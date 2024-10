Ông trùm thất bại ở tòa

Ngày 10/10 (giờ Mỹ), Sean Combs (Diddy) ra hầu tòa lần đầu tiên kể từ khi bị bắt về loạt tội danh, bao gồm buôn bán tình dục.

Diddy không lộ diện công khai, vì lẽ đó sự chú ý của truyền thông và công chúng đổ dồn vào mẹ và các con nam rapper.

Mẹ của Diddy bị chê cười vì mặc như đi dự show thời trang khi đến phiên tòa đầu tiên của con trai. Ảnh: Brigitte Stelzer.

Daily Mail mô tả bà Janice Combs trông buồn bã với cặp kính quá khổ và chiếc áo khoác lông họa tiết đen - trắng.

Người phụ nữ 84 tuổi cúi đầu khi bước ra khỏi chiếc xe hơi màu đen. Bao quanh bà là tiếng ồn ào, la hét của đám đông giận dữ tụ tập bên ngoài tòa án liên bang Manhattan (New York, Mỹ).

“Janice, con trai bà là kẻ săn mồi. Con trai bà là kẻ săn mồi và hắn ta đáng bị nhốt lại”, một người nói lớn.

Trên mạng xã hội, bà Janice bị mỉa mai đi dự phiên tòa xét xử con trai mà lên đồ giống như tham gia tuần lễ thời trang.

Ngoài mẹ ruột, 6 trong số 7 người con của Diddy cũng lần lượt xuất hiện. Đó là con trai Quincy Brown (33 tuổi), con trai Justin Combs (30 tuổi), con trai Christian “King” Combs (26 tuổi), con gái Chance Combs (18 tuổi) cùng cặp song sinh Jessie và D'Lila Combs (17 tuổi).

Các con của Diddy đến ủng hộ nam rapper trong phiên điều trần. Cặp song sinh bị khán giả mỉa mai vì cười đùa bên ngoài tòa án. Ảnh: Brigitte Stelzer.

Trong khi gia đình đối mặt với đám đông giận dữ, Diddy bình yên hơn khi bước vào phòng xử án qua cửa phụ trong bộ quần áo tù nhân màu nâu.

Theo The New York Post, ông trùm nở nụ cười và vẫy tay với con trai King, đang ngồi ở hàng ghế thứ hai, gửi nụ hôn gió đến các thành viên khác trước khi ôm từng luật sư đại diện cho mình.

Trong phiên điều trần, Thẩm phán Arun Subramanian ấn định phiên tòa xét xử vụ án tình dục của Diddy vào ngày 5/5/2025.

Diddy bị cáo buộc ép buộc trai và gái mại dâm quan hệ tình dục trong nhiều ngày tại các bữa tiệc thác loạn được gọi là “freak offs”. Bị cáo cũng phải đối mặt với các tội danh khác như sử dụng bạo lực, đe dọa bạo lực và bí mật quay video để buộc các nạn nhân phải chịu đựng nhiều hành vi lạm dụng tình dục hơn.

Công tố viên Emily Johnson nói với thẩm phán có thể đưa ra thêm các cáo buộc, lưu ý rằng "cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục”.

Theo bà Johnson, văn phòng của bà đang chuyển giao bằng chứng cho các luật sư của Combs trên cơ sở liên tục. Bà đồng thời cho biết thêm chính quyền liên bang đã thu giữ 96 "thiết bị điện tử" trong các cuộc đột kích vào nhà của ông ở Los Angeles và Miami vào tháng 3.

Diddy cười vẫy tay với con trai King trong phòng xử án. Ảnh: Reuters.

Sau đó, luật sư của Diddy, Marc Agnifilo, yêu cầu thẩm phán cấm các nhân viên thuộc lực lượng An ninh Nội địa Mỹ tiết lộ thông tin chi tiết về vụ án cho giới truyền thông. Một ngày trước đó, luật sư này cáo buộc chính quyền liên bang làm rò rỉ đoạn video gây sốc ghi lại cảnh Diddy đánh đập dã man bạn gái cũ Cassie Ventura tại hành lang khách sạn.

Tại tòa, ông Agnifilo lên án động thái rò rỉ thông tin của chính phủ không chỉ làm hoen ố đội ngũ bồi thẩm đoàn, mà còn tước bỏ quyền được xét xử công bằng của Diddy.

Chính phủ liên bang lập tức phản pháo qua tuyên bố gửi tới thẩm phán vào chiều 10/10: “Chúng tôi lo ngại về tuyên bố của ông Agnifilo. Ông ta vô căn cứ cáo buộc chính phủ tiến hành truy tố theo hướng phân biệt chủng tộc”.

Công tố viên Johnson cũng chỉ trích lời luật sư của Diddy là vô căn cứ nhằm bác bỏ một bằng chứng đáng lên án.

Bà Johnson ủng hộ áp dụng lệnh cấm phát ngôn sau khi cáo buộc Agnifilo trả lời phỏng vấn TMZ , từ đó dẫn dắt dư luận theo hướng chính quyền liên bang nhắm vào Sean Combs vì là người da đen.

Thẩm phán Subramanian cho rằng hai bên cần cố gắng thương lượng các điều khoản của lệnh cấm phát ngôn.

Thẩm phán còn hỏi luật sư Agnifilo về điều kiện giam giữ của Diddy tại Trung tâm giam giữ Metropolitan (Brooklyn, New York). Diddy được biết là bị giam giữ tách biệt với tội phạm thường dân và ở cùng phòng với tên tội phạm tiền điện tử Sam Bankman-Fried. Luật sư đáp lại nhà tù đáp ứng nhiệt tình các nhu cầu của Diddy.

Luật sư Agnifilo lên án chính phủ liên bang làm rò rỉ các video về Diddy khiến ông không được xét xử công bằng. Ảnh: Reuters.

Kết thúc phiên điều trần, Diddy không nhận tội. Bị cáo tiếp tục ở lại sau song sắt trong thời gian chờ xét xử, mặc dù đã nộp hộ chiếu, bán máy bay riêng và thế chấp ngôi nhà trị giá 48 triệu USD để được tại ngoại.

Bên ngoài tòa án, Agnifilo chia sẻ với các phóng viên Diddy “phấn chấn” khi ở trong tù nhưng khó thích nghi với các bữa ăn.

Luật sư cho biết thêm thân chủ ông được phép ở lại phòng xử án để nói chuyện với người thân một chút. Cảnh sát buộc công chúng và phóng viên rời đi để tiện cho việc gặp gỡ. The New York Post nhận định điều này là bất thường so với những người bị buộc tội khác.

Sau cuộc trò chuyện với bị cáo, gia đình Combs bước ra khỏi tòa nhà và lên xe rời đi.

Rapper I'll Be Missing You dự kiến có một phiên điều trần khác vào ngày 18/12.