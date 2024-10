Ông Donald Trump tự công khai tiết lộ tình hình yêu đương của con trai Barron

Trong cuộc trò chuyện trên podcast "PBD Podcast" với người dẫn chương trình Patrick Bet-David mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những chia sẻ cởi mở về con trai út Barron Trump - người rất được giới truyền thông và dư luận quan tâm kể khi còn nhỏ.

Thông tin xoay quanh chuyện yêu đương hẹn hò của “hoàng tử Nhà Trắng” năm nào tất nhiên được quan tâm hơn cả, khi cậu vừa tròn 18 tuổi và bước chân vào cánh cổng đại học.

Hình ảnh mới gần đây của Barron khi đi học đại học

Khi được hỏi liệu Barron có "đào hoa" hay không, ông Trump cho biết, theo ông được biết thì con trai mình vẫn chưa có bạn gái. "Tôi không chắc là thằng bé đã đến tuổi đó chưa. Tôi không nghĩ là nó đã có bạn gái", ông Trump nói.

Cựu Tổng thống Mỹ cũng chia sẻ thêm rằng Barron là một chàng trai sống khép kín nhưng rất hòa đồng. Ông cho biết con trai mình có lẽ đang mải mê với việc học hơn là hẹn hò, đồng thời không quên khoe Barron là một người thông minh, học giỏi và có điểm số ấn tượng ở trường. "Nó rất thông minh. Nó là một học sinh giỏi. Nó học ở một ngôi trường tuyệt vời và học rất giỏi. Nó là một chàng trai rất tốt", ông Trump tự hào nói về con trai út.

Trong cuộc trò chuyện, Bet-David cũng nhắc đến biệt danh mà cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump đặt cho con trai Barron là "Donald nhỏ" bởi tính cách của Barron rất giống với cha mình. Cựu Tổng thống Trump liền hài hước đáp lại: "Thằng bé không còn nhỏ nữa vì giờ nó ấy đã là một chàng trai khá cao lớn rồi".

Barron Trump - cậu bé Nhà Trắng năm nào giờ sở hữu chiều cao 2,04m

Barron Trump hiện đang là sinh viên năm nhất trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York (NYU), một trong những ngôi trường danh tiếng hàng đầu nước Mỹ. Theo chia sẻ của cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump trong chương trình "The Five" của Fox News vào tuần trước, Barron rất thích các lớp học và giáo sư của mình. Bà nói thêm: "Nó đang học tốt, đang phát triển và rất thích cuộc sống ở thành phố New York".

