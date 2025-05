Ocean City – Hiện tượng “top trending” trên bản đồ du lịch, bán lẻ phía Bắc

Với hơn 1,2 tỷ lượt xem trên TikTok và hơn 1 triệu bài đăng trên Facebook chỉ trong một thời gian ngắn, địa danh này đã vượt khỏi phạm vi một "cơn sốt mạng" thông thường, từng bước khẳng định vị thế của một trong những tâm điểm du lịch – giải trí – văn hóa có ảnh hưởng mạnh mẽ bậc nhất miền Bắc hiện nay.

Kỳ tích cho siêu quần thể đô thị, giải trí, bán lẻ hàng đầu miền Bắc

Từ những con số gây sốt mạng xã hội, Ocean City đã chứng minh mình là một điểm đến thực thụ khi liên tục đón hàng trăm nghìn lượt khách mỗi tuần. Những con số biết nói như concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với 130.000 khách/ngày, Korea Travel Festa 30.000 khách hay đại nhạc hội Vincom 20 với 20.000 khán giả đã góp phần giúp Ocean City vượt mốc 12 triệu lượt khách năm 2024 – một con số hiếm có với một khu đô thị giải trí phía Bắc.

Loạt sự kiện quy mô lớn, hấp dẫn liên tục được tổ chức tại Ocean City

Sức hút của Ocean City không chỉ đến từ những sự kiện điểm nhấn mà còn nằm ở khả năng vận hành liên tục và hiệu quả cao, với chuỗi hoạt động thương mại – văn hóa – giải trí được triển khai đều đặn mỗi ngày. Hàng loạt sự kiện quy mô vừa và nhỏ như minishow nghệ thuật, chương trình trình diễn đường phố, hoạt động tương tác cộng đồng hay ưu đãi bán lẻ xuyên suốt tuần đã tạo nên một nhịp sống sôi động liên tục, kéo dài thời gian lưu trú và kích thích chi tiêu thực tế.

Hệ sinh thái kinh doanh tại đây đã bước vào giai đoạn vận hành ổn định, thể hiện rõ năng lực tổ chức và duy trì sức sống của toàn khu. Gần 1.000 cửa hàng đang hoạt động tại các khu phố thương mại như The Venice, K-Town, Little Hong Kong và Làng Sake đều ghi nhận lưu lượng khách lớn, đặc biệt vào các dịp cuối tuần, lễ hội. Các thương hiệu từ thời trang, mỹ phẩm, ẩm thực đến dịch vụ cá nhân và giải trí đều đạt tỷ lệ lấp đầy cao, với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng so với kỳ vọng ban đầu. Điều này chứng minh rằng Ocean City không chỉ "đẹp để check-in", mà là một cỗ máy vận hành thương mại thực sự mạnh mẽ.

Lễ hội Nướng BBQ & Bia Quốc Tế - Một trong những hoạt động hấp dẫn tại Ocean City

Ocean City và nhịp sống chưa từng hạ nhiệt phía Đông Thủ đô

Một trong những minh chứng sống động nhất cho sức sống của Ocean City đến từ chính những người đang sinh sống tại đây. Với anh Cho Ducksang – một công dân Hàn Quốc đã sinh sống tại Việt Nam suốt 9 năm – Ocean City không chỉ là nơi ở, mà là nơi để sống trọn từng khoảnh khắc. Anh chọn nơi đây làm chốn an cư bởi nhịp sống trong lành, đa sắc và gắn bó. Mỗi sáng là hồ bơi mát lành, mỗi cuối tuần là những buổi câu cá thư thả, là những đêm rộn ràng với bạn bè giữa Little Hong Kong không ngủ.

"Tôi từng tham gia lễ hội nướng BBQ ở Làng Sake, ăn đồ nướng, uống bia cùng bạn bè – thật sự rất vui. Khi bạn tôi từ Hàn sang, chuyến bay thường tới trễ, nhưng ở Little Hong Kong thì vẫn có nhiều hàng quán mở tới khuya. Chúng tôi đã có những kỷ niệm rất đẹp ở đó," anh Cho chia sẻ. Anh đặc biệt ấn tượng với chuỗi hoạt động cộng đồng sôi động: "Hầu như ngày nào cũng có biểu diễn, cuối tuần thì có ca nhạc, múa và rất nhiều hoạt động. Mọi người tham gia rất đông – tôi rất thích điều đó."

