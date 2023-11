Olympia năm thứ 24 diễn ra chưa lâu nhưng netizen đã liên tục "trụy tim" bởi loạt thí sinh nhan sắc như idol Hàn!

Không chỉ học giỏi, mà nhiều thí sinh trong cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia còn sở hữu nhan sắc cực nổi trội. Nói đâu xa, Olympia năm thứ 24 dù diễn ra chưa lâu, ấy thế mà nhiều thí sinh tham gia chương trình đã khiến khán giả đứng ngồi không yên bởi vẻ ngoài sáng sủa của mình. Vẻ đẹp tri thức là đây chứ đâu!

Phú An - Trường THPT Tô Hiệu (Hải Phòng)

Nguyễn Phú An (THPT Tô Hiệu, Hải Phòng) là thí sinh trong trận thi Tuần 2, Tháng 1, Quý 1 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24. Ngay khi xuất hiện trên chương trình, phần dự thi cùng ngoại hình điển trai của Phú An đã trở thành chủ đề hot trên MXH.

Theo đó, trong suốt hành trình Olympia Phú An luôn chứng minh mình là một "nhà leo núi" giỏi. Bất kỳ đáp án nào cậu đưa ra đều vô cùng chắc chắn. Thậm chí, nam sinh còn được mệnh danh là "chiến thần" giải Phần thi Vượt chướng ngại vật, chỉ cần tìm được ô chữ đầu tiên thí sinh này đã đưa ra đáp án chính xác trong chớp nhoáng. Tuy nhiên, nam sinh này đã dừng bước ở vòng thi Tháng với vị trí thứ 3.

Phú An luôn chứng minh mình là một "nhà leo núi" giỏi

Không chỉ học giỏi, Phú An còn khiến netizen trầm trồ khi sở hữu ngoại hình sáng cùng mái tóc lãng tử, đôi kính tròn thư sinh. Mỗi lần camera lướt qua vẻ bề ngoài của Phú An là dân tình lại được phen sốt sắng.

Phú An sở hữu vẻ ngoài chuẩn thư sinh

Mỗi lần camera lướt qua nhan sắc của Phú An là lại gây sốt

Quang Vinh - Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái)

Trận Tuần 3 Tháng 1 Quý I của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia 2024 là cuộc so tài của 4 nam sinh tài năng, trong đó có Chu Ngọc Quang Vinh (trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) - người chiến thắng trận này với với 300 điểm. Đồng thời, Quang Vinh cũng là thí sinh giành vòng nguyệt quế vòng thi tháng Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24.

Nhìn lại trận thi Tuần, có thể nói nam sinh Yên Bái đã có màn lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục. Tại hầu hết các vòng thi, nam sinh đều bị các nhà leo núi khác dẫn trước, nhưng bằng sự quyết tâm và một chút may mắn, Quang Vinh đã giành được quyền trả lời câu hỏi phần thi Về đích của thí sinh khác và vượt lên dẫn đầu.

Quang Vinh là thí sinh giành vòng nguyệt quế vòng thi tháng Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24

Ngoài đời, cậu bạn cũng sở hữu thành tích học tập cực "xịn xò" khi sở hữu IELTS 8.0 ngay từ lần đầu thi. Quang Vinh từng giành vòng nguyệt quế trong phần thi Chinh phục vũ môn ở Trại hè Hùng Vương khối các trường THPT chuyên khu vực Trung du và miền núi phía Bắc diễn ra tại trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc cách đây không lâu. Nam sinh còn có khả năng ghi nhớ siêu đỉnh khi có thể nhớ được hầu hết quốc kỳ của các quốc gia trên thế giới.

Chưa hết, phong thái đĩnh đạc, điềm tĩnh của Quang Vinh trong suốt hành trình leo núi cũng khiến netizen thích thú.

Phong thái điềm tĩnh của Quang Vinh được nhiều netizen yêu thích

Mai Phương - Trường THPT Trần Quang Khải (Hưng Yên)

Kết thúc trận thi Tuần 2 Tháng 2 Quý 1, bên cạnh những lời khen dành cho chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế Ngọc Lương, có một thí sinh khác cũng lọt vào "tầm ngắm" của netizen. Không ai khác, đó chính là thí sinh Mai Phương, đại diện đến từ trường THPT Trần Quang Khải, Hưng Yên với ngoại hình xinh xắn cùng tính cách hoạt bát, dễ thương. Dù chỉ về ở vị trí thứ 3 với 65 điểm, nhưng Mai Phương đã gây ấn tượng mạnh với mọi người.

Mai Phương hot rần rần với vẻ ngoài xinh xắn

Nữ sinh chia sẻ bản thân từng có mong muốn trở thành Hoa hậu, nhưng do chiều cao khá "khiêm tốn" nên đã hạn chế phần nào cơ hội chạm đến ước mơ của cô bạn. Do đó, nhân dịp được xuất hiện trên TV, cô giáo đã tặng nữ sinh chiếc vương miện. Và tại đây, Mai Phương đã đội chiếc vương miện do cô giáo tặng.

Nhìn qua nhiều người tưởng đây là màn đăng quang Hoa hậu thật sự bởi sự đáng yêu, nhí nhảnh và duyên dáng của Mai Phương. Dù chỉ về ở vị trí thứ 3 với 65 điểm, nhưng Mai Phương đã gây ấn tượng mạnh với mọi người. Chưa hết, Mai Phương còn học khá giỏi, đặc biệt môn tiếng Anh. Cô bạn đạt điểm trung bình tiếng Anh là 9.8, IELTS 7.0.

Mai Phương đã đội chiếc vương miện do cô giáo tặng trong chương trình

Không chỉ xinh đẹp, Mai Phương còn học khá giỏi

Nguyễn Linh Chi - Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn (Hà Nội)

Linh Chi là thí sinh giành chiến thắng cuộc thi tuần 3 tháng 2 Quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 với 240 điểm. Ai theo dõi trận thi đấu này ai cũng phải bất ngờ trước khối kiến thức khổng lồ mà nữ sinh này sở hữu, tại tất cả các vòng thi Linh Chi đều giành vị trí dẫn đầu khiến ai cũng trầm trồ.

Dẫu vậy, không ít lần Linh Chi khiến người xem thót tim, đặc biệt là ở phần thi Về đích. Dù đã hoàn thành tốt và sau phần thi của mình và tạm thời dẫn đầu, nhưng nữ sinh vẫn quyết định bấm chuông trả lời câu hỏi cuối cùng phần thi Về đích của thí sinh khác. Có 2 kịch bản xảy ra trong trường hợp này, nếu trả lời đúng, Linh Chi vẫn giành chiến thắng, còn kịch bản thứ 2 nếu trả lời sai, nữ sinh sẽ tụt hạng xuống xếp thứ 2 và vòng nguyệt quế sẽ thuộc về Thế Vinh.

Ai cũng phải bất ngờ trước khối kiến thức khổng lồ mà Linh Chi sở hữu

May mắn thay, vì là học sinh trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, nên Linh Chi dễ dàng trả lời đúng câu hỏi về văn học, trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần này.

Không chỉ học giỏi mà Linh Chi còn sở hữu vẻ ngoài cực xinh xắn, sáng sủa. Nụ cười tươi của nữ sinh luôn khiến mọi người cảm nhận được sự tích cực.

Linh Chi sở hữu vẻ ngoài cực xinh xắn

