ONOFF và hành trình 20 năm mang lại sự thoải mái bất tận cho khách hàng Việt

Ra đời vào năm 2005, ONOFF bắt đầu hành trình khẳng định vị thế của mình trên thị trường thời trang bán lẻ Việt Nam. Với sự nghiên cứu và cải tiến từng ngày, ONOFF dần trở thành một trong những thương hiệu đồ lót được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Trong suốt 20 năm qua, ONOFF luôn đặt sự hài lòng và tin yêu của khách hàng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động phát triển của thương hiệu. Chính vì vậy, thương hiệu không ngừng cố gắng nâng cấp chất lượng sản phẩm, từ chất liệu đến kiểu dáng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Ngập tràn ưu đãi tháng sinh nhật cùng ONOFF

Những con số ấn tượng

Trải qua 20 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, ONOFF đã đạt được những cột mốc đáng nhớ: hơn 4 triệu sản phẩm quần lót, 6 triệu sản phẩm tất được trao đến tay khách hàng, hệ thống 58 cửa hàng trải dài khắp cả nước, ONOFF dần trở thành một trong những thương hiệu đồ lót đi đầu trong thị trường Việt Nam. Đặc biệt, sự tin tưởng của hơn 1 triệu khách hàng chính là tài sản quý giá nhất mà ONOFF có được.

Tận tâm là phương châm làm việc

Tại ONOFF, đội ngũ nhân viên luôn tâm huyết, sáng tạo và không ngừng học hỏi để mang đến những sản phẩm tốt nhất. Sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và tinh thần trẻ trung đã giúp ONOFF luôn đón đầu xu hướng và tạo ra những sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng. Thương hiệu cũng luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của khách hàng, từ đó không ngừng cải tiến sản phẩm và dịch vụ. Chính sách đổi trả linh hoạt, dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình đã giúp ONOFF xây dựng lòng tin của khách hàng trong suốt nhiều năm qua.

"Có những lúc hàng gấp, đội ngũ trên văn phòng, cả giám đốc cũng xuống hỗ trợ anh chị em đóng hàng. Mình cảm thấy có sự nhiệt huyết trong đấy và muốn gắn bó với công ty lâu dài." - chị Hà, Nhân viên bộ phận đóng gói chia sẻ.

Sản phẩm chất lượng quốc tế

Chất lượng sản phẩm là một trong những yếu tố giúp ONOFF khẳng định vị thế trên thị trường. Với việc sử dụng các nguyên liệu cao cấp, công nghệ sản xuất hiện đại, các sản phẩm của ONOFF không chỉ đảm bảo về chất lượng mà còn mang đến sự thoải mái tuyệt đối cho người mặc. ONOFF tự hào là một trong số ít thương hiệu tại Việt Nam sở hữu đầy đủ các chứng nhận chất lượng quốc tế như OEKO-Tex (chứng nhận bảo đảm không chứa chất độc trong sản phẩm dệt may), Cotton USA (chứng nhận an toàn từ hiệp hội Bông Mỹ) và UltraFresh (kháng khuẩn khử mùi). Nhà máy sản xuất hiện tại của ONOFF được xây dựng chuẩn theo tiêu chuẩn LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) của Hoa Kỳ theo tiêu chí thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, ONOFF cũng tiên phong trong việc thử nghiệm những chất liệu mới cho sản phẩm của mình như Tencel Modal làm từ thân cây bạch đàn, mềm mại, hút ẩm tốt hay Microfiber thông thoáng, siêu mảnh bằng 1/10 sợi tóc. ONOFF hi vọng có thể mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng quốc tế với mức giá phù hợp nhất, đưa các sản phẩm cao cấp, an toàn và lành tính đến gần hơn với người tiêu dùng.

Trong tương lai, ONOFF sẽ nỗ lực đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, mở rộng hệ thống phân phối, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. ONOFF xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ trong suốt thời gian qua. Đội ngũ ONOFF luôn mang trên mình sứ mệnh trở thành người bạn đồng hành cùng khách hàng - theo đổi lối sống khỏe mạnh, năng động và hòa hợp.