Cư dân & du khách quốc tế thích thú với sức sống hiện hữu tại Ocean City

Chính những câu chuyện như vậy đã góp phần khắc họa chân thực cho định vị "thành phố điểm đến", nơi mỗi cư dân không chỉ là người sử dụng tiện ích, mà là người sống và tạo nên bản sắc riêng của không gian đô thị hiện đại, đầy năng lượng. Ocean City không chỉ là một khu đô thị được quy hoạch hiện đại, mà còn là minh chứng rõ ràng cho một mô hình vận hành điểm đến tổng thể hiếm có tại thị trường phía Bắc. Ở đây, trải nghiệm khách hàng không đơn thuần đến từ kiến trúc hay tiện ích, mà đến từ cách toàn bộ không gian được tổ chức – duy trì – làm mới liên tục mỗi ngày.

Vincom Mega Mall Ocean City – Mảnh ghép đắt giá đưa trải nghiệm lên tầm cao mới

Trong năm 2025, Ocean City sẽ tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với sự xuất hiện của Vincom Mega Mall Ocean City – trung tâm thương mại thế hệ mới mang tính biểu tượng cho mô hình điểm đến "One-Stop Shoppertainment" tại Việt Nam. Với quy mô gần 70.000 m² mặt sàn, nơi đây không chỉ là "trái tim bán lẻ" của Ocean City mà còn là mảnh ghép nâng cấp toàn diện hành trình trải nghiệm của hàng triệu du khách và cư dân.

Dựa trên 4 trụ cột Show – Shop – Food – Fun, Vincom Mega Mall Ocean City tích hợp loạt tiện ích tiên phong xuất hiện tại Việt Nam. Trong đó nổi bật là VinPalace – nhà hát đặt bên trong trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam với 1.600 chỗ ngồi, được đầu tư công nghệ trình diễn đỉnh cao và hai show thực cảnh có tổng kinh phí hơn 13 triệu USD. Những lát cắt huyền sử, thần thoại và bản sắc Việt Nam sẽ được tái hiện bằng sân khấu nước, kỹ xảo LED, hiệu ứng âm thanh ánh sáng hiện đại, tạo ra những "bản giao hưởng nghệ thuật" giữa lòng trung tâm thương mại.

Show - Một trong những trụ cột trải nghiệm "phải thử" tại Vincom Mega Mall Ocean City

Lần đầu tiên tại miền Bắc, tổ hợp thư giãn Aquafield chuẩn Hàn Quốc cũng sẽ hiện diện trong một trung tâm thương mại, mở ra không gian wellness hơn 3.700 m² với sauna, jjimjilbang, massage chuyên sâu – kết nối giữa tiện nghi mua sắm và nhu cầu nghỉ dưỡng đô thị của thế hệ người tiêu dùng mới.

Cùng với đó, hơn 150 thương hiệu lớn trong và ngoài nước như AEON, Mr. D.I.Y., CGV, Kidzooona, Phương Nam Book City… sẽ quy tụ, biến nơi đây thành "hub" bán lẻ – giải trí – văn hóa – ẩm thực đẳng cấp bậc nhất khu Đông Hà Nội. Không chỉ phục vụ cư dân nội khu, Vincom Mega Mall Ocean City còn được kỳ vọng tạo nên làn sóng du lịch tiêu dùng mới, thúc đẩy lượt khách, kéo dài lưu trú và nâng cao năng lực chi tiêu cho toàn khu vực.

Trung tâm thương mại nằm tại tại vị trí đắc địa với lưu lượng khách khổng lồ của Ocean City

Vincom Mega Mall Ocean City được kỳ vọng sẽ nối dài kỳ tích "top trending" của Ocean City. Với quy mô, tiện ích và trải nghiệm vượt trội, trung tâm thương mại thế hệ mới theo mô hình One-Stop Shoppertainment này sẽ là tâm điểm của phong cách sống thời thượng và hiện đại – nơi những chuyến đi không chỉ để tham quan, mua sắm mà còn để tận hưởng và khám phá bản thân qua từng khoảnh khắc.