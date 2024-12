Orange hát nhạc phim Hàn Quốc Marry You

Thời gian vừa qua, ca sĩ Orange là một trong những nữ ca sĩ trẻ rất có duyên với nhạc phim. Giọng ca trẻ được nhiều đạo diễn tin tưởng giao cho nhiều ca khúc chủ đề của phim như Nhìn Vậy Mà Không Phải Vậy (nhạc phim Thiên Thần Hộ Mệnh), Bát Cơm Mặn (nhạc phim Lật Mặt 7: Một Điều Ước), Tự Sự (Nhạc phim: Qua Bển Làm Chi)...

Mới đây ca sĩ sinh năm 1999 bất ngờ thể hiện ca khúc Only One là bản nhạc phim (OST) chính thức của bộ phim hài lãng mạn Hàn Quốc Marry You. Bộ phim thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của nam diễn viên Lee Yi Kyung, người từng nổi tiếng với vai diễn "tra nam" trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi.

Ekip sản xuất tin rằng ca khúc do Orange thể hiện làm sinh động thêm diễn xuất của Jo Soo Min và Lee Yi Kyung.

Trong Only One, giọng hát ngọt ngào và giàu cảm xúc của Orange đã ghi điểm cho người nghe. Cô không phô diễn kỹ thuật nhưng lại thổi vào bài hát một sắc thái sâu lắng, góp phần làm nổi bật câu chuyện giữa hai nhân vật chính Jung Ha Na (Jo Soo Min) và Bong Chul Hee (Lee Yi Kyung).



Nhà sản xuất nhạc phim của Marry You, ông Ryu Gyoung Hyun, dành lời khen ngợi về giọng hát truyền cảm, nhiều nội lực của nữ ca sĩ. Đội ngũ sản xuất tiết lộ lý do chọn cô vì Orange vừa là một nghệ sĩ có độ nhận diện cao, vừa sở hữu giọng hát mạnh mẽ, có thể hát tốt từ phần mở đầu trầm lắng đến đoạn cao trào của điệp khúc.

Ngoài giọng hát đặc biệt, sự chuyên nghiệp và khả năng kết nối với khán giả quốc tế của Orange cũng được đánh giá cao. Với trình độ tiếng Anh IELTS 8.5, cô đã thể hiện sự linh hoạt trong việc tiếp nhận và đáp ứng yêu cầu khắt khe của đội ngũ sản xuất.

Khi nhận được lời mời tham gia hát nhạc phim Marry You, Orange vừa phấn khích vừa tự hào. Đây là lần đầu tiên cô góp giọng trong một bộ phim Hàn Quốc và làm việc trực tiếp với đội ngũ sản xuất quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở nhạc phim Marry You, Á quân Bài hát của chúng ta 2024 sẽ góp giọng nhạc phim Tết năm 2025 của Trấn Thành. Những dự án này hứa hẹn nối dài chuỗi thành công, khẳng định vị trí của giọng ca Gen Z này trên sân khấu trong và ngoài nước.