Ông Park Hang-seo gặp khó ở Thái Lan

Ông Park Hang-seo tiếp tục gặp khó tại Thái Lan sau trận thua ngược chìm sâu trên bảng xếp hạng.

Hành trình của HLV Park Hang-seo tại giải hạng Nhì Thái Lan (Thai League 2) tiếp tục đối mặt với nhiều sóng gió. Trong khuôn khổ vòng 5, câu lạc bộ Kanchanaburi FC do chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt đã nhận thất bại tiếc nuối 1-2 trước Phrae United, qua đó tiếp tục tụt sâu trên bảng xếp hạng.

Bước vào cuộc đọ sức với một đối thủ không quá mạnh, các học trò của HLV Park Hang-seo đã nhanh chóng cụ thể hóa lợi thế bằng bàn mở tỷ số ở phút 17 do công của ngoại binh Baggio. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu ở khâu phòng ngự một lần nữa khiến Kanchanaburi FC phải trả giá đắt. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, sự thiếu tập trung cùng những sai sót cá nhân liên tiếp ở hệ thống phòng ngự đã khiến đội bóng này để Phrae United lội ngược dòng ghi liền hai bàn, khép lại trận đấu với thất bại 1-2.

Trận thua này đã đẩy Kanchanaburi FC rớt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Trải qua 5 vòng đấu đầu tiên, thầy trò HLV Park Hang-seo mới chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng trong ngày ra quân (thắng 4-2 trước PT Satun), còn lại hòa 3 và thua 1. Việc liên tục để mất điểm dù thường xuyên có bàn thắng dẫn trước đang tạo ra áp lực nặng nề lên vai nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Ông Park Hang-seo gặp khó với đội bóng Thái Lan (Ảnh: Kanchanaburi)

Kết quả này được xem là sự thất vọng lớn đối với ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ Kanchanaburi FC. Trước khi mùa giải khởi tranh, đội bóng này đã thể hiện tham vọng thăng hạng rất lớn khi đầu tư tài chính mạnh mẽ, mang về HLV Park Hang-seo cùng ê-kíp trợ lý người Hàn Quốc, đồng thời chiêu mộ khoảng 20 tân binh chất lượng cao so với mặt bằng chung của giải đấu.

Không chỉ đối mặt với áp lực thành tích trên sân cỏ, HLV Park Hang-seo gần đây còn vướng vào rắc rối truyền thông tại xứ sở chùa Vàng. Sau trận đấu với Nakhon Pathom United, ông từng công khai chỉ trích công tác trọng tài là nguyên nhân khiến bóng đá Thái Lan chậm phát triển và cho rằng đây chính là lý do Thái Lan thường xuyên thất bại trước Việt Nam trong những năm qua. Dù cựu thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam sau đó đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định không có ý hạ thấp bóng đá Thái Lan, ông vẫn phải chịu không ít sức ép từ giới chuyên môn và truyền thông địa phương.