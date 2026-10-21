“Ông lớn” sản xuất nha đam, thạch dừa GC Food (GCF) bị phạt gần nửa tỷ đồng vì loạt vi phạm

GC Food (GCF) - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nha đam và thạch dừa vừa bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt tổng cộng 425 triệu đồng do nhiều vi phạm liên quan đến công bố thông tin, báo cáo tài chính và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo quyết định xử phạt số 619/QĐ-XPHC ban hành ngày 19/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (GC Food; UPCoM: GCF) do nhiều vi phạm liên quan đến công bố thông tin, báo cáo tài chính và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Trong các vi phạm bị xử phạt, hành vi công bố thông tin sai lệch khiến GC Food bị phạt 175 triệu đồng.

Cụ thể, doanh nghiệp công bố sai chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý II/2026 so với báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện khi đối chiếu báo cáo tài chính quý IV/2025 với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Theo số liệu được cơ quan quản lý nêu trong quyết định xử phạt, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 trên báo cáo tài chính riêng quý II của GC Food đạt khoảng 7,08 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính riêng bán niên đã soát xét ghi nhận mức lợi nhuận chỉ khoảng 6,14 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 được công bố trước đó ở mức khoảng 51,32 tỷ đồng, nhưng giảm còn khoảng 31,83 tỷ đồng trên báo cáo bán niên đã soát xét.

Chênh lệch cũng đáng chú ý tại kết quả kinh doanh năm 2025. Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng quý IV/2025 được ghi nhận ở mức khoảng 104,81 tỷ đồng, trong khi báo cáo năm đã kiểm toán chỉ còn khoảng 77,59 tỷ đồng.

Đối với báo cáo hợp nhất, lợi nhuận sau thuế năm 2025 trên báo cáo quý IV đạt khoảng 98,54 tỷ đồng, nhưng số liệu trên báo cáo tài chính năm đã kiểm toán còn khoảng 36,21 tỷ đồng.

Ngoài sai lệch số liệu tài chính, GC Food bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ theo quy định.

Cơ quan quản lý xác định báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025 và các báo cáo năm 2024, 2025 của doanh nghiệp chưa đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục V Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Với hành vi vi phạm thời hạn công bố thông tin, doanh nghiệp bị phạt thêm 92,5 triệu đồng.

Các nội dung công bố chậm bao gồm danh sách và thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2026 so với số liệu trước soát xét.

Bên cạnh đó, GC Food cũng chậm công bố thông tin liên quan đến hợp đồng cho vay hạn mức 70 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Ba Mươi Tháng Tư, cùng hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng cho vay đã ký trước đó.

Một nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 11/7/2023 về việc thoái toàn bộ vốn đã đầu tư tại ba công ty thành viên cũng nằm trong danh mục thông tin bị công bố chậm.

Vi phạm còn lại khiến GC Food bị phạt 92,5 triệu đồng là không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp không báo cáo UBCKNN về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 được thông qua tại Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 20/8/2025 và Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 15/10/2025.

Tổng cộng, GC Food bị xử phạt 425 triệu đồng cho bốn nhóm hành vi vi phạm gồm công bố thông tin không đầy đủ, công bố thông tin sai lệch, chậm công bố thông tin và không thực hiện nghĩa vụ báo cáo.

GC Food được biết đến là doanh nghiệp sản xuất Nha đam và Thạch dừa dẫn đầu thị trường, chuyên cung cấp cho thị trường nội địa và quốc tế.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 20/10, giá cổ phiếu GCF đứng giá ở so với tham chiếu, giao dịch ở mức 17.100 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt 87,6 nghìn đơn vị.

Hiện, vốn hóa thị trường của GC Food ở mức 739,5 tỷ đồng.