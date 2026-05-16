Nườm nượp check-in hoàng hôn 'tuyệt đối điện ảnh' ở Hồ Tây

TPO - Những ngày hè, đường Thanh Niên, Hà Nội trở thành điểm ngắm hoàng hôn thu hút đông đảo người dân và du khách. Khi mặt trời dần lặn xuống Hồ Tây, mặt nước và bầu trời cùng chuyển sang gam màu cam đỏ rực rỡ, tạo nên khung cảnh chiều muộn lãng mạn giữa lòng Thủ đô.
Anh Quang Minh, nhiếp ảnh gia tự do có nhiều năm ghi lại cảnh hoàng hôn ở Hồ Tây cho biết, thời điểm lý tưởng để ghi lại cảnh hoàng hôn trên đường Thanh Niên kéo dài từ khoảng 17h40 đến gần 18h. Những hôm trời quang, toàn bộ mặt hồ chuyển sang gam màu cam đỏ trước khi bầu trời dần ngả tím lúc chập tối.