Ôm cả 5 đứa con nhỏ xíu đi leo núi nguy hiểm, cặp vợ chồng viết nên câu chuyện khiến thế giới trầm trồ

Vượt qua bộ 3 đường mòn xa xôi và hiểm trở nhất nước Mỹ bao gồm Đường mòn Appalachian, Đường mòn Pacific Crest và Đường mòn Continental Divide sẽ là một thử thách đối với bất kỳ vận động viên đi bộ đường dài nào. Thế nhưng một cặp vợ chồng trẻ ở Mỹ đã vượt qua thử thách này. Và hơn thế, họ đã làm điều đó cùng với 5 đứa con nhỏ.

Họ chính là Danae và Olen Netteburg, đều 44 tuổi, và có 5 đứa con gồm Lyol (14 tuổi), Zane (12 tuổi), Addison (10 tuổi), Juniper (8 tuổi) và Piper (2 tuổi).

Chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng, gia đình 7 người này đã cùng nhau hoàn thành xuất sắc việc chinh phục Triple Crown – ba cung đường đi bộ nổi tiếng nhất nước Mỹ với độ dài khoảng 12.900 km.

Olen Netteburg (ngoài cùng bên trái), vợ Danae và 5 đứa con của họ là Lyol, Zane, Addison, Juniper và Piper.

Trong đó, Đường mòn Appalachian trải dài gần 3.540 km nối giữa Georgia và Maine; Đường mòn Continental Divide dài 4.873 km kéo dài từ New Mexico đến biên giới Canada ở Montana; Đường mòn Pacific Crest dài 4.286 km nằm dọc theo bờ biển phía Tây, từ Canada đến Mexico.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN Travel hồi tháng 8, Danae, ông bố của 5 đứa trẻ, đã chia sẻ: "Chúng tôi nhận ra rằng rất nhiều người không thể làm được điều đó. Họ, hoặc là không có thời gian, tiền bạc hoặc chỉ đơn giản là họ không muốn. Vì thế, thực sự chúng tôi rất may mắn khi chinh phục được quãng đường này".

Hành trình thử nghiệm

Danae và vợ - Olen, đều là bác sĩ, họ gặp nhau tại một trường y vào năm 2003 và kết hôn khoảng 3 năm sau đó. Năm 2010, cặp đôi chuyển đến Chad, một quốc gia không giáp biển ở phía bắc miền trung châu Phi, để thực hiện chuyến công tác về các hoạt động y tế.

Thám hiểm và du lịch là sở thích chung của vợ chồng Danae, trước khi có con, họ đã có cùng nhau những chuyến đi du lịch bụi, trong đó đáng nhớ nhất là chuyến đi đến dãy núi Rockies của Canada.

Sau khi sinh con, niềm yêu thích đó vẫn còn nguyên vẹn. Vì thế, khi Juniper, đứa con thứ tư được khoảng 2 tuổi, Danae và Olen đã quyết định chinh phục một thử thách đó là một con đường mòn rộng lớn. Olen gọi đây là thử thách gia đình bởi những đứa trẻ của cô cũng sẽ tham gia cùng bố mẹ.

"Lúc đó mấy nhóc nhà tôi mới được 2,4,6 và 9 tuổi. Mùa hè năm đó chúng tôi có bốn chuyến đi, mỗi chuyến đi kéo dài một tuần và tôi nhận thấy rằng bọn trẻ không ghét điều đó, ngược lại chúng có vẻ thích thú với việc này. Chúng thích cắm trại, bắt kỳ nhông, đốt lửa trại và mọi thứ khác", Olen nói.

Chỉ còn vài tháng nữa là cả gia đình hoàn thành Triple Crown.

Tuyến đường đầu tiên vợ chồng Danae vượt qua là Đường mòn West Rim, một tuyến đường đi bộ dài 49 km chạy dọc phía tây của hẻm núi Pennsylvania Grand Canyon.

Cảm thấy được khích lệ bởi sự hào hứng của những đứa trẻ, họ tiếp tục đi hết Đường mòn Uintas Highline, một con đường hẻo lánh xuyên qua vùng cao của dãy núi Uinta ở phía đông bắc Utah.

