Ô tô bán chạy trong tháng cô hồn vì được giảm giá, sau đó thì sao?

Giảm giá, khuyến mãi

Khảo sát một số đại lý ô tô trên địa bàn TP.HCM hiện tại, điều dễ nhận thấy là những ưu đãi đi kèm khi mua xe ô tô thời điểm này. Có thể là giảm giá thành, có thể là kèm quà tặng, có thể tăng thời gian hậu mãi, bảo hành…

Thị trường ô tô Việt đang đầy biến động (Ảnh: Đăng Kiệt)

Đơn cử như Hyundai, dòng Creta đang có mức giảm giá là 15 - 20 triệu đồng/chiếc. Trong khi Hyundai Ascent đang có mức giảm 10 - 13 triệu, tùy đại lý.

Còn Toyota, thương hiệu "quốc dân" Vios hiện cũng được giảm giá tầm 15 - 25 triệu đồng tùy phiên bản. Phiên bản Vios G giảm cao nhất 25 triệu đồng, còn 2 phiên bản E MT và E CVT có mức giảm 15 triệu đồng.

Không đứng ngoài cuộc đua, Suzuki Ciaz của thương hiệu Suzuki cũng được đại lý mạnh tay giảm giá tới hơn 35 triệu đồng, giúp giá bán thực tế chỉ còn chưa đến 500 triệu đồng…

Anh An, tư vấn viên bán hàng một đại lý ô tô ở quận Tân Bình cho biết: "Năm nào đến thời điểm này giá xe cũng giảm. Giảm giá để kích cầu, dọn kho. Khách hàng họ ngại tháng 7 âm lịch có mua đâu. Năm nào thời điểm này cũng mất doanh số nên đại lý sẽ đưa ra hàng loạt chương trình khuyến mãi thôi".

Khác với mọi năm, tháng Ngâu năm nay một số thương hiệu xe giảm giá, nhưng cũng có thương hiệu tăng giá bán hàng, gây bất ngờ cho người tiêu dùng.

Đơn cử như Ford Everest 2022 ghi nhận mức chênh cao lên đến 100 triệu đồng tại các đại lý. Tương tự, hai dòng xe cực "hot" của Hyundai là SantaFe và Tucson cũng có mức chênh tại các đại lý đang ở mức 100-150 triệu đồng.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng, tâm lý chung của người tiêu dùng Việt Nam là e ngại tháng 7 âm lịch (còn gọi là tháng cô hồn). Ở tháng này, người tiêu dùng thường kiêng xuất tiền, đầu tư vào những mặt hàng lớn như bất động sản, ô tô… Vì vậy, các thương hiệu thường xuyên tung ra chính sách giảm giá, ưu đãi trong tháng này để kích cầu.

Người mua vẫn nhiều

Tuy nhiên, trái ngược với các năm, năm nay, số lượng khách hàng tìm mua ô tô vào tháng cô hồn vẫn tăng. Dù các cửa hàng không tiết lộ doanh số chính thức, nhưng theo các nhân viên tư vấn bán hàng, chưa năm nào khách hàng mua xe ô tô ở thời điểm này nhiều như năm nay.

"Nhiều khách hàng nhân dịp xe giảm giá mạnh nên đi mua. Hiện tại, việc sở hữu một chiếc ô tô đã dễ dàng hơn với đại đa số khách hàng Việt. Tháng này tuy không nhiều khách hàng như các tháng trước nhưng so với cùng kỳ mọi năm, chúng tôi tiếp nhiều khách hơn và xuất đi nhiều đơn hàng hơn", Thanh Hoàng, tư vấn viên một đại lý ô tô tại quận 10 cho biết.

Ở góc độ người tiêu dùng, anh Đặng Quốc Hào (ngụ Tân Phú, TP.HCM) cho biết: "Vợ chồng tôi có ý định mua xe từ lâu. Nhân dịp xe giảm giá nên tôi dẫn vợ đi coi và lựa. Tôi chọn thời điểm này vì tôi cho rằng sẽ không có dịp nào rẻ hơn nữa. Trong khi một số thương hiệu xe vẫn khan hàng do thiếu linh kiện, chi phí logistic tăng cao nên tôi cho rằng không có thời điểm nào phù hợp hơn để mua ô tô như lúc này".

Đồng tình với ý kiến của ông Hào, ông Bùi Ngọc Sơn, Giám đốc công ty TNHH Dân Thái, chuyên về đầu tư cho hay, hiện tại, giá xe ô tô biến động khó lường là điều dễ hiểu. Nếu như nguyên nhân cho việc giảm giá đã được chỉ ra là do tháng Ngâu, thì nguyên nhân tăng giá đến từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, trong khi chi phí logistics đang rất cao, trong khi không nhiều đại lý có sẵn các phiên bản xe từng phân khúc. Một yếu tố nữa là nguy cơ lạm phát cũng làm ảnh hưởng đến giá xe.

"Tôi cho rằng, sau tháng cô hồn nghĩa là hết tháng 8 dương lịch, thị trường ô tô sẽ vẫn như vậy, nếu có biến động thì là việc tăng giá. Hiện tại, nhiều hãng xe đang đau đầu vì tiêu chuẩn khí thải Euro 5, buộc phải điều chỉnh động cơ. Đây cũng là nguyên nhân của việc giá xe tăng", ông Sơn phân tích.

Báo cáo doanh số bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong tháng 7/2022, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt đạt 30.254 xe, bao gồm: 23.087 xe du lịch, tăng 30% so với tháng trước; 6.945 xe thương mại, giảm 1,8% so với tháng trước và 222 xe chuyên dụng, giảm 57% so với tháng trước.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.759 xe, tăng 25% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.495 xe, tăng 17% so với tháng trước.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 232.094 chiếc tăng 39% so với 2021.