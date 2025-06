Nutifood đồng hành cùng chương trình “Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam", góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước

Dấu ấn "thương hiệu quốc gia" Nutifood tại sự kiện tầm vóc quốc gia

Lần đầu tiên tại TP.HCM, hàng chục ngàn người dân và du khách vừa được hòa vào bầu không khí hào hùng của chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam", do Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Chương trình được đầu tư với 22 hợp phần bố trí dọc 2km trên Đại lộ Lê Lợi và Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong khuôn khổ 3 ngày (6/6 - 8/6) diễn ra sự kiện, người dân và du khách đã có dịp tiếp cận trực tiếp với nhiều phương tiện, khí tài, trang thiết bị hiện đại đang được lực lượng Công an sử dụng trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia cùng những màn trình diễn võ thuật và khí công mãn nhãn đến từ các đơn vị đặc nhiệm, đặc công và cảnh sát cơ động.

Chương trình mang đậm dấu ấn công nghệ với triển lãm đa giác quan và tương tác ánh sáng, bảo tàng trưng bày các hiện vật và kỷ vật của lực lượng Công an nhân dân, phòng chiếu phim tái hiện các chuyên án lịch sử… Khép lại chuỗi sự kiện, chương trình Gala âm nhạc "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi Mỹ Tâm - Tùng Dương - Đen – Soobin - Văn Mai Hương - Hoà Minzy - Nguyễn Trần Trung Quân - Lâm Bảo Ngọc đã diễn ra thành công hơn mong đợi khi thu hút hàng vạn khán giả theo dõi tạo nên một không gian âm nhạc, nghệ thuật kết nối sâu sắc với lòng yêu nước và niềm tự hào.

Giữa không khí đầy tự hào của một sự kiện đặc biệt, Nutifood - "Thương hiệu quốc gia" 25 năm gắn bó cùng sức khỏe người Việt vinh dự trở thành đơn vị đồng hành cùng chương trình. Dưới vai trò là đơn vị đồng hành, Nutifood tiếp tục khẳng định cam kết bền bỉ vì cộng đồng và sự phát triển của đất nước.

CBCS Công an chụp hình lưu niệm cùng nhân viên Nutifood tại gian trưng bày sản phẩm Nutifood tại sự kiện. Nguồn ảnh: BTC

Không chỉ là đơn vị đồng hành cùng chương trình, Nutifood góp phần tạo nên một không gian sự kiện gần gũi và truyền cảm hứng, thông qua các hoạt động bên lề, trò chơi tương tác thú vị thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tại gian hàng Nutifood, hơn 25.000 sản phẩm dinh dưỡng đã được tặng miễn phí cho người dân và tiếp năng lượng cho lực lượng chiến sĩ công an tham gia. Nhiều nghệ sĩ KOL tên tuổi như Hannah Olala, Phương Trinh Jolie - Lý Bình, Lâm Thành Kim, Diệp Lê, Tuấn Dương, Tín Nguyễn,... ghé thăm "check-in" và chia sẻ cảm xúc tích cực, tạo nên một "làn sóng yêu nước" trên mạng xã hội và đưa Nutifood lọt vào tâm điểm của những khoảnh khắc đẹp tại sự kiện.

Nutifood: 25 năm tiếp nối hào khí dân tộc và tinh thần thi đua ái quốc

Nutifood được thành lập bởi đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng tâm huyết tại TP.HCM, chung khát vọng "nâng chuẩn dinh dưỡng cho người Việt" từ năm 2000. Từ đó đến nay, Nutifood khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia, không ngừng theo đuổi sứ mệnh chăm lo dinh dưỡng và thể trạng cho người dùng Việt.

Thương hiệu thực hiện điều này bằng hệ sinh thái sản phẩm chất lượng cao phục vụ nhiều lứa tuổi: GrowPLUS+, NuVi, Värna, Varna Life, NutiMilk, Cà phê Ông Bầu, Celano, Merino, Bliss… Cùng với đó là chuỗi giá trị dinh dưỡng bền vững từ vùng nguyên liệu, trang trại chăn nuôi đến các nhà máy chuẩn quốc tế.

Danh mục sản phẩm đa dạng, phục vụ nhiều lứa tuổi của Nutifood. Nguồn ảnh: BTC

Nutifood ngày nay còn vươn mình ra thế giới, mang theo hào khí dân tộc và đưa dấu ấn thương hiệu Việt vang danh toàn cầu. Doanh nghiệp đã thành lập nên Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), mở nhà máy Nutifood Sweden, mua lại thành công Cawells Thuỵ Điển… Mới đây nhất, Nutifood còn liên doanh với "ông lớn" ngành sữa 130 năm tuổi ViPlus Dairy (Australia) để đồng sáng lập thương hiệu cao cấp toàn cầu GippsNature.

Chỉ riêng đầu năm 2025 đến nay, Nutifood đã ghi dấu ấn tượng với nhiều hoạt động xã hội mang tầm vóc quốc gia. Bên cạnh nỗ lực đồng hành cùng Bộ Công an tổ chức chương trình "Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam" vừa qua, công ty còn dành ngân sách gần 1.000 tỷ đồng tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn cho TP.HCM - nơi Nutifood đặt nền móng sáng nghiệp.

Nutifood - "Thương hiệu quốc gia" tiếp sức cho chiến sĩ và người dân tại sự kiện quốc gia. Nguồn ảnh: BTC

25 năm là mốc son đẹp trong hành trình phát triển mạnh mẽ của Nutifood. Trên mỗi bước đi, doanh nghiệp vẫn luôn tiếp bước hào khí dân tộc và tinh thần thi đua ái quốc năm nào, gìn giữ hình ảnh biểu tượng của một "thương hiệu quốc gia" của Việt Nam, yêu Việt Nam và vì Việt Nam.