Tối nay làm ngay món nhậu cho chồng ngon lạ mà chỉ tốn 15 phút, đảm bảo cả nhà gắp không dừng đũa

Sau một tuần làm việc mệt mỏi, không gì tuyệt vời hơn là được thưởng thức một món nhậu lai rai, mát lạnh cùng ly bia ướp đá. Thế nhưng, nếu các bà vợ ngại phải bày vẽ nấu nướng cầu kỳ trong gian bếp nóng bức, hãy thử ngay món này. Chỉ vỏn vẹn 15 phút chế biến, bạn đã có một đĩa mồi "bất bại" – chồng khen ngon, con thích, gắp đến đâu hết đến đấy.

Món ăn này là sự thăng hoa của thịt heo luộc giòn sần sật quyện trong nước sốt thái chua, cay, mặn, ngọt đậm đà. Không chỉ là món mồi "bén" cho các anh, đây còn là món đưa cơm cực kỳ kích thích vị giác cho cả gia đình vào những tối oi bức.

1. Nguyên liệu đơn giản – 10 phút sơ chế

Để món ăn đạt độ ngon tuyệt đối, khâu chọn thịt quyết định đến 80% thành công:

Thịt dải lợn (khoảng 400g): Đây là phần thịt ngon nhất để làm món này vì thịt dải có các thớ gân mỏng xen kẽ, khi chín ăn rất ngọt, giòn sần sật mà không hề bị khô hay mỡ ngấy như thịt ba chỉ.

Gia vị sốt Thái: Nước mắm, đường thốt nốt (hoặc đường cát), cốt chanh, tương ớt, ớt bột (hoặc bạn có thể mua sốt Thái bán ở các siêu thị).

Rau trộn kèm: Sả, hành tây, húng quế, ngò gai (mùi tàu) và vài quả quất (tắc).

2. Quy trình "thần tốc" 15 phút lên đĩa

Đồng hồ bắt đầu bấm giờ, bạn chỉ cần thực hiện đúng 3 bước siêu nhanh sau:

3. Tại sao món ăn này lại khiến cả nhà "nghiện"?

Sức hấp dẫn của món thịt dải sốt Thái nằm ở sự cân bằng hoàn hảo về hương vị. Miếng thịt dải giòn sần sật, ngọt lịm được bao bọc bởi lớp sốt Thái chua thanh, cay xè đầu lưỡi nhưng lại có hậu vị ngọt dịu. Mùi thơm bốc lên từ sả tươi, quất và húng quế tạo nên một kích thích khứu giác cực mạnh.

Khi các anh chồng nhấp một ngụm bia mát lạnh rồi gắp một miếng thịt dải thấm đẫm sốt, vị giác sẽ được "thức tỉnh" ngay lập tức. Còn với mẹ và các bé, phần nước sốt chua ngọt này mà chan vào bát cơm nguội, ăn kèm miếng thịt giòn giòn thì cũng đủ để "vét sạch" đáy nồi.

Nhiều người nghĩ món nhậu ngon thì phải tốn công ninh hầm, chiên nướng. Thế nhưng, đôi khi sự thông minh trong cách phối trộn gia vị lại mang đến kết quả bất ngờ. Chiều nay đi chợ, các mẹ hãy mua ngay một miếng thịt dải để tối nay trổ tài làm món ăn "thần tốc" này. Đảm bảo ông xã sẽ tự nguyện ở nhà lai rai mà chẳng còn muốn la cà quán xá nữa!