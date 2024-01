Orange: "Tôi đứng nhìn xuống dòng sông, suy nghĩ về việc nếu mình nhảy xuống thì sẽ kết thúc thôi..."

Tại showcase, Orange đã có giây phút thực sự lắng đọng khi kể lại quãng thời gian tăm tối, thời điểm "không một ai tin cô" khiến cô rơi vào khủng hoảng nặng nề. Lúc ấy, Orange cho biết cô đã từng nghĩ quẩn đến việc kết thúc mọi việc, để lại mọi gánh nặng.

Orange chia sẻ về giai đoạn tăm tối trong cuộc sống.

Orange trải lòng lần ấy cô đặt xe ra giữa cầu vào lúc 2-3 giờ sáng với ý định nặng nề về việc kết thúc: "Có một chú tài xế giống như là đánh hơi được: 'Giờ này con bé này đi ra đó làm cái gì' và chú mới nói với mình là 'Bé ơi, không có thả ở đây nhé, thả ở chỗ xa hơn nhé, thả bên Hàm Nghi nha' thì tôi mới nói là 'Không anh, em đặt ở đâu thì anh thả em ở đó chứ' xong rồi anh ấy vẫn thả mình ở cái chỗ xa xa chứ không có thả mình ở đó. Và trước khi mình xuống xe thì anh khóa cửa xe không cho mình xuống, mình cứ ngồi yên đó tầm 5 phút, không biết nói gì hết, ảnh cũng không nói gì hết, xong một lúc sau trong cái đêm tối tĩnh mịch đó ảnh nói là 'Em ơi, cái khúc sông này nó đẹp lắm em ơi, bây giờ mà em tính làm cái gì xong ngày mai nó rùm beng lên, tự nhiên cái khúc sông này nó lại phải chứng kiến một cái điều nó không được tốt đẹp. Có cái gì thì mình từ từ, mình chậm rãi cho nó bình tĩnh đã rồi biết đâu ngày mai nó sẽ đỡ hơn ngày hôm nay'.

Rồi tôi nghe vậy thôi chứ cũng vẫn xuống xe, tôi đã đứng ở cái khúc sông đó đâu đó tầm nửa tiếng, lúc đó tầm 2,3 giờ sáng, rất là lạnh, tôi cứ nhìn xuống dưới cái dòng sông đó rồi suy nghĩ rằng nếu mình nhảy xuống thì chắc chắn là mình chết thôi tại vì là không có biết bơi. Cứ đứng đó nhìn và có rất nhiều suy nghĩ lung tung ở trong đầu, đứng được tầm 30 phút thì lạnh quá cho nên là không muốn kết thúc nữa. Câu chuyện đến đây là hết''.

Bố mẹ của Orange cũng có mặt tại buổi showcase chiều 11/1

Cuối cùng, Orange bộc bạch: ''Tôi nghĩ rằng là trong cuộc sống ai cũng có một cái nỗi khổ riêng, mình không thể so sánh nỗi khổ của ai lớn hơn của ai được. Nhưng mà nếu như trong những cái giây phút mà mọi người cảm thấy khó khăn quá, thì tôi nghĩ rằng là mọi người nên chậm lại một xíu, bình tĩnh hơn. Mình cứ thử đi, ráng đi, gọi là ráng bởi vì có những lúc mình không muốn tiếp tục nhưng mình hãy ráng đi, tại vì biết đâu ngày hôm sau nó sẽ tốt hơn ngày trước, nó sẽ tốt theo hơn theo thời gian. Tại vì tôi cũng đã áp dụng, cũng đã ráng, kiên nhẫn chờ một ngày, hai ngày, ba ngày và tới bây giờ là 6 năm rồi, tôi vẫn còn ở đây lành lặn và biết ơn vì mình vẫn còn được sống''.

Orange - Đừng Kết Thúc Hôm Nay

Câu chuyện về quãng thời gian tăm tối ấy đã được Orange truyền tải vào một ca khúc trong album Cam'On - ca khúc Đừng Kết Thúc Hôm Nay. Ca khúc này mang ý nghĩa đặc biệt về việc cổ vũ cho những ai đang gặp những vấn đề về sức khỏe tinh thần, đặc biệt là có dấu hiệu muốn tự kết thúc sự sống của mình. Đây là một đề tài phức tạp và Orange đã chọn chính những trải nghiệm của bản thân để chia sẻ đến khán giả thông qua âm nhạc

Đến tối 11/1, album Cam’On của Orange chính thức ra mắt trên khắp các nền tảng nhạc số. Album lần này của cô bao gồm 12 bài hát và tất cả đều do chính nữ ca sĩ một tay sáng tác lần lượt là Twin Flame, Đừng Kết Thúc Hôm Nay, Gặp Lại Năm Ta 60, Có Đau Thì Đau Một Mình, Em Nên Yêu Cô Ta, Cuộc Gọi Về Nhà, Wouldn’t It Be Nice?, Ôm Mơ, Nụ Cười Không Vui, Đừng Tốt Với Em, Nhân Vật Hư Cấu và Có Bao Lần.

Album còn có sự tham gia và đồng hành của loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Mew Amazing, Hứa Kim Tuyền, Only C,... Cam’On cũng chính là nơi Orange chất chứa những câu chuyện, những điều đã xảy đến với cô. Dù tốt hay xấu, những điều này cũng đều đã góp phần tạo nên một Orange rất khác ở hiện tại.

Orange trình diễn 4 ca khúc từ album mới tại buổi showcase.

Xuyên suốt dự án Cam’On lần này, Orange đã xây dựng hình ảnh về một quả bóng xuất hiện với tần suất dày và xuyên suốt. Hình ảnh mang tính biểu tượng này chính là thứ đại diện cho những gánh nặng, những suy nghĩ tiêu cực, những điều tệ hại xảy đến trong cuộc sống của không chỉ riêng Orange mà còn là của tất cả mọi người. Với hình ảnh này, Orange cũng chia sẻ về cách bản thân lựa chọn để vượt qua những gánh nặng. Thay vì tránh né hay cố gắng đập vỡ quả bóng đó, nữ ca sĩ lại sẵn sàng chấp nhận, đối diện với nó. ''Chúng ta sẽ làm gì với những điều này? Vác nó theo bên người mỗi ngày. Lảng tránh nó. Đập vỡ nó đi. Cách của riêng Orange thôi thì Orange chọn đối diện với nó dù rất đau đớn, nhưng đến một lúc nỗi đau đó sẽ nguôi ngoai đi rồi biết đâu trái banh sắt cũng có lúc trở thành quả bóng bay'' - Orange cho biết.

Bên cạnh những hình ảnh ẩn dụ đặc sắc, album của Orange còn có concept khá thú vị khi các ca khúc không theo cùng 1 chủ đề nào cụ thể. Nói về điều này, nữ ca sĩ cho biết: ''Để nói về album này, thật ra không có thể loại nào là chủ đạo mà là đa thể loại. Concept chính của Album chính là Orange - là Orange ngoài đời với muôn hình vạn trạng và nhân cách. Buổi sáng tôi có thể rất năng động và vui vẻ, buổi chiều có thể rất lơ ngơ và không tập trung được, tất cả đều là Orange. Tôi đã cố gắng gom hết những mảng màu đó để vẽ nên bức chân dung về Orange''.