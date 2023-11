Nuôi “Heo Đất” thời công nghệ số: Việc dậy sớm, đi bộ, hay tiết kiệm 1.000 đồng cũng có thể xây trường, cõng nước về bản, trồng ngàn cây xanh

Có lẽ chẳng ai trong số chúng ta còn xa lạ với cách tiết kiệm tiền bằng cách bỏ ống heo truyền thống. Chờ khi Heo đất “mập mạp”, đám trẻ lại “mổ heo” lấy tiền mua quà bánh mua một món đồ yêu thích, thậm chí quyên góp,…

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, việc nuôi heo đất truyền thống dường như đã bớt phổ biến hơn trước, thay vào đó là đang có hơn 5 triệu người “nuôi Heo ảo” để giúp hàng ngàn trẻ em xây mới trường học, cõng nước về bản, tài trợ phẫu thuật, mang lại hàng trăm nghìn nụ cười, trồng cây xanh,… Chúng tôi đang muốn nói đến Heo Đất MoMo - cộng đồng làm công tác xã hội và từ thiện lớn nhất Việt Nam, trên nền tảng công nghệ tin cậy và minh bạch của MoMo.

Trước khi Heo Đất MoMo ra đời, những nhà sáng lập MoMo đã nhận thấy tầm quan trọng của sức mạnh cộng đồng để mang đến nhiều thay đổi tích cực cho xã hội, đặc biệt là những điều nhỏ bé khi đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những điều kì diệu.

Với niềm tin này, MoMo luôn trăn trở làm sao có thể cung cấp một công cụ giúp mọi người có thể chia sẻ lòng nhân ái và giúp đỡ người khác qua nền tảng quyên góp lớn nhất Việt Nam, cũng như làm thế nào để tích hợp việc quyên góp từ thiện như một hoạt động tự nhiên trong các giao dịch tài chính hàng ngày của người dùng trong một hệ sinh thái lớn hơn.

Heo Đất MoMo ra đời như một “mái nhà chung” gắn kết những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có chung mối quan tâm, hướng tới mục tiêu hoạt động từ thiện. Thông qua những hành động nhỏ mỗi ngày cùng tạo nên thành quả to lớn, mang lại giá trị tích cực cho Việt Nam, Heo Đất MoMo đã tạo nên một Cộng đồng Heo Đất - nơi giúp mọi người dễ dàng kết nối, chia sẻ đồng thời lan tỏa làm việc tốt.

Năm 2019, khi quyên góp từ thiện vẫn là vấn đề hết sức nhạy cảm, cơ hội và thách thức lớn nhất đối với đội ngũ Heo Đất MoMo là xây dựng niềm tin và tính minh bạch trong mọi hoạt động quyên góp để tạo được tin tưởng và tín nhiệm từ cộng đồng người dùng. Không chỉ thế, thời điểm này, chưa có ứng dụng nào tại Việt Nam có thể tạo dựng một nền tảng quyên góp đủ uy tín và bền vững, cho phép cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thể tương tác với nhau.

Vì vậy, đội ngũ phát triển và vận hành Heo Đất MoMo phải đối mặt với khó khăn lớn nhất là "educate" - hướng dẫn người dùng về một hình thức, một sản phẩm từ thiện mới mẻ tại Việt Nam. Sau đó, thách thức tiếp theo là trả lời cho câu hỏi "Làm sao dùng công nghệ vừa giúp người dùng dễ dàng quyên góp mỗi ngày từ những hành động nhỏ bé, vừa giúp những mảnh đời thiếu may mắn nhận được sự hỗ trợ kịp thời, đúng người, đúng thời điểm?".

Ngoài ra, các tổ chức từ thiện ở khắp nơi trên Việt Nam hoạt động riêng lẻ theo những từng mục tiêu khác nhau. "Làm sao để kết nối và đưa tất cả các tổ chức từ thiện uy tín và đa dạng chủ đề về Heo Đất MoMo với mục tiêu chung vì một Việt Nam tốt đẹp hơn" cũng là câu hỏi mà đội ngũ nhân sự dự án luôn trăn trở.

Lời giải cho những bài toán khó nhằn ấy của đội ngũ MoMo được hiện thức hoá vào tháng 9/2019, khi “Heo Đất MoMo" chính thức ra đời, được tích hợp ngay trên nền tảng siêu ứng dụng MoMo.

Từ khi nung nấu ý tưởng đến khi thành hình một sản phẩm từ thiện bền vững, những người làm dự án luôn trung thành với sứ mệnh và mục tiêu duy nhất: Dùng công nghệ tin cậy và minh bạch để giúp mọi người làm việc tốt dễ dàng thông qua các hoạt động thường nhật. Dự án kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng tham gia tạo tác động tích cực cho Việt Nam theo các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Với nền tảng công nghệ của MoMo, Heo Đất cũng là cầu nối cho các cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên khắp cả nước với thông điệp "Feel Good Everyday - Cảm thấy tốt đẹp, tử tế mỗi ngày" tập trung vào 4 đối tượng và chủ đề bao gồm: Người yếu thế, Giáo dục và Y tế cho trẻ em, Môi trường và Khí hậu, Xây dựng và phát triển cộng đồng bền vững.

Đồng thời, Heo Đất MoMo thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng thông qua việc tạo dựng và gìn giữ 04 giá trị tinh thần cốt lõi: Việc tốt dễ dàng - Tin cậy, minh bạch - Việc tốt ý nghĩa - Việc tốt cùng cộng đồng.

Bởi vậy mà khi nhắc đến giá trị thương hiệu, không chỉ đơn thuần là các đột phá kinh doanh. Giá trị ấy còn thể hiện thông qua các hoạt động vì cộng đồng, điều mà ngoài MoMo, các doanh nghiệp tài chính khác như MBBank, Home Credit,... cũng đang tích cực đưa ra và phát triển các chiến lược lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn cho cộng đồng.

Ở đâu đó trên khắp dải đất hình chữ S này, người ta vẫn nói về Heo Đất MoMo với câu chuyện “Từ thiện 0 đồng”. Hiểu một cách đơn giản, Heo Đất MoMo là tính năng cho phép người dùng thu thập các đồng Heo Vàng và quyên góp cho các hoàn cảnh từ thiện trong MoMo.

Để có được Heo Vàng, người dùng thực hiện các nhiệm vụ mỗi ngày như: Cho Heo ăn, Đi bộ, Dậy sớm, tham gia các sự kiện giải đố Trường học Heo Đất. Nhà tài trợ sẽ quy đổi số Heo Vàng mà cộng đồng đóng góp vào dự án thành tiền tài trợ.

Thông qua cách tài trợ mới này, nhà tài trợ không chỉ đóng góp cho dự án xã hội mà còn thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, khuyến khích các hành vi tốt của cộng đồng như dậy sớm, đi bộ… Bên cạnh đó, cộng đồng còn có thể quyên góp bằng tiền mặt cho các hoàn cảnh gây quỹ thông qua nền tảng với công nghệ uy tín, minh bạch, công khai và cập nhật liên tục của MoMo.

Bên cạnh thu thập và quyên góp Heo Vàng, Heo Đất MoMo còn tích hợp các tính năng gồm: Trái Tim MoMo - tính năng hỗ trợ quyên góp bằng tiền mặt chỉ từ 1.000 đồng; Ủng hộ định kỳ - tính năng quyên góp tự động định kỳ mỗi ngày hoặc mỗi tháng; và Quyên góp thông qua giao dịch thanh toán bằng MoMo (Donate by purchase) - Tính năng hỗ trợ người dùng quyên góp tiền cho các dự án bằng việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ của các thương hiệu có tích hợp thanh toán MoMo.

Đến nay, sau hơn 4 năm hoạt động, Heo Đất MoMo đã trở thành nền tảng thiện nguyện có nhiều nhà hảo tâm nhất, với hơn 5 triệu người đã từng thực hiện quyên góp. Đây cũng là nền tảng thiện nguyện gắn liền với 3 chữ “đầu tiên”: Nền tảng đầu tiên áp dụng xu hướng trò chơi hóa (gamification) vào các hoạt động thiện nguyện giúp hoạt động từ thiện thú vị và gần gũi; Nền tảng đầu tiên triển khai rộng rãi cơ chế kết nối 3 bên gồm doanh nghiệp - dự án xã hội - cộng đồng các nhà hảo tâm; và cũng là nền tảng đầu tiên cho phép các nhà hảo tâm làm thiện nguyện chỉ từ 1.000 đồng.

Không phải tự nhiên mà Heo Đất MoMo lại được đông đảo người dùng yêu thích đến vậy. Heo Đất đại diện cho sự may mắn, tiết kiệm và thịnh vượng. Hành trình mà MoMo xây dựng nhân vật ảo - Heo Đất dễ thương đã chạm đến trái tim của họ. Heo Đất thay người dùng gửi gắm tấm lòng nhân ái đến nhiều người hơn, cùng chung tay giúp Việt Nam tốt đẹp hơn. Và người dùng thông qua Heo Đất để làm việc tốt, tử tế mỗi ngày. Heo Đất không chỉ giúp đỡ nhiều người trở nên tốt hơn mà chính bản thân mỗi người trong cộng đồng cũng có thể học hỏi thêm kiến thức (thông qua Trường học Heo Đất) và khỏe mạnh hơn (Đi bộ cùng MoMo). Từ đó truyền tải một thông điệp tích cực khác là "Bạn sống tốt hơn mỗi ngày cũng là cộng đồng đang tốt hơn mỗi ngày".

Chúng ta có lẽ không còn xa lạ với “Như chưa hề có cuộc chia ly” - một chương trình truyền hình được ví như phép màu giúp hàng ngàn gia đình đoàn tụ. Tháng 11/2020, đúng vào giai đoạn “Như chưa hề có cuộc chia ly” rất cần nguồn kinh phí để duy trì hoạt động, Heo Đất MoMo triển khai tính năng ủng hộ định kỳ với mong muốn chương trình tiếp tục tồn tại để có nhiều hơn nữa những cuộc chia ly được trùng phùng… Cũng trong năm 2020, Heo Đất MoMo đồng hành cùng chương trình “Sức mạnh 2000”, với hy vọng có thể tạo một nền tảng tiện lợi để lòng tốt được nuôi dưỡng và duy trì đều đặn, đồng thời mở ra góc nhìn mới cho mọi người về giá trị và những thay đổi mà 2.000 đồng có thể mang lại.

Hay như câu chuyện về em Gia Thịnh ở vùng đất nghèo Bạc Liêu không may mang dị tật khe hở môi và hở hàm ếch từ khi mới lọt lòng. 6 tháng tuổi, Gia Thịnh khi đó mới 7kg đã phải trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên trong cuộc đời. Thật may mắn, ca phẫu thuật của em thành công. Câu chuyện của bé Gia Thịnh như một phép màu, mang lại một niềm tin đặc biệt cho nhiều gia đình em nhỏ kém may mắn gặp dị tật hở môi và hở hàm ếch. Bé Thịnh là một trong rất nhiều ca phẫu thuật thành công trong phạm vi dự án phẫu thuật nụ cười.

Tính đến tháng 8/2023, sau gần 4 năm đồng hành, MoMo đã cùng Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam (Operation Smile Vietnam) kêu gọi thành công 34 triệu Heo Vàng thông qua hình thức đi bộ và nuôi Heo Đất quyên góp Heo Vàng, gần 700.000 lượt quyên góp tiền mặt, giúp mang đến diện mạo hoàn toàn mới cho 1.233 bệnh nhi không may mắn dị tật hở môi, hàm ếch tại Việt Nam.

Đầu năm 2023, Heo Đất MoMo phát động chiến dịch gây quỹ 600 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho 120 hộ nghèo có vốn để phát triển kinh tế. Chỉ trong vòng 2 tuần sau khi chiến dịch bắt đầu, những tấm lòng hảo tâm đã quyên góp đạt mục tiêu ban đầu. Ngay sau đó, toàn bộ số tiền quyên góp đã được MoMo gửi tới Trung tâm Thiện Chí để triển khai dự án vào tháng 3-4/2023, mỗi hộ nghèo sẽ được cung cấp vốn từ 3 - 5 triệu đồng.

Đúng Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay, Katinat Saigon Káfe tiên phong triển khai trích doanh thu làm từ nguyện thông qua tính năng "Giao dịch thiện nguyện" (Donation By Purchase) trên MoMo để thực hiện dự án cộng đồng "Sống tốt cùng Katinat". Với mỗi giao dịch thanh toán bằng MoMo tại tất cả cửa hàng Katinat Saigon Káfe trên toàn quốc, Katinat Saigon Káfe sẽ trích 1.000 đồng đóng góp vào dự án xây dựng 2 điểm trường mới Nà Hát thuộc tỉnh Sơn La và điểm trường Na Ngua thuộc tỉnh Điện Biên cho các em nhỏ vùng cao.

Đó là những câu chuyện nhỏ trong hành trình hơn 4 năm đáng nhớ. Tính đến tháng 10/2023, Heo Đất MoMo tạo ra những giá trị thực với khoảng 250 tỷ đồng được quyên góp từ cá nhân và doanh nghiệp, gần 1.000 dự án quyên góp trên Ví Nhân Ái (Success Fundraising Projects). Dự án đã giúp đỡ được hơn 325.000 trẻ em, người già, phụ nữ, các hoàn cảnh khó khăn hay trồng thêm 35.750 cây xanh, mở rộng 24,6 hecta rừng, phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã trên khắp Việt Nam.

Hiện tại mỗi tháng, Heo Đất MoMo quyên góp thành công khoảng 2 tỷ đồng (ở mục Trái tim MoMo trên tính năng Ví Nhân Ái) từ người dùng MoMo và 7-8 tỷ đồng (ở mục Heo Đất MoMo trên tính năng Ví Nhân Ái) được tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức. Ngoài ra, Heo Đất MoMo nhận được sự đồng hành của hơn 70 đối tác gồm NGOs, NPOs, các thương hiệu nổi tiếng cùng hàng triệu người dùng/nhà hảo tâm trên khắp đất nước Việt Nam.

Heo Đất MoMo truyền cảm hứng mỗi ngày bởi những câu chuyện thú vị và tử tế hàng ngày, hàng giờ trong chính cộng đồng của mình. “Chính vì thế, mục tiêu của Heo Đất MoMo là ngày càng kêu gọi được nhiều hơn để trao đi những tấm lòng của nhà hảo tâm đến với các hoàn cảnh khó khăn trên khắp đất nước Việt Nam. Kết quả đạt được chính là động lực lớn nhất cho tất cả mọi người trong Cộng đồng Heo Đất tiếp tục cố gắng và vững mạnh hơn”, Ông Nguyễn Hoành Tiến - Phó Tổng Giám đốc Cấp cao, Phụ trách Đơn vị Khối Kinh doanh Giải pháp Tiếp Thị và Phân phối tại MoMo chia sẻ.

