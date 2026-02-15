Nutifood sở hữu dây chuyền thực phẩm bổ sung sữa uống dinh dưỡng đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận hữu cơ Úc (ACO)

Nutifood - Nhà sản xuất sữa đầu tiên tại Việt Nam sở hữu dây chuyền sản xuất đạt chứng nhận ACO

Australian Certified Organic (ACO) là hệ thống chứng nhận hữu cơ uy tín hàng đầu tại Úc, được cấp bởi ACO Certification - tổ chức đánh giá độc lập được công nhận trên toàn cầu. Tiêu chuẩn ACO nổi tiếng với quy trình đánh giá vô cùng nghiêm ngặt, minh bạch và toàn diện, yêu cầu tuân thủ từ nguồn nguyên liệu, thao tác sản xuất, quản lý nhân sự, kiểm soát chất lượng đến truy xuất nguồn gốc.

Nutifood trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam có dây chuyền sữa công thức pha sẵn đạt chuẩn ACO sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng của ACO Certification.

Nền tảng sản xuất đạt chuẩn ACO tại Bình Dương

Dây chuyền sản xuất sữa công thức pha sẵn chuẩn ACO của Nutifood được đặt tại nhà máy thuộc Khu công nghiệp Mỹ Phước, TP. Bến Cát, Bình Dương. Tại đây, Nutifood đã đầu tư bài bản từ hệ thống thiết bị công nghệ cao nhập khẩu từ Đức và Thụy Điển, đội ngũ chuyên gia và nhân sự được đào tạo chuyên biệt theo chuẩn quốc tế, đến hệ thống kiểm soát chất lượng, hồ sơ quy trình và truy xuất nguồn gốc. Từ những chứng nhận chất lượng như FDA, ISO, FSSC, nhà máy sản xuất Nutifood tiếp tục đánh dấu một cột mốc đáng tự hào khi trở thành nhà máy đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận ACO cho dây chuyền sản xuất thực phẩm bổ sung sữa uống sinh dưỡng GippsNature Organic A2.

Nutifood không chỉ đạt được chứng nhận ACO ngay từ lần đầu đánh giá mà còn cam kết duy trì tiêu chuẩn này thông qua đánh giá tái cấp định kỳ hàng năm.

Ông Trần Bảo Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nutifood chia sẻ: "Tại Nutifood, kiểm soát chất lượng không chỉ là bước cuối cùng, mà là quy trình liên tục xuyên suốt chuỗi giá trị. Chứng nhận ACO là minh chứng cho năng lực tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, đồng thời là nền tảng để Nutifood theo đuổi chiến lược nâng chuẩn dinh dưỡng dài hạn và đáp ứng nhu cầu sản phẩm sạch, tinh khiết, hữu cơ cao cấp ngày càng tăng của người tiêu dùng trong nước và quốc tế."

Nhà máy Nutifood tại Bình Dương - nơi đặt dây chuyền sản xuất sữa công thức pha sẵn đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận ACO.

Chứng nhận Hữu cơ Úc (ACO) là gì?

Khác với nhiều chứng nhận hữu cơ chỉ đánh giá từng giai đoạn riêng lẻ, ACO đảm bảo tính hữu cơ toàn diện trên toàn bộ chuỗi giá trị, từ nguồn cấp nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng:

• Kiểm soát đầu vào nguyên liệu và nhà cung cấp:

Tất cả nguyên liệu dùng cho dòng sản phẩm ACO phải đến từ các nhà cung cấp đã được chứng nhận hữu cơ hợp lệ, tuân thủ tiêu chuẩn ACO hoặc các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế tương đương. Nguyên liệu phải minh bạch về nguồn gốc, không GMO, không hormone tăng trưởng, không phân bón nhân tạo, không thuốc trừ sâu hóa học.

• Đào tạo nhân sự và kiểm soát vận hành:

Tất cả nhân sự tham gia chuỗi sản xuất hữu cơ đều trải qua đào tạo chuyên sâu về tiêu chuẩn hữu cơ và phòng ngừa nhiễm chéo. Mỗi khâu đều có quy trình chuẩn hóa, ghi nhận nhật ký và được đánh giá độc lập định kỳ.

• Bảo toàn hữu cơ xuyên suốt sản xuất và lưu trữ:

Dây chuyền sản xuất hữu cơ được tách biệt hoặc kiểm soát nghiêm ngặt so với sản phẩm thông thường để ngăn ngừa nhiễm chéo. Toàn bộ quy trình, khu vực và hồ sơ đều tuân thủ tiêu chuẩn ACO.

• Đánh giá dài hạn & kiểm định liên tục:

Quá trình chuyển đổi và được cấp chứng nhận kéo dài 2–3 năm, và sau đó doanh nghiệp vẫn tiếp tục chịu kiểm toán định kỳ, kiểm tra đột xuất và đánh giá hàng năm để đảm bảo tiêu chuẩn hữu cơ luôn được duy trì cao nhất.

Nhờ những yêu cầu toàn diện này, ACO được xem là một trong những chứng nhận hữu cơ uy tín và khó đạt nhất thế giới, được người tiêu dùng quốc tế tin tưởng như bảo chứng cho chất lượng, độ an toàn và minh bạch của sản phẩm.

Chứng nhận ACO là bảo chứng cho chất lượng hữu cơ chuẩn quốc tế.

GippsNature Organic A2 – Thực phẩm bổ sung sữa uống sinh dưỡng hữu cơ ACO

Theo khảo sát của Rakuten Insight (2023) trên gần 5.000 người dùng, 49% người Việt đã từng mua sản phẩm sữa hữu cơ, và 45% sẵn sàng chi trả cao hơn cho thực phẩm hữu cơ. Tuy nhiên, một trong những trăn trở lớn nhất của người tiêu dùng là "khó phân biệt sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ thật sự."

Hiểu rõ nhu cầu này, Nutifood phát triển dòng thực phẩm bổ sung sữa uống sinh dưỡng GippsNature Organic A2 trên dây chuyền đạt chứng nhận ACO. Dự kiến ra mắt thị trường trong quý 1/2026, sản phẩm là bước tiếp theo trong cam kết cung ứng dinh dưỡng cao cấp, tin cậy, minh bạch, trong bối cảnh thị trường sữa hữu cơ nội địa còn phụ thuộc chủ yếu vào hàng ngoại nhập.

GippsNature là thương hiệu được đồng kiến tạo bởi Nutifood và ViPlus Dairy – công ty dinh dưỡng hơn 132 năm kinh nghiệm đến từ thủ phủ bò sữa Gippsland, Úc. Sản phẩm sử dụng Đạm A2 hữu cơ quý hiếm từ đàn bò A2 thuần chủng, thân thiện với hệ tiêu hóa nhạy cảm của trẻ, với công thức dinh dưỡng được nghiên cứu và bảo chứng khoa học bởi các chuyên gia hàng đầu tại Úc, được cấp chứng nhận ACO với hơn 95% thành phần hữu cơ.

Thực phẩm bổ sung sữa uống sinh dưỡng GippsNature Organic A2 được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn ACO tại Việt Nam, đáp ứng xu hướng dinh dưỡng hiện đại: tiện lợi, an toàn và minh bạch nguồn gốc.

