ngũ "tân binh" ở làng điện ảnh Hàn ngữ. Anh bắt đầu đóng phim từ năm 2016 và góp mặt trong một số bộ phim đáng chú ý như Hotel del Luna, Người đẹp Gangnam hay Tình như mơ, đời như mộng.

Năm 2021, Lee Tae Sun nhận được vai chính đầu tay và đó là ở bộ phim Phù thủy J nhà bên - tác phẩm có sự góp mặt của Park Ji Yeon (T-ARA).

Vai Kim Myung Jin do nam diễn viên Lee Tae Sun đảm nhận - nguồn: tvN

Heo Won Seo

Heo Won Seo vào vai Choi Tae Kang, cận vệ của Thái tử Lee Hwan. Anh là người hết mực trung thành với Lee Hwan, luôn đi theo chủ nhân như hình với bóng và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ anh.

Heo Won Seo sinh năm 2001 và cũng là một tân binh của làng phim xứ Hàn. Our blooming youth là dự án phim truyền hình đầu tiên của anh. Trước đó, nam diễn viên từng góp mặt trong các mùa 2, 3 và 4 của web drama Real:Time:Love.

Heo Won Seo đảm nhận vai Choi Tae Kang, cận vệ trung thành của Thái tử Lee Hwan - nguồn: tvN

Jung Da Eun

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Jung Da Eun. Cô vào vai công chúa Ha Yeon. Dù mới 22 tuổi thế nhưng Jung Da Eun lại có kinh nghiệm diễn xuất khá đáng nể. Cô đã tham gia khoảng 20 dự án phim với 5 lần được đảm nhận nhân vật thuộc tuyến chính.

Jung Da Eun vào vai công chúa Ha Yeon, em gái của Lee Hwan - nguồn: Park Hyung Sik Vietnam Fanpage, tvN

Đón xem phim Our Blooming Youth vào các ngày thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên tvN, bắt đầu từ 6/2.