"Uintas là nơi có độ cao lớn và thời tiết không tốt. Vì vậy, đó là một chuyến đi lớn", Olen nói thêm. "Thế nhưng bọn trẻ thậm chí còn rất thích thú, vì thế chúng tôi có đủ động lực để tiếp tục đi qua Uintas Highline".

Thật may mắn, Uintas Highline lại là một thử thách thành công nữa. Và sau thành công đó, gia đình Danae đã quyết định "chơi lớn": Chinh phục Đường mòn Appalachian vào đầu năm 2020.

Chinh phục Appalachian

"Ban đầu, chúng tôi tính toán rằng sẽ thử đi vào Appalachian trong một tháng để xem liệu chúng tôi có thể tiếp tục hay không hoặc liệu có bất cứ thành viên nào muốn dừng lại hay không", Danae chia sẻ. "Chúng tôi không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng thực sự mà nói đó là một năm khó khăn".

Ngay sau khi gia đình Danae bắt đầu chuyến đi bộ trên con đường mòn trải dài dọc theo Dãy núi Appalachian từ Núi Springer ở Georgia đến Núi Katahdin ở Maine, Covid-19 bùng phát.

Gia đình 7 người ở Hồ Crater, hồ sâu nhất Bắc Mỹ, nằm ở Oregon.

"Nhiều nơi ở Mỹ đã bị đóng cửa theo nhiều hình thức khác nhau và vào những thời điểm khác nhau. Vì vậy, dù chúng tôi đi đến đâu cũng phải đảm bảo rằng việc di chuyển của chúng tôi là hợp pháp và an toàn", Olen kể lại khó khăn của cô cùng chồng và các con trong thử thách Appalachian.

Vợ chồng Danae đã phải thừa nhận rằng họ không chắc liệu mình có thể hoàn thành chặng đường đầy thử thách đó hay không nhưng họ ngày càng cảm thấy tự tin hơn khi thời gian trôi qua và những đứa trẻ của họ đã đạt được những cột mốc nhất định.

Mất khoảng 7 tháng, cuối cùng gia đình Olen và Danae cũng đã đi được đến cuối con đường và trong tuần cuối cùng, họ đã hào hứng thảo luận về hành trình mà họ sẽ thực hiện tiếp theo.

Chinh phục Continental Divide

Olen nói: "Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu thông tin về Đường mòn Pacific Crest và Đường mòn Continental Divide trên một số bài báo trực tuyến và truyền đạt lại cho bọn trẻ và chúng thực sự rất phấn khích. Tôi cùng chồng và 4 đứa nhóc đã quyết định chọn Đường mòn Continental Divide là thử thách tiếp theo".

Thông thường, những người chinh phục Triple Crown sẽ đi Đường mòn Pacific Crest sau Đường mòn Appalachian và kết thúc bằng Đường mòn Continental Divide, nhưng Olen nói rằng những đứa con của họ "muốn con đường khó nhất".

Mặc dù cả gia đình đều rất háo hức về việc bắt đầu ngay thử thách khi có thể. Tuy nhiên, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm dừng kế hoạch khi Olen phát hiện ra rằng cô đang mang thai đứa con thứ 5. Con gái út của họ, Piper, chào đời vào tháng 6 năm 2021.

Gia đình hiện đang đi bộ trên Đường mòn Pacific Crest.

Khi mọi thứ đã ổn định, họ lại bắt đầu chuẩn bị để thực hiện kế hoạch bị bỏ dở. Olen và Danae đã tìm hiểu mọi kiến thức cần thiết về việc chăm con trong điều kiện hoang dã để có thể hoàn thành Đường mòn Continental Divide cùng với đứa con mới sinh của mình.

Đầu tiên đó là việc rèn thói quen đi vệ sinh của Piper, sau đó là "cắt giảm" các đồ dùng và thiết bị cắm trại để nhường chỗ cho tất cả những thứ mà họ phải mang theo cho Piper như túi ngủ, cũng như quần áo, thức ăn bổ và hàng tá vật dụng cần thiết khác. "Nó thực sự đã tạo thêm rất nhiều sự phức tạp cho chuyến đi bộ đường dài của chúng tôi", Olen nói.

Chuyến đi của gia đình Olen và Danae trên cung đường Continental Divide bắt đầu vào tháng 3 năm 2022.

Việc mang theo một đứa trẻ sơ sinh đi cùng tưởng chừng sẽ làm gián đoạn hành trình của họ. Thế nhưng, ngược lại tốc độ di chuyển của 7 thành viên không hề chậm lại chút nào. Thậm chí, họ đã hoàn thành Đường mòn Continental Divide trong 6 tháng, ít hơn 1 tháng so với thời gian chinh phục Đường mòn Appalachian.

"Quãng đường lần này thực sự dài hơn, nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm trong việc bao quát những đứa trẻ và hành trình của mình. Điều quan trọng là những đứa nhóc đã lớn hơn, vì thế chúng tôi có thể đi nhanh hơn và xa hơn", Olen nói với CNN Travel.

Tất nhiên, việc đi bộ đường dài với năm đứa trẻ tất nhiên sẽ đi kèm với những thách thức. uy nhiên, vợ chồng Danae đã sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để động viên các con của mình.

Ví dụ, Olen đã ghi nhớ tất cả các bài hát trong phim "Frozen" của Disney và nói rằng việc cả gia đình hát ngẫu hứng giai điệu của bài "Let It Go" khi đi lên núi có thể tạo ra sự khác biệt hoàn toàn về tốc độ di chuyển, đặc biệt là đối với bọn trẻ.

Ngoài ra, Olen cũng lưu ý: "Bọn trẻ thực sự muốn có sự quan tâm hoàn toàn của cha mẹ. Và khi đi bộ đường dài, bạn có cơ hội làm điều đó tốt hơn rất nhiều. Không có tín hiệu điện thoại di động, không có gì khác làm bạn phân tâm."

Hoàn thành Triple Crown

Sau khi hoàn thành thử thách Đường mòn Continental Divide vào cuối năm 2022, gia đình Danea đã quyết tâm đạt được Triple Crown bằng việc chinh phục nốt con đường cuối cùng –Đường mòn Pacific Crest.

Nói là làm, gia đình Olen, Danae và 5 đứa con của mình đã bắt đầu cuộc hành trình vượt Pacific Crest vào tháng 5 năm 2023, khởi hành từ gần Big Bear, California.

Ban đầu, mọi thứ có vẻ như suôn sẻ. Tuy nhiên, do lượng tuyết ở California quá nhiều nên hai vợ chồng đã phải di chuyển rất nhiều để tránh những vùng tuyết nguy hiểm.

"Thời điểm đó, ở California có lượng tuyết rơi nhiều hơn gấp ba lần mức trung bình. Điều đó thực sự đã gây ảnh hưởng lớn tới mọi thứ đối với chúng tôi", Danae nói. Họ nhận thấy rằng việc mang theo con cái đồng nghĩa với việc họ phải thận trọng hơn nữa khi đưa ra quyết định về khu vực nên tránh.

"Con của chúng tôi còn nhỏ. Có thể chúng là những đứa trẻ mạnh mẽ nhưng chúng tôi vẫn phải ưu tiên phải chăm sóc chúng".

Những đứa trẻ mạnh mẽ và kiên trì

Để thực hiện 3 chuyến đi lớn, hai vợ chồng Danae và Olen đã tạm bỏ lại công việc của mình, những đứa trẻ của họ cũng phải nỗ lực gấp đôi để có thể hoàn thành chương trình học trước thời hạn. "Việc mấy đứa trẻ học tập rất chăm chỉ ở trường đã giúp chúng tôi có thể làm được điều này", Olen nói.

"Khi di chuyển trên đường, chúng tôi đã gặp rất nhiều người đi bộ đường dài khác và câu hỏi mà chúng tôi nhận được nhiều nhất đó là làm sao để chúng tôi có thể dự trữ thực phẩm và giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân như giặt giũ, tắm rửa…

Đương nhiên, với việc mang theo những đứa trẻ, các vấn đề này của chúng tôi sẽ khó khăn hơn người khác rất nhiều. Tuy nhiên, 5 đứa con của chúng tôi chúng đã được rèn luyện và tạo thói quen".

