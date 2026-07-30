'Ông lớn' giải trí Nhật Bản ASOBISYSTEM đến Việt Nam tìm kiếm nhóm nhạc nữ thế hệ đầu tiên

Cơ hội trở thành mảnh ghép thế hệ đầu tiên (Gen 1) của dự án Kawaii Lab đang thu hút sự chú ý của giới trẻ yêu âm nhạc và văn hóa Nhật Bản.

28/7/2026: Tin vui cực lớn dành cho cộng đồng yêu âm nhạc và văn hóa Nhật Bản, Asobisystem – công ty giải trí đứng sau thành công của hàng loạt biểu tượng văn hóa Harajuku tại Tokyo – vừa chính thức mở rộng quy mô hoạt động sang thị trường châu Á với dự án KAWAII LAB. ASIA GLOBAL AUDITION 2026. Chiến dịch tuyển chọn quy mô lớn này được triển khai đồng thời tại 5 thị trường gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc và Trung Quốc. Tại Việt Nam, dự án với tên gọi Kawaii Lab Vietnam Audition 2026 được tổ chức sản xuất bởi POPS Music - hãng thu âm thuộc POPS, đơn vị giải trí kỹ thuật số hàng đầu Đông Nam Á.

Khác với các chương trình tìm kiếm tài năng thông thường, Kawaii Lab Vietnam Audition 2026 hướng tới việc thành lập một nhóm nhạc nữ từ 7 đến 9 thành viên, đại diện cho thế hệ đầu tiên (Gen 1) của Kawaii Lab tại Việt Nam. Không gò ép ứng viên vào những tiêu chuẩn khắt khe hay khuôn mẫu có sẵn, ban tổ chức tập trung khai phá cá tính độc bản và tinh thần tự tin của từng cá nhân. Đây cũng chính là công thức từng tạo nên hiện tượng FRUITS ZIPPER – nhóm nhạc vừa chiến thắng giải thưởng Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất tại MUSIC AWARDS JAPAN 2026, bên cạnh những tên tuổi 'cỗ máy tạo trend' rầm rộ trên mạng xã hội như CANDY TUNE hay SWEET STEADY.

FRUITS ZIPPER - Nhóm nhạc vừa chiến thắng giải thưởng ‘Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất tại MUSIC AWARDS JAPAN 2026’

Nhóm nhạc CANDY TUNE

Khác với hình mẫu thần tượng có phần rập khuôn, ban tổ chức đặt tiêu chí tôn vinh bản sắc độc bản của từng cá nhân lên hàng đầu. Dự án mở rộng cửa cho ứng viên nữ từ 12 đến 22 tuổi đang sinh sống tại Việt Nam mà hoàn toàn "không yêu cầu kinh nghiệm" hay phải qua trường lớp nghệ thuật trước đó. Đặc biệt, ứng viên không bắt buộc phải biết tiếng Nhật khi nộp hồ sơ. Tiêu chí quan trọng nhất về mặt giao tiếp là khả năng sử dụng thành thạo tiếng Việt để thuận tiện cho việc tập luyện, biểu diễn và giao lưu truyền thông. Bên cạnh đó, các bạn trẻ mang quốc tịch nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam và giao tiếp tốt bằng tiếng Việt cũng hoàn toàn có thể đăng ký tham gia.

Về lộ trình phát triển, chương trình đào tạo chuyên sâu theo chuẩn quốc tế dự kiến kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm, được tối ưu hóa dựa trên năng lực và độ tương thích đội hình của các thành viên. Nhóm nhạc thế hệ đầu tiên dự kiến hướng tới mốc ra mắt (debut) chính thức vào khoảng hoặc sau năm 2027, sau khi hoàn thành xong chương trình huấn luyện tại Việt Nam. Để giải tỏa nỗi lo bị gián đoạn việc học văn hóa – một rào cản lớn đối với các thí sinh nhỏ tuổi và phụ huynh, ban tổ chức cam kết luôn ưu tiên việc học tại trường của các ứng viên. Lịch đào tạo sẽ được sắp xếp linh hoạt vào các khung giờ phù hợp hoặc cuối tuần.

Vấn đề hỗ trợ tài chính và quyền riêng tư của thí sinh cũng được làm rõ. Sau quá trình tuyển chọn, ban tổ chức sẽ thảo luận trực tiếp với từng ứng viên trúng tuyển để đưa ra các phương án hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh cá nhân, bao gồm chỗ ở, chi phí liên quan đến đào tạo và sinh hoạt. Thí sinh trúng tuyển vẫn có quyền giữ và sử dụng các tài khoản mạng xã hội cá nhân, song cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật thông tin dự án trong suốt quá trình tham gia.

Chia sẻ về cột mốc mở rộng thị trường lần này, bà Kimura Misa – đại diện sản xuất của Kawaii Lab bày tỏ sự kỳ vọng vào nguồn năng lượng mới từ giới trẻ châu Á: "KAWAII LAB. được tạo ra với tầm nhìn đưa văn hóa Harajuku đến với thế giới. Buổi tuyển chọn này là bước tiếp theo trong hành trình đó. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm những tài năng trẻ đầy tiềm năng, tôn vinh bản sắc riêng của từng người và cùng họ xây dựng tương lai của Kawaii."

Cổng nhận hồ sơ trực tuyến của dự án chính thức mở từ nay đến hết ngày 31/10/2026. Các ứng viên có thể tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký ứng tuyển qua kênh chính thức website https://kawaiilabvn.popsww.com hoặc fanpage https://facebook.com/kawaiilabvn