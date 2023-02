Ớt nướng sẽ trở thành hương vị chính thức của bang New Mexico (Mỹ)

Mùi vị ngọt ngào của ớt xanh nướng trên ngọn lửa lớn tràn ngập khắp bang New Mexico của Mỹ vào mỗi mùa thu thực sự rất hấp dẫn đối với người dân ở đây.

Món ớt luôn hấp dẫn du khách khi đến bang New Mexico, Mỹ. Ảnh:AP

Ớt đã trở thành một phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người dân ở bang New Mexico, Mỹ. Tại các quầy hàng ven đường hay các bãi đậu xe của cửa hàng tạp hóa, thoang thoảng mùi ớt nướng mang đến những cảm quan thích thú cho người dân về ẩm thực đặc trưng của một bang nước Mỹ. Ớt là thành phần cơ bản và nó cũng là một phần trong bản sắc của người dân bang New Mexico.

Loại gia vị cay với đủ hình dạng và màu sắc là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân tại New Mexico, và đã đem lại doanh thu lớn cho ngành trồng trọt – sản xuất ớt của địa phương. Thậm chí, New Mexico có hẳn một viện nghiên cứu ớt chuyên giải đáp mọi thắc mắc của các nhà nông trồng ớt cũng như những người yêu thích ớt.

Thượng nghị sĩ bang, ông Bill Soulesg thậm chí đã nói rằng đã đến lúc mọi người thức dậy và thưởng thức mùi ớt nướng. Trong chuyến thăm học sinh lớp 5 ở quận phía nam, ông Bill Soules đã thảo luận về chủ đề ẩm thực liên quan đến vị cay nồng của ớt và khả năng bang New Mexico sẽ trở thành một tiểu bang đầu tiên ở nước Mỹ có thể tự hào ớt nướng là hương vị chính thức của tiểu bang. Đề xuất này hiện đang được các nghị sĩ Mỹ xem xét.

"Hương vị ớt nướng rất độc đáo đối với tiểu bang của chúng tôi. Tôi đã cố gắng nghĩ về bất kỳ tiểu bang nào với hương vị ớt nướng đặc trưng và mùi thơm của loại quả này nhưng không thể nghĩ ra ở bất kỳ tiểu bang nào mà chỉ có thể là New Mexico", ông Bill Soules nói thêm.

Đối với bang New Mexico (Mỹ), ớt không chỉ là thành phần chính cho mỗi bữa ăn mà còn là một phần của cuộc sống. "Đỏ hay xanh?" – đây là câu hỏi khá phổ biến ở New Mexico – có nghĩa là bạn muốn dùng ớt đỏ hay ớt màu xanh đấy! Và thậm chí đây cũng là một trong những loại thực vật chính thức của người dân tiểu bang.

Bang New Mexico sản xuất hơn 60% ớt tại Mỹ trong vụ mùa thu hoạch vào năm 2021. Ngôi làng nông nghiệp Hatch là quê hương của quả ớt ở New Mexico – mọi người thường gọi là thủ đô thế giới về ớt với những loại ớt đỏ và xanh độc đáo trải qua nhiều thế hệ. Loại quả này cũng được sử dụng làm bột, nước sốt và cung cấp vận chuyển trên khắp các quốc gia trên thế giới. Dù đến từ đâu, ở nước Mỹ hay ở phần còn lại của thế giới, dù có màu sắc hay hình dạng gì đi nữa thì ớt là thành phần không thể thiếu của ẩm thực toàn cầu.

Tình yêu của người dân New Mexico với ớt

Ớt nướng sẽ là hương vị chính thức của tiểu bang New Mexico và trở thành hương vị không thể thiếu đối với rất nhiều người ở New Mexico, từ ớt đỏ lattes tạo ra món Burrito ăn sáng thơm lừng hay những đĩa enchiladas và tamales tẩm ớt.

"Hương vị của ớt nằm trong trái tim và trong các món ăn của tất cả người dân New Mexico, và mùi ớt xanh mới nướng gợi lại ký ức ăn uống hoặc thưởng thức món ăn đặc trưng yêu thích. Chúng tôi muốn gợi lại ký ức đó qua những câu chuyện về ớt của người dân và mỗi người trong chúng tôi - với tư cách là người New Mexico - đều có một câu chuyện hay về quả ớt", Travis Day, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Ớt ở New Mexico cho biết.

Việc chính thức công nhận hương vị của ớt nướng cũng là cách để thu hút du khách trong và ngoài nước biết đến tiểu bang New Mexico. Một phân tích ghi nhận mùa du lịch cao điểm thường bắt đầu vào tháng 3 và giảm dần vào cuối tháng 10, nghĩa là thời điểm trùng với thời gian rang ớt. Phân tích nêu rõ bang New Mexico có tỷ lệ du khách liên tục thấp hơn so với bang Colorado lân cận – nơi báo cáo có tới 84,2 triệu du khách vào năm 2021 so với khoảng 40 triệu ở New Mexico.

"Hương thơm từ ớt nướng được công nhận ở tiểu bang có thể giúp du khách lựa chọn đến New Mexico nhiều hơn", phân tích nêu rõ.

Soules, một cựu giáo viên và là hiện hiệu trưởng trường tiểu học đã sử dụng những thông tin về quả ớt để đưa vào giáo trình bài dạy cho học sinh lớp 5. Học sinh cũng đã nghiên cứu các biểu tượng của tiểu bang ở New Mexico và những nơi khác trong một phần của bài học liên quan đến dự luật.

"Các em đang học nhiều thứ khác, trong đó việc đưa quả ớt vào bài học được xem như một phần trong chương trình giảng dạy, vì vậy đó cũng là một cách giáo dục tốt", bà Soules nói.