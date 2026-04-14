Ông Trần Hùng Huy: Việt Nam cần cấu trúc vốn đa dạng hơn cho giai đoạn tăng trưởng mới

Tại phiên thảo luận "Moving Capital to the Right Destination" trong khuôn khổ Bloomberg Businessweek Vietnam, ông Trần Hùng Huy – Chủ tịch Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – đã chia sẻ góc nhìn về áp lực vốn, yêu cầu đa dạng hóa cấu trúc tài chính và định hướng phân bổ dòng vốn cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Áp lực vốn và yêu cầu tái cấu trúc dòng vốn

Phiên thảo luận tập trung vào bài toán khơi thông và phân bổ hiệu quả nguồn vốn cho các mục tiêu tăng trưởng mới của Việt Nam, với sự tham gia của đại diện các định chế tài chính, quỹ đầu tư và tổ chức tín dụng tiêu dùng.

Theo chia sẻ tại phiên thảo luận, quy mô tín dụng/GDP của Việt Nam hiện đã ở mức cao, phản ánh vai trò rất lớn của hệ thống ngân hàng trong việc dẫn vốn cho nền kinh tế. Theo ông Trần Hùng Huy, khi nhu cầu vốn tiếp tục gia tăng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, áp lực lên hệ thống tài chính cũng sẽ tích tụ nhiều hơn nếu cấu trúc vốn không được đa dạng hóa kịp thời.

Ông cho rằng hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn có nền tảng tốt và có khả năng tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, về dài hạn, việc phụ thuộc quá lớn vào một kênh dẫn vốn cho thấy nhu cầu cần phát triển một cấu trúc vốn cân bằng hơn, kết hợp giữa vốn ngân hàng, vốn cổ phần, nguồn lực quốc tế và khu vực công.

Chủ tịch ACB nhận định: "Đối với thị trường Việt Nam, hệ thống tài chính – ngân hàng trong nước hoàn toàn có khả năng hỗ trợ các dự án quy mô lớn. Tuy nhiên, về dài hạn, cấu trúc vốn cần đa dạng hơn, không thể chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng. Chúng ta cần một cơ cấu tài chính kết hợp, kết hợp giữa nguồn vốn ngân hàng, vốn góp từ nhà đầu tư, nguồn lực quốc tế và cả vốn từ khu vực công."

Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu phát triển sâu hơn năng lực cấu trúc vốn theo hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Từ góc nhìn thị trường, các diễn giả tại phiên thảo luận cùng cho rằng để đáp ứng các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ cần huy động đồng thời nhiều kênh vốn khác nhau, trong đó thị trường vốn sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng bên cạnh hệ thống ngân hàng.

Cơ hội trong bất định

Dù nhấn mạnh áp lực, góc nhìn được chia sẻ tại phiên thảo luận không nghiêng về bi quan, mà nhấn vào yêu cầu thích ứng. Trong một thế giới mà các cú sốc địa chính trị có thể lan tỏa nhanh hơn đến chi phí vốn, lạm phát và kỳ vọng thị trường, khả năng vận hành một cấu trúc vốn linh hoạt và đa tầng sẽ ngày càng trở thành điều kiện quan trọng cho tăng trưởng bền vững.

Ở cấp độ tổ chức, định hướng này cũng phản ánh sự dịch chuyển tại nhiều định chế tài chính nội địa, trong đó có ACB, từ vai trò cung ứng vốn truyền thống sang cung cấp các giải pháp tài chính đa dạng hơn, phù hợp với nhu cầu ngày càng phức tạp của doanh nghiệp và thị trường.

Nếu đặt trong bức tranh lớn hơn, câu chuyện của giai đoạn tới có lẽ không chỉ là vốn chảy nhiều đến đâu, mà là vốn được phân bổ vào những cấu trúc nào để tạo ra hiệu quả dài hạn. Như cách ông Trần Hùng Huy đặt vấn đề, tăng trưởng sẽ không chỉ được quyết định bởi tốc độ, mà còn bởi nền tảng đủ vững để đi xa hơn.