ONE Esports và Marriott Bonvoy ra mắt loạt chương trình trò chuyện: Gamer’s Paradise

Được đồng sản xuất bởi ONE Esports - một công ty thành viên của ONE Championship™ (ONE) và Marriott Bonvoy - chương trình du lịch từng đoạt giải thưởng của Marriott International, Gamer’s Paradise là một loạt chương trình kéo dài 15 tập.

Gamer’s Paradise sẽ có sự góp mặt của các vận động viên thể thao điện tử giỏi nhất, những tài năng thể thao điện tử và các chuyên gia trong ngành Game. Mỗi tập sẽ xoay quanh một chủ đề, cùng nhau thảo luận về các trò chơi điện tử hấp dẫn đến khám phá các xu hướng mới của ngành Game. Mỗi tập sẽ giới thiệu các chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Marriott Bonvoy ở Châu Á và cho phép người xem đắm mình vào các điểm đến du lịch thông qua các hình ảnh sống động của mỗi trò chơi.

Chương trình sẽ được dẫn dắt bởi ‘Super Host’ người dẫn chương trình nổi tiếng Eri Neeman và MikaFabs của ONE Esports. Eri đã tổ chức một số giải đấu và sự kiện thể thao điện tử đầu tiên như ESL One Manila 2016, ESL One Birmingham 2019, Manila Masters và REV Major. MikaFabs là nhà văn, nhà sản xuất và người dẫn chương trình thể thao điện tử, người đã tổ chức giải đấu địa phương và quốc tế cho Valorant và League of Legends: Wild Rift.

Người hâm mộ hãy đón xem các tài năng chơi game và thể thao điện tử yêu thích của họ trong trong loạt chương trình và giành được giải thưởng từ Marriott Bonvoy bằng cách tham gia trực tuyến với chương trình. Khách mời của chương trình bao gồm: Tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Teddy đến từ đội thể thao điện tử Hàn Quốc Kwangdong Freecs; Bình luận viên game Dota 2 Sheever; Game thủ Street Fighter Kawano đến từ Nhật Bản; Game thủ Mobile Legends: Bang Bang Edward và OHEB từ đội tuyển thể thao điện tử Philippines Blacklist International; Cosplayer và streamer nổi tiếng đến từ Singapore Kiyo; Nhân vật chơi game Clara Mongstar từ Indonesia và Megan Young từ Philippines, và nhiều người khác.

Gamer’s Paradise sẽ chính thức công chiếu trên các nền tảng kỹ thuật số của ONE Esports, bao gồm AfreecaTV, Facebook, Twitch và YouTube, vào ngày 4 tháng 7 năm 2022 lúc 8:30 PM GMT + 8. Chương trình sẽ phát sóng bằng tiếng Anh vào thứ Hai hàng tuần, với phụ đề bằng tiếng Bahasa Indonesia, Melayu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tagalog, Thái Lan và Việt Nam. Trailer của Gamer’s Paradise đã được ra mắt công chúng vào ngày hôm nay và có thể xem TẠI ĐÂY.

"Mục tiêu của Gamer’s Paradise là tôn vinh thể thao điện tử, cho khán giả của chúng tôi những hiểu biết sâu sắc về hệ sinh thái chơi game và cộng đồng game thủ, đồng thời chia sẻ câu chuyện về những anh hùng chơi game và thể thao điện tử, những người đốt cháy thế giới bằng sức mạnh, hy vọng, ước mơ và cảm hứng. Loạt chương trình này sẽ xoay quanh các địa điểm nghỉ dưỡng của Marriott Bonvoy trên khắp châu Á. Marriott Bonvoy là chương trình du lịch hoàn hảo dành cho game thủ chuyên nghiệp, những người cần đi lại thường xuyên," Carlos Alimurung, Giám đốc điều hành ONE Esports cho biết.

"Chúng tôi đã hợp tác với ONE Esports qua chương trình Gamer’s Paradise để mang đến cho người chơi trong khu vực cách thể hiện tốt nhất về chuyến du lịch ở cả môi trường ảo và thực tế. Loạt serie này bắt nguồn từ đam mê du lịch và chúng tôi hy vọng sẽ giới thiệu cách thế giới kỹ thuật số và trò chơi thu hút nguồn cảm hứng, năng lượng và cộng đồng từ sức mạnh biến đổi của du lịch": Julie Purser, Phó Chủ tịch, Tiếp thị, Khách hàng thân thiết & Đối tác, Marriott International, Châu Á cho biết Thái Bình Dương. "Chúng tôi nhận thấy năng lực hợp tác tuyệt vời khi làm việc cùng ONE Esports để cùng nhau thực hiện dự án này, và chúng tôi tin tưởng Gamer’s Paradise sẽ là một chương trình hấp dẫn và đầy cảm hứng cho khán giả."

Danh sách các tập của chương trình và khách mời tham gia

Tập 1: Mobile Legends Pt. 1 – Lên sóng 04/07 – Khách mời: Leo Gaming, Uomi, Mara Aquino, Momochan

Tập 2: Mobile Legends Pt. 2 – Lên sóng 11/07 – Khách mời: Leo Gaming, Arashi, Oheb, Edward, Manjean Faldas

Tập 3: League of Legends Pt. 1 – Lên sóng 18/07 – Khách mời: Autolose, Qontra, Teddy, Jeonghyun Lee, Gorilla

Tập 4: League of Legends Pt. 2 – Lên sóng 25/07 – Khách mời: Autolose, Qontra, Chawy, Ashley Kang

Tập 5: Retro Video Games – Lên sóng 01/08 – Khách mời: Umeandhara, Aya Ezmaria, Gloco, Shinya Sunakawa

Tập 6: Fighting Games (Street Fighter and Tekken) – Lên sóng 08/08 – Khách mời: Pica Lozano, PochSpice, Xian, Kaori Horiuchi

Tập 7: Sports Games (FIFA and NBA 2K) – Lên sóng 15/08 – Khách mời: Jutt Sulit, Mikee Reyes, Fardhino, Diego Dario

Tập 8: Videogame Subcultures – Lên sóng 22/08 – Khách mời: Fox, Renzosaurus, Kiyo Cosplay, Kawano

Tập 9: Dota Pt. 1 – Lên sóng 29/08 – Khách mời: Wolf, Johnxfire, Mushi, Cherzinga

Tập 10: Dota Pt. 2 – Lên sóng 05/09 – Khách mời: Wolf, Johnxfire, Sheever, Cyberclasher

Tập 11: Arena of Valor – Lên sóng 12/09 – Khách mời: Kaisaya, Guiang Gaming, Memarkz, HybridX

Tập 12: Asian Esports Landscape - Mobile Games – Lên sóng 19/09 – Khách mời: Rockhart, Aeterna, Laphel, Skywee

Tập 13: Asian Esports Landscape - PC Games – Lên sóng 26/09 – Khách mời: Midnight, Butters, Pinda Panda, Edwin

Tập 14: Asian Esports Landscape - Console Games – Lên sóng 03/10 – Khách mời: Aya Ezmaria, PochSpice, Chin Valdes, Ai Negishi

Tập 15: Season Finale – Lên sóng 10/10 – Khách mời: Clara Mongstar, Megan Young

