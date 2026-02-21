Ô tô khách lao xuống sườn đồi ở Lào Cai

Tối 21/2, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khi 1 ô tô khách lao xuống sườn đồi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, tại khu vực đường lên Sâu Chua, thuộc tổ dân phố Sa Pả 4, phường Sa Pa, một xe du lịch loại 29 chỗ trong quá trình di chuyển đã bất ngờ mất lái và rơi xuống taluy âm. Chiếc xe dừng lại ở vị trí cách mặt đường chừng 10m.

Ngay khi vụ việc xảy ra, người dân sống gần hiện trường nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ hành khách rời khỏi xe. Lực lượng chức năng địa phương cũng có mặt để tổ chức cứu hộ, bảo vệ hiện trường và phối hợp đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Facebook)

Tại hiện trường, phần đầu xe bị hư hỏng nặng. Kính lái phía trước và cửa sổ hai bên xe bị vỡ.

Theo vị lãnh đạo UBND phường Sa Pa, rất may mắn là vụ tai nạn không ghi nhận trường hợp tử vong. Một số người bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong chiều hôm nay (21/2), tại TP Hải Phòng cũng vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô con và nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải An khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc ô tô Toyota Cross mang biển kiểm soát 15A- 823.59 bị móp méo phần đầu, trong khi nhiều xe máy bị tông hư hại, đổ rạp ra đường.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp cùng Công an phường Hải An có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông khu vực và khoanh vùng hiện trường để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Nam tài xế ô tô được đưa về trụ sở công an phường Hải An để kiểm tra nồng độ cồn và các chất cấm khác theo quy